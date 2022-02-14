https://arabic.sputniknews.com/20220214/الرئيس-البيلاروسي-السياسيون-في-أوكرانيا-بدؤوا-في-التراجع-عن-الخط-العام-للغرب-1058535067.html
الرئيس البيلاروسي: السياسيون في أوكرانيا بدؤوا في التراجع عن الخط العام للغرب
الرئيس البيلاروسي: السياسيون في أوكرانيا بدؤوا في التراجع عن الخط العام للغرب
شدد الرئيس البيلاروسي، ألكسندر لوكاشينكو، على أن الدول الغربية تسعى إلى تصعيد حدة التوتر في أوكرانيا، وإلى إطلاق صراع بالنيابة عنها. 14.02.2022, سبوتنيك عربي
2022-02-14T10:46+0000
2022-02-14T10:46+0000
2022-02-14T10:46+0000
العالم
أخبار أوكرانيا
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/07e5/05/18/1049050964_0:164:3057:1883_1920x0_80_0_0_7a7aacf7a29c1c4f868bec13bcf7c205.jpg
موسكو - سبوتنيك. ونقلت وكالة "بلتا" الإخبارية البيلاروسية، عن لوكاشينكو قوله، خلال لقائه مع السياسي الأوكراني، ألكسندر موروز "عمليًا ليس لدينا أي علاقة بتدهور علاقاتنا مع أوكرانيا. لقد اتبعنا سياسة واضحة ومفهومة للشعب الأوكراني، وما زلنا ملتزمين بهذه السياسة. يجب أن يتطور مستقبلنا على هذا النحو، على أننا جيران".وأكد لوكاشينكو، أن الدول الغربية تهدف إلى تأجيج الصراع في أوكرانيا؛ وفي هذه الحالة، تريد أن تدخل ساحة القتال، حيث يقاتل الآخرون نيابة عنها.وتشهد العلاقات بين بيلاروس وأوكرانيا فتورا، منذ أكثر من عام، على خلفية التقارب بين موسكو ومينسك.واتهمت وزارة الدفاع البيلاروسية الجانب الأوكراني، في وقت سابق، بانتهاك المجال الجوي لبيلاروس، خلال مناورات عسكرية.إلى ذلك، تشهد العلاقات بين روسيا وحلف شمال الأطلسي (ناتو)، بقيادة الولايات المتحدة، في الآونة الأخيرة، توتراً بسبب زيادة تواجده الحلف العسكري بالقرب من الحدود الروسية، بذريعة حماية أوكرانيا من "تهديد روسي محتمل".
https://arabic.sputniknews.com/20220214/ألمانيا-يجب-التأكد-من-تنفيذ-بعثة-الأمن-والتعاون-واجباتها-بالكامل-في-أوكرانيا-دون-مقاطعة-1058532987.html
https://arabic.sputniknews.com/20220120/الخارجية-التركية-ستجري-مفاوضات-بين-روسيا-وأوكرانيا-حول-اتفاقيات-مينسك-في-إسطنبول-1056750225.html
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2022
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
الأخبار
ar_EG
https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/07e5/05/18/1049050964_162:0:2893:2048_1920x0_80_0_0_df618686f55141866e36cc31ca2b2630.jpg
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
العالم, أخبار أوكرانيا
الرئيس البيلاروسي: السياسيون في أوكرانيا بدؤوا في التراجع عن الخط العام للغرب
تابعنا عبر
شدد الرئيس البيلاروسي، ألكسندر لوكاشينكو، على أن الدول الغربية تسعى إلى تصعيد حدة التوتر في أوكرانيا، وإلى إطلاق صراع بالنيابة عنها.
موسكو - سبوتنيك. ونقلت وكالة "بلتا" الإخبارية البيلاروسية، عن لوكاشينكو قوله، خلال لقائه مع السياسي الأوكراني، ألكسندر موروز "عمليًا ليس لدينا أي علاقة بتدهور علاقاتنا مع أوكرانيا. لقد اتبعنا سياسة واضحة ومفهومة
للشعب الأوكراني، وما زلنا ملتزمين بهذه السياسة. يجب أن يتطور مستقبلنا على هذا النحو، على أننا جيران".
وأكد لوكاشينكو، أن الدول الغربية تهدف إلى تأجيج الصراع في أوكرانيا؛ وفي هذه الحالة، تريد أن تدخل ساحة القتال، حيث يقاتل الآخرون نيابة عنها.
وتابع "بالفعل، أرى أن السياسيين في أوكرانيا بدؤوا بالتراجع عن الخط العام للغرب. أعرف بالضبط ما يريده الغرب حاليا. يريدون إطلاق العنان للصراع؛ وكما تعلمون، بأيادي الآخرين. بل، ومن الأفضل شن حرب بأيادي الآخرين. دع الأوكرانيين والروس والبيلاروسيين يموتون. هذا الأمر بعيد المنال".
وتشهد العلاقات بين بيلاروس وأوكرانيا فتورا، منذ أكثر من عام، على خلفية التقارب بين موسكو ومينسك.
واتهمت وزارة الدفاع البيلاروسية الجانب الأوكراني، في وقت سابق، بانتهاك المجال الجوي لبيلاروس، خلال مناورات عسكرية.
إلى ذلك، تشهد العلاقات بين روسيا وحلف شمال الأطلسي (ناتو)، بقيادة الولايات المتحدة، في الآونة الأخيرة، توتراً بسبب زيادة تواجده الحلف العسكري بالقرب من الحدود الروسية، بذريعة حماية أوكرانيا من "تهديد روسي محتمل".