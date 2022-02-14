https://arabic.sputniknews.com/20220214/الشرطة-السودانية-تعلن-مقتل-متظاهر-وإصابة-أكثر-من-100-رجل-شرطة-خلال-مظاهرات-اليوم-1058564229.html
الشرطة السودانية تعلن مقتل متظاهر وإصابة أكثر من 100 رجل شرطة خلال مظاهرات اليوم
الشرطة السودانية تعلن مقتل متظاهر وإصابة أكثر من 100 رجل شرطة خلال مظاهرات اليوم
أعلن المكتب الصحفي للشرطة السودانية، اليوم الإثنين، مقتل متظاهر وإصابة أكثر من 100 رجل شرطة خلال المسيرات المناهضة للسلطات العسكرية الحاكمة في البلاد. 14.02.2022, سبوتنيك عربي
2022-02-14T21:08+0000
2022-02-14T21:08+0000
2022-02-14T21:08+0000
أخبار السودان اليوم
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القاهرة- سبوتنيك. وذكر البيان: "أصيب عدد 102 من أفراد الشرطة بإصابات بالغة وآخر بطلق ناري في قدمه، واستشهد أحد المتظاهرين".واتهم البيان محتجين بالتعدي على "المباني والمؤسسات الاستراتيجية الهامة"، مضيفا "قام المتظاهرون بتهشيم الواجهة الأمامية لمبنى البرلمان وإضرام النيران بالقرب من محطة الوقود الملحقة بالمبنى وإلحاق الضرر بعدد من المركبات والمسجد، كما امتدت أيادي الدمار والخراب إلى وزارة الشباب والرياضة بتهشيم زجاج الاستقبال ونهب ممتلكات خاصة بأفراد التأمين".وفي بيان للجنة أطباء السودان المركزية الرافضة لحكم العسكر أكدت مقتل أثنين من المتظاهرين في احتجاجات اليوم الإثنين، وقالت اللجنة في بيان "ارتقت قبل قليل روح الشهيد منذر عبد الرحيم محمد (..) أثناء مليونية 14 فبراير بمواكب مدينة أم درمان المتوجهة نحو البرلمان". وفي بيان سابق اليوم الإثنين قالت اللجنة "شهيد لم يتم التعرف على بياناته بعد، إثر إصابته في العنق والصدر من قوات السلطة الانقلابية بطلق ناري متناثر أثناء المليونية 14 فبراير بمواكب مدينة الخرطوم المتوجهة نحو القصر" الرئاسي.وتظاهر مئات المعارضين لحكم العسكر في السودان، اليوم الاثنين 14 فبراير، في عدة مدن من بينها العاصمة الخرطوم ومدينتها التوأم أمّ درمان وولاية القضارف ومدينة بورتسودان الساحلية (شرق) وإقليم دارفور (غرب). وطالب المحتجون الجيش بتسليم الحكم للمدنيين والإفراج عن المعتقلين السياسيين ومحاسبة المسؤولين عن مقتل متظاهرين خلال الاحتجاجات منذ بدء الانقلاب. وحمل المتظاهرون في الخرطوم الأعلام السودانية وبالونات حمراء اللون ولافتات كتب عليها "اليوم عيد حب الوطن" بسبب تزامن تحركهم مع عيد الحب.
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MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
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MIA „Rosiya Segodnya“
أخبار السودان اليوم
الشرطة السودانية تعلن مقتل متظاهر وإصابة أكثر من 100 رجل شرطة خلال مظاهرات اليوم
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أعلن المكتب الصحفي للشرطة السودانية، اليوم الإثنين، مقتل متظاهر وإصابة أكثر من 100 رجل شرطة خلال المسيرات المناهضة للسلطات العسكرية الحاكمة في البلاد.
القاهرة- سبوتنيك. وذكر البيان: "أصيب عدد 102 من أفراد الشرطة بإصابات بالغة وآخر بطلق ناري في قدمه، واستشهد أحد المتظاهرين".
واتهم البيان محتجين بالتعدي على "المباني والمؤسسات الاستراتيجية الهامة"، مضيفا "قام المتظاهرون بتهشيم الواجهة الأمامية لمبنى البرلمان وإضرام النيران بالقرب من محطة الوقود الملحقة بالمبنى وإلحاق الضرر بعدد من المركبات والمسجد، كما امتدت أيادي الدمار والخراب إلى وزارة الشباب والرياضة بتهشيم زجاج الاستقبال ونهب ممتلكات خاصة بأفراد التأمين".
وتابع البيان "بالرغم من ذلك تعاملت الشرطة بالقوة القانونية المعقولة".
وفي بيان للجنة أطباء السودان المركزية الرافضة لحكم العسكر أكدت مقتل أثنين من المتظاهرين في احتجاجات اليوم الإثنين، وقالت اللجنة في بيان "ارتقت قبل قليل روح الشهيد منذر عبد الرحيم محمد (..) أثناء مليونية 14 فبراير بمواكب مدينة أم درمان المتوجهة نحو البرلمان". وفي بيان سابق اليوم الإثنين قالت اللجنة "شهيد لم يتم التعرف على بياناته بعد، إثر إصابته في العنق والصدر من قوات السلطة الانقلابية بطلق ناري متناثر أثناء المليونية 14 فبراير بمواكب مدينة الخرطوم المتوجهة نحو القصر" الرئاسي.
وتظاهر مئات المعارضين لحكم العسكر في السودان، اليوم الاثنين 14 فبراير، في عدة مدن من بينها العاصمة الخرطوم ومدينتها التوأم أمّ درمان وولاية القضارف ومدينة بورتسودان الساحلية (شرق) وإقليم دارفور (غرب).
وطالب المحتجون الجيش بتسليم الحكم للمدنيين والإفراج عن المعتقلين السياسيين ومحاسبة المسؤولين عن مقتل متظاهرين
خلال الاحتجاجات منذ بدء الانقلاب.
وحمل المتظاهرون في الخرطوم الأعلام السودانية وبالونات حمراء اللون ولافتات كتب عليها "اليوم عيد حب الوطن" بسبب تزامن تحركهم مع عيد الحب.