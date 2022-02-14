https://arabic.sputniknews.com/20220214/الرئيس-البيلاروسي-السياسيون-في-أوكرانيا-بدؤوا-في-التراجع-عن-الخط-العام-للغرب-1058535067.html

الرئيس البيلاروسي: السياسيون في أوكرانيا بدؤوا في التراجع عن الخط العام للغرب

الرئيس البيلاروسي: السياسيون في أوكرانيا بدؤوا في التراجع عن الخط العام للغرب

شدد الرئيس البيلاروسي، ألكسندر لوكاشينكو، على أن الدول الغربية تسعى إلى تصعيد حدة التوتر في أوكرانيا، وإلى إطلاق صراع بالنيابة عنها. 14.02.2022, سبوتنيك عربي

2022-02-14T10:46+0000

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العالم

أخبار أوكرانيا

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موسكو - سبوتنيك. ونقلت وكالة "بلتا" الإخبارية البيلاروسية، عن لوكاشينكو قوله، خلال لقائه مع السياسي الأوكراني، ألكسندر موروز "عمليًا ليس لدينا أي علاقة بتدهور علاقاتنا مع أوكرانيا. لقد اتبعنا سياسة واضحة ومفهومة للشعب الأوكراني، وما زلنا ملتزمين بهذه السياسة. يجب أن يتطور مستقبلنا على هذا النحو، على أننا جيران".وأكد لوكاشينكو، أن الدول الغربية تهدف إلى تأجيج الصراع في أوكرانيا؛ وفي هذه الحالة، تريد أن تدخل ساحة القتال، حيث يقاتل الآخرون نيابة عنها.وتشهد العلاقات بين بيلاروس وأوكرانيا فتورا، منذ أكثر من عام، على خلفية التقارب بين موسكو ومينسك.واتهمت وزارة الدفاع البيلاروسية الجانب الأوكراني، في وقت سابق، بانتهاك المجال الجوي لبيلاروس، خلال مناورات عسكرية.إلى ذلك، تشهد العلاقات بين روسيا وحلف شمال الأطلسي (ناتو)، بقيادة الولايات المتحدة، في الآونة الأخيرة، توتراً بسبب زيادة تواجده الحلف العسكري بالقرب من الحدود الروسية، بذريعة حماية أوكرانيا من "تهديد روسي محتمل".

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