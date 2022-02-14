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السعودية… مهلة يومين لتصحيح مخالفات التستر التجاري
السعودية… مهلة يومين لتصحيح مخالفات التستر التجاري
حدد البرنامج الوطني لمكافحة التستر التجاري ما تبقى من الفترة التي أقرها لتصحيح مخالفات التستر التجاري في المملكة العربية السعودية، مشيرا إلى أن المخالفين لن... 14.02.2022, سبوتنيك عربي
2022-02-14T16:49+0000
2022-02-14T16:49+0000
العالم العربي
أخبار السعودية اليوم
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ذكرت ذلك الصفحة الرسمية للبرنامج الوطني لمكافحة التستر التجاري على "تويتر"، اليوم الاثنين، مشيرة إلى أن المهلة تنتهي يوم الأربعاء المقبل، 16 فبراير/ شباط الجاري.ووجه البرنامج دعوة للمخالفين حثهم فيها على تصحيح أوضاعهم خاصة المنشآت التي تحقق إيرادات سنوية تصل إلى مليوني ريال سعودي (نحو 530 مليون دولار).وبحسب البرنامج فإن من يقومون بتصحيح أوضاعهم قبل انتهاء المهلة المحددة سيستفيدون من مزايا الفترة التصحيحية، إضافة إلى أنهم يتجنبون الخضوع للعقوبات النظامية التي تتضمن السجن 5 سنوات وغرامة 5 ملايين ريال (نحو 1.3 مليون دولار).
https://arabic.sputniknews.com/20210921/السعودية8-أعمال-تضع-مرتكبيها-تحت-طائلة-القانون-بتهمة-التستر-التجاري-1050215120.html
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العالم العربي, أخبار السعودية اليوم

السعودية… مهلة يومين لتصحيح مخالفات التستر التجاري

16:49 GMT 14.02.2022
© AFP 2022saudi police
saudi police - سبوتنيك عربي, 1920, 14.02.2022
© AFP 2022
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حدد البرنامج الوطني لمكافحة التستر التجاري ما تبقى من الفترة التي أقرها لتصحيح مخالفات التستر التجاري في المملكة العربية السعودية، مشيرا إلى أن المخالفين لن يكون لديهم تمديد للفترة التصحيحية.
ذكرت ذلك الصفحة الرسمية للبرنامج الوطني لمكافحة التستر التجاري على "تويتر"، اليوم الاثنين، مشيرة إلى أن المهلة تنتهي يوم الأربعاء المقبل، 16 فبراير/ شباط الجاري.
الرياض، المملكة العربية السعودية يونيو 2020 - سبوتنيك عربي, 1920, 21.09.2021
السعودية...8 أعمال تضع مرتكبيها تحت طائلة القانون بتهمة التستر التجاري
21 سبتمبر 2021, 14:53 GMT
ووجه البرنامج دعوة للمخالفين حثهم فيها على تصحيح أوضاعهم خاصة المنشآت التي تحقق إيرادات سنوية تصل إلى مليوني ريال سعودي (نحو 530 مليون دولار).
وبحسب البرنامج فإن من يقومون بتصحيح أوضاعهم قبل انتهاء المهلة المحددة سيستفيدون من مزايا الفترة التصحيحية، إضافة إلى أنهم يتجنبون الخضوع للعقوبات النظامية التي تتضمن السجن 5 سنوات وغرامة 5 ملايين ريال (نحو 1.3 مليون دولار).
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