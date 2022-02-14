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الخارجية الإيرانية: المحادثات النووية في فيينا لم تصل إلى طريق مسدود
الخارجية الإيرانية: المحادثات النووية في فيينا لم تصل إلى طريق مسدود
أكد متحدث الخارجية الإيرانية، سعيد خطيب زاده، أنه لا يوجد "مأزق" في محادثات فيينا، وأن المفاوضات لم تصل إلى طريق مسدود، لافتًا إلى أنه يتم بحث ملفات "مهمة... 14.02.2022, سبوتنيك عربي
2022-02-14T08:17+0000
2022-02-14T08:17+0000
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وقال خطيب زاده، في إفادة صحفية، اليوم الاثنين، إنه "لا يوجد مأزق في فيينا ولم تصل المفاوضات إلى طريق مسدود".وأضاف أنه "يتم بحث ملفات مهمة وحساسة حاليا في فيينا وتحتاج إلى قرار سياسي وإيران اتخذت قرارها بالفعل".وأوضح أن "طهران قد تعلن في وقت قريب عن التوصل لاتفاق حال تجاوب الطرفان الأوروبي والأمريكي مع المطالب الإيرانية في مفاوضات فيينا".وتجري المفاوضات رسميا بين إيران من جهة وروسيا والصين وبريطانيا وفرنسا وألمانيا من جهة أخرى، بينما تشارك الولايات المتحدة في الحوار دون خوضها أي اتصالات مباشرة مع الطرف الإيراني.وترفض طهران التفاوض المباشر مع إدارة الرئيس الأمريكي، جو بايدن، قبل رفع العقوبات، بينما تصر واشنطن على ضرورة التقدم بمبدأ خطوة مقابل خطوة.
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العالم

الخارجية الإيرانية: المحادثات النووية في فيينا لم تصل إلى طريق مسدود

08:17 GMT 14.02.2022
© AFP 2022 / -المتحدث باسم وزارة الخارجية الإيرانية، سعيد خطيب زاده
المتحدث باسم وزارة الخارجية الإيرانية، سعيد خطيب زاده - سبوتنيك عربي, 1920, 14.02.2022
© AFP 2022 / -
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أكد متحدث الخارجية الإيرانية، سعيد خطيب زاده، أنه لا يوجد "مأزق" في محادثات فيينا، وأن المفاوضات لم تصل إلى طريق مسدود، لافتًا إلى أنه يتم بحث ملفات "مهمة وحساسة" حاليا.
وقال خطيب زاده، في إفادة صحفية، اليوم الاثنين، إنه "لا يوجد مأزق في فيينا ولم تصل المفاوضات إلى طريق مسدود".

وأضاف أنه "يتم بحث ملفات مهمة وحساسة حاليا في فيينا وتحتاج إلى قرار سياسي وإيران اتخذت قرارها بالفعل".

وأوضح أن "طهران قد تعلن في وقت قريب عن التوصل لاتفاق حال تجاوب الطرفان الأوروبي والأمريكي مع المطالب الإيرانية في مفاوضات فيينا".
وتجري المفاوضات رسميا بين إيران من جهة وروسيا والصين وبريطانيا وفرنسا وألمانيا من جهة أخرى، بينما تشارك الولايات المتحدة في الحوار دون خوضها أي اتصالات مباشرة مع الطرف الإيراني.
وترفض طهران التفاوض المباشر مع إدارة الرئيس الأمريكي، جو بايدن، قبل رفع العقوبات، بينما تصر واشنطن على ضرورة التقدم بمبدأ خطوة مقابل خطوة.
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