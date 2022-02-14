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https://arabic.sputniknews.com/20220214/السيسي-يوجه-دعوة-لمراسل-سي-إن-إن-على-الهواء-مباشرة-فيديو-1058534125.html
السيسي يوجه دعوة لمراسل "سي إن إن" على الهواء مباشرة... فيديو
السيسي يوجه دعوة لمراسل "سي إن إن" على الهواء مباشرة... فيديو
وجّه الرئيس المصري، عبد الفتاح السيسي، اليوم الاثنين، دعوة إلى مراسل شبكة "سي إن إن" الأمريكية، ‏وذلك في افتتاحه النسخة الخامسة من مؤتمر ومعرض مصر الدولي... 14.02.2022, سبوتنيك عربي
2022-02-14T10:28+0000
2022-02-14T10:30+0000
الرئيس عبدالفتاح السيسي
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وقال السيسي للمراسل الذي كان جالسا على المسرح: "نرحب بمراسل "سي إن إن"، ولديك فرصة أن تقوم بجولة في مصر وتتحدث مع الناس وترى الموقف المصري".وجاءت دعوة الرئيس المصري، عبد الفتاح السيسي، لمراسل "سي إن إن" في ختام كلمته التي ألقاها بمناسبة افتتاح معرض "إيجبس 2022".وأشار السيسي في كلمته إلى أنه تم تنفيذ مشروعات بنية أساسية في مصر بتكلفة 400 مليار دولار أمريكي.وأضاف أن أفريقيا أقل قارات العالم تطورا، وفي حاجة لمزيد من الدعم الدولي".وقال إن "إفريقيا كانت دائما متأخرة لأسباب تاريخية، وهذا الثمن لا يمكن أن نظل ندفعه كدول أفريقية".وشهد السيسي، في حفل افتتاح المعرض، فيلما تسجيليا عن إنجازات الطاقة، وأهمية مؤتمر ومعرض مصر الدولي للبترول "إيجبس 2022".
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الرئيس عبدالفتاح السيسي, أخبار مصر الآن, مصر

السيسي يوجه دعوة لمراسل "سي إن إن" على الهواء مباشرة... فيديو

10:28 GMT 14.02.2022 (تم التحديث: 10:30 GMT 14.02.2022)
© REUTERS / POOLالرئيس المصري، عبد الفتاح السيسي، في قمة "محيط واحد"، بريست، فرنسا، 11 فبراير/ شباط 2022
الرئيس المصري، عبد الفتاح السيسي، في قمة محيط واحد، بريست، فرنسا، 11 فبراير/ شباط 2022 - سبوتنيك عربي, 1920, 14.02.2022
الرئيس المصري، عبد الفتاح السيسي، في قمة "محيط واحد"، بريست، فرنسا، 11 فبراير/ شباط 2022
© REUTERS / POOL
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وجّه الرئيس المصري، عبد الفتاح السيسي، اليوم الاثنين، دعوة إلى مراسل شبكة "سي إن إن" الأمريكية، ‏وذلك في افتتاحه النسخة الخامسة من مؤتمر ومعرض مصر الدولي للبترول "إيجبس 2022".‏
وقال السيسي للمراسل الذي كان جالسا على المسرح: "نرحب بمراسل "سي إن إن"، ولديك فرصة أن تقوم بجولة في مصر وتتحدث مع الناس وترى الموقف المصري".
وجاءت دعوة الرئيس المصري، عبد الفتاح السيسي، لمراسل "سي إن إن" في ختام كلمته التي ألقاها بمناسبة افتتاح معرض "إيجبس 2022".
وأشار السيسي في كلمته إلى أنه تم تنفيذ مشروعات بنية أساسية في مصر بتكلفة 400 مليار دولار أمريكي.
وأضاف أن أفريقيا أقل قارات العالم تطورا، وفي حاجة لمزيد من الدعم الدولي".
وقال إن "إفريقيا كانت دائما متأخرة لأسباب تاريخية، وهذا الثمن لا يمكن أن نظل ندفعه كدول أفريقية".
وشهد السيسي، في حفل افتتاح المعرض، فيلما تسجيليا عن إنجازات الطاقة، وأهمية مؤتمر ومعرض مصر الدولي للبترول "إيجبس 2022".
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