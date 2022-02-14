https://arabic.sputniknews.com/20220214/الخارجية-الصينية-سفارتنا-في-أوكرانيا-تعمل-بشكل-طبيعي-1058527161.html
الخارجية الصينية: سفارتنا في أوكرانيا تعمل بشكل طبيعي
الخارجية الصينية: سفارتنا في أوكرانيا تعمل بشكل طبيعي
قال المتحدث باسم وزارة الخارجية الصينية وانغ ون بين، اليوم الاثنين، في إفادة صحفية يومية بأن سفارة بلاده في أوكرانيا تعمل كالمعتاد وبشكل طبيعي، حسبما ذكرت... 14.02.2022, سبوتنيك عربي
2022-02-14T07:53+0000
2022-02-14T07:53+0000
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تأتي تلك التصريحات بعدما زعمت الولايات المتحدة، أمس الأحد، أن روسيا قد تغزو أوكرانيا في أي وقت وقد تخلق ذريعة مفاجئة لشن هجوم، كما أعادت تأكيد تعهدها بالدفاع عن "كل شبر" من أراضي الناتو.وفي وقت سابق، أعلن مستشار الأمن القومي الأمريكي جيك سوليفان، أن العقوبات التي قد تفرضها الولايات المتحدة على روسيا حال غزوها أوكرانيا ستؤثر على الصين لأنها ستستهدف النظام المالي الروسي.وتابع: "إذا غزت روسيا أوكرانيا فلن نسمح بأن يعمل مشروع "التيار الشمالي 2"، مضيفا: "نثق أن حلفاءنا الأوروبيين مستعدون لفرض عواقب وخيمة على روسيا حال الاعتداء على أوكرانيا ولكننا ندرك أيضًا أن ذلك قد يسبب لهم صعوبات بسبب إمدادات الطاقة". وأفاد سوليفان بأن "الغزو الروسي لأوكرانيا قد يتخذ عدة أشكال بينها ضم "الأراضي المحتلة" في منطقة دونباس أو شن حرب هجينة من الهجمات السيبرانية وزعزعة الاستقرار".يشار إلى أن تصعيدا كبيرا تشهده العلاقات الأمريكية الروسية، بعد ترويج واشنطن ودول غربية لحشد روسي على الحدود الأوكرانية يستهدف غزو كييف، وهو الأمر الذي ترفضه روسيا وتنفيه بالكلية، مؤكدة على مطالبها بضمانات أمنية.
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سبوتنيك عربي
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MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
أخبار العالم الآن
الخارجية الصينية: سفارتنا في أوكرانيا تعمل بشكل طبيعي
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قال المتحدث باسم وزارة الخارجية الصينية وانغ ون بين، اليوم الاثنين، في إفادة صحفية يومية بأن سفارة بلاده في أوكرانيا تعمل كالمعتاد وبشكل طبيعي، حسبما ذكرت "رويترز".
تأتي تلك التصريحات بعدما زعمت الولايات المتحدة، أمس الأحد، أن روسيا قد تغزو أوكرانيا في أي وقت وقد تخلق ذريعة مفاجئة لشن هجوم، كما أعادت تأكيد تعهدها بالدفاع عن "كل شبر" من أراضي الناتو.
وفي وقت سابق، أعلن مستشار الأمن القومي الأمريكي
جيك سوليفان، أن العقوبات التي قد تفرضها الولايات المتحدة على روسيا حال غزوها أوكرانيا ستؤثر على الصين لأنها ستستهدف النظام المالي الروسي.
وتابع: "إذا غزت روسيا أوكرانيا فلن نسمح بأن يعمل مشروع "التيار الشمالي 2"، مضيفا: "نثق أن حلفاءنا الأوروبيين مستعدون لفرض عواقب وخيمة على روسيا حال الاعتداء على أوكرانيا ولكننا ندرك أيضًا أن ذلك قد يسبب لهم صعوبات بسبب إمدادات الطاقة". وأفاد سوليفان بأن "الغزو الروسي لأوكرانيا قد يتخذ عدة أشكال بينها ضم "الأراضي المحتلة" في منطقة دونباس أو شن حرب هجينة من الهجمات السيبرانية وزعزعة الاستقرار".
يشار إلى أن تصعيدا كبيرا تشهده العلاقات الأمريكية الروسية، بعد ترويج واشنطن ودول غربية لحشد روسي على الحدود الأوكرانية يستهدف غزو كييف، وهو الأمر الذي ترفضه روسيا وتنفيه بالكلية، مؤكدة على مطالبها بضمانات أمنية.