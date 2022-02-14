https://arabic.sputniknews.com/20220214/السعودية-مهلة-يومين-لتصحيح-مخالفات-التستر-التجاري-1058556066.html
السعودية… مهلة يومين لتصحيح مخالفات التستر التجاري
السعودية… مهلة يومين لتصحيح مخالفات التستر التجاري
حدد البرنامج الوطني لمكافحة التستر التجاري ما تبقى من الفترة التي أقرها لتصحيح مخالفات التستر التجاري في المملكة العربية السعودية، مشيرا إلى أن المخالفين لن... 14.02.2022, سبوتنيك عربي
2022-02-14T16:49+0000
2022-02-14T16:49+0000
2022-02-14T16:49+0000
العالم العربي
أخبار السعودية اليوم
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/07e5/02/04/1048007407_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_c8362277e729533851094912ce809ac8.jpg
ذكرت ذلك الصفحة الرسمية للبرنامج الوطني لمكافحة التستر التجاري على "تويتر"، اليوم الاثنين، مشيرة إلى أن المهلة تنتهي يوم الأربعاء المقبل، 16 فبراير/ شباط الجاري.ووجه البرنامج دعوة للمخالفين حثهم فيها على تصحيح أوضاعهم خاصة المنشآت التي تحقق إيرادات سنوية تصل إلى مليوني ريال سعودي (نحو 530 مليون دولار).وبحسب البرنامج فإن من يقومون بتصحيح أوضاعهم قبل انتهاء المهلة المحددة سيستفيدون من مزايا الفترة التصحيحية، إضافة إلى أنهم يتجنبون الخضوع للعقوبات النظامية التي تتضمن السجن 5 سنوات وغرامة 5 ملايين ريال (نحو 1.3 مليون دولار).
https://arabic.sputniknews.com/20210921/السعودية8-أعمال-تضع-مرتكبيها-تحت-طائلة-القانون-بتهمة-التستر-التجاري-1050215120.html
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2022
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
الأخبار
ar_EG
https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/07e5/02/04/1048007407_317:0:3048:2048_1920x0_80_0_0_96f515b7bffbe5a0129f003dff5e8822.jpg
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
العالم العربي, أخبار السعودية اليوم
السعودية… مهلة يومين لتصحيح مخالفات التستر التجاري
تابعنا عبر
حدد البرنامج الوطني لمكافحة التستر التجاري ما تبقى من الفترة التي أقرها لتصحيح مخالفات التستر التجاري في المملكة العربية السعودية، مشيرا إلى أن المخالفين لن يكون لديهم تمديد للفترة التصحيحية.
ذكرت ذلك الصفحة الرسمية للبرنامج الوطني لمكافحة التستر التجاري
على "تويتر"، اليوم الاثنين، مشيرة إلى أن المهلة تنتهي يوم الأربعاء المقبل، 16 فبراير/ شباط الجاري.
21 سبتمبر 2021, 14:53 GMT
ووجه البرنامج دعوة للمخالفين
حثهم فيها على تصحيح أوضاعهم خاصة المنشآت التي تحقق إيرادات سنوية تصل إلى مليوني ريال سعودي (نحو 530 مليون دولار).
وبحسب البرنامج فإن من يقومون بتصحيح أوضاعهم قبل انتهاء المهلة المحددة سيستفيدون من مزايا الفترة التصحيحية، إضافة إلى أنهم يتجنبون الخضوع للعقوبات النظامية
التي تتضمن السجن 5 سنوات وغرامة 5 ملايين ريال (نحو 1.3 مليون دولار).