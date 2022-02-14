https://arabic.sputniknews.com/20220214/الرئيس-المصري-يتحدث-عن-نقل-كهرباء-بلاده-إلى-إسرائيل-ودول-الجوار-فيديو-1058535784.html
الرئيس المصري يتحدث عن نقل كهرباء بلاده إلى إسرائيل ودول الجوار... فيديو
الرئيس المصري يتحدث عن نقل كهرباء بلاده إلى إسرائيل ودول الجوار... فيديو
قال الرئيس عبد الفتاح السيسي إن قارة أفريقيا هي أقل قارات العالم تقدمًا، مشددا على ضرورة دعمها من أجل تحقيق التنمية وإنقاذ شعوبها من براثن الجهل والفقر. 14.02.2022, سبوتنيك عربي
2022-02-14T11:15+0000
2022-02-14T11:15+0000
2022-02-14T11:15+0000
العالم العربي
أخبار مصر الآن
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/07e6/02/0e/1058533802_0:0:1192:671_1920x0_80_0_0_9e3003d866990351942f30cc0ec64778.jpg
جاء ذلك خلال كلمته في افتتاح مؤتمر ومعرض مصر الدولي للبترول "إيجيس 2022" في دورته الخامسة، اليوم الاثنين، وفقا لوسائل إعلام محلية.وقال السيسي إن "أفريقيا لأسباب تاريخية كانت دائما متأخرة، وبها حجم فقر وجهل وتخلف كبير جدا"، لافتا إلى التجربة المصرية في التنمية، حيث نفذت مصر مشروعات تنموية بـ400 مليار دولار، منها مشرع "حياة كريمة" الذي يكلف الدولة 40 مليار دولار.وأضاف: "في أي وقت كنا نعمل إصلاح اقتصادي كان المواطن معندوش استعداد للتجاوب، لكن لما وجد الواقع، تحمّل إجراءات اقتصادية صعبة هذه المرة".ويعدّ المعرض أكبر وأهم تجمع دولي وإقليمي لصناعة البترول والغاز في منطقتي شمال أفريقيا والبحر المتوسط.
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2022
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
الأخبار
ar_EG
https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/07e6/02/0e/1058533802_0:0:1060:795_1920x0_80_0_0_2959b0bb1c5c977ae5fd00ff3c6c80fc.jpg
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
العالم العربي, أخبار مصر الآن
الرئيس المصري يتحدث عن نقل كهرباء بلاده إلى إسرائيل ودول الجوار... فيديو
تابعنا عبر
قال الرئيس عبد الفتاح السيسي إن قارة أفريقيا هي أقل قارات العالم تقدمًا، مشددا على ضرورة دعمها من أجل تحقيق التنمية وإنقاذ شعوبها من براثن الجهل والفقر.
جاء ذلك خلال كلمته في افتتاح مؤتمر ومعرض
مصر الدولي للبترول "إيجيس 2022" في دورته الخامسة، اليوم الاثنين، وفقا لوسائل إعلام محلية.
وقال السيسي إن "أفريقيا لأسباب تاريخية كانت دائما متأخرة، وبها حجم فقر وجهل وتخلف كبير جدا"، لافتا إلى التجربة المصرية في التنمية، حيث نفذت مصر مشروعات تنموية بـ400 مليار دولار، منها مشرع "حياة كريمة" الذي يكلف الدولة 40 مليار دولار.
وأضاف: "في أي وقت كنا نعمل إصلاح اقتصادي كان المواطن معندوش استعداد للتجاوب، لكن لما وجد الواقع، تحمّل إجراءات اقتصادية صعبة هذه المرة".
وتطرق إلى إنتاج الكهرباء، قائلا: "عشان أنا أقدر أكون محطة أو مركز للطاقة، طاقة الكهرباء على سبيل المثال، كان لا بد أن تكون شبكة الكهرباء في مصر وشبكة النقل بتاعتها والتحكم فيها والإنتاج قادرة على استيعاب النقل لنا، وللدول زي ليبيا، السودان، إسرائيل، الأردن، والسعودية".
ويعدّ المعرض أكبر وأهم تجمع دولي وإقليمي لصناعة البترول والغاز في منطقتي شمال أفريقيا والبحر المتوسط.