https://arabic.sputniknews.com/20220214/الصحفية-الليبية-المعتدى-عليها-في-بنغازي-تكشف-تفاصيل-الواقعة-لـسبوتنيك-1058549603.html
الصحفية الليبية المعتدى عليها في بنغازي تكشف تفاصيل الواقعة لـ"سبوتنيك"
الصحفية الليبية المعتدى عليها في بنغازي تكشف تفاصيل الواقعة لـ"سبوتنيك"
كشفت الصحفية الليبية، مبروكة المسماري، التي تعرضت للاعتداء قبل أيام في بنغازي، اليوم الاثنين، عن تفاصيل الواقعة التي أثارت غضبا واسعا. 14.02.2022, سبوتنيك عربي
2022-02-14T14:22+0000
2022-02-14T14:22+0000
2022-02-14T14:22+0000
أخبار ليبيا اليوم
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وقالت المسماري لـ"سبوتنيك" إنها كانت في مهمة عمل بأحد شوارع مدينة بنغازي لتغطية حدث للقناة التابعة لها، عندما وقع الاعتداء.وأوضحت أنه بعدما حملت كاميراتها، فوجئت بظهور عدة أشخاص بدؤوا بالتهجم عليها لفظيا وحاولوا ضربها، لكن لم يتمكنوا من ذلك حيث تدخل بعض الشباب لحمايتها.ومع ذلك، تمكن أحد المتهجمين على المسماري من كسر الكاميرا الخاصة بها، قبل أن تتمكن من مغادرة المكان بمساعدة بعض سكان المنطقة.وثمنت المسماري، دور المنظمات الدولية والقناة التابعة لها للوقوف والتضامن معها، وأدانت الاعتداء عليها معتبرة أن مثل هذه الاعتداءات هي "نوع من تكميم الأفواه والحد من حرية الصحافة" في ليبيا.وقع هذا الاعتداء يوم السبت الماضي، بعد أن بثت القناة التابعة لها معلومات عن تورط قيادات في الدولة في قضايا فساد.في وقت سابق اليوم، أدانت بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا بشدة، الاعتداء على المسماري، ودعت إلى إجراء تحقيقات شاملة في "مثل هذه الاعتداءات وتقديم الجناة إلى العدالة".
https://arabic.sputniknews.com/20220214/البعثة-الأممية-في-ليبيا-تدين-الاعتداء-على-صحفية-في-بنغازي-1058548533.html
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أخبار ليبيا اليوم
الصحفية الليبية المعتدى عليها في بنغازي تكشف تفاصيل الواقعة لـ"سبوتنيك"
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كشفت الصحفية الليبية، مبروكة المسماري، التي تعرضت للاعتداء قبل أيام في بنغازي، اليوم الاثنين، عن تفاصيل الواقعة التي أثارت غضبا واسعا.
وقالت المسماري لـ"سبوتنيك
" إنها كانت في مهمة عمل بأحد شوارع مدينة بنغازي لتغطية حدث للقناة التابعة لها، عندما وقع الاعتداء.
وأوضحت أنه بعدما حملت كاميراتها، فوجئت بظهور عدة أشخاص بدؤوا بالتهجم عليها لفظيا وحاولوا ضربها، لكن لم يتمكنوا من ذلك حيث تدخل بعض الشباب لحمايتها.
ومع ذلك، تمكن أحد المتهجمين على المسماري من كسر الكاميرا الخاصة بها، قبل أن تتمكن من مغادرة المكان بمساعدة بعض سكان المنطقة.
وثمنت المسماري، دور المنظمات الدولية والقناة التابعة لها للوقوف والتضامن معها، وأدانت الاعتداء عليها معتبرة أن مثل هذه الاعتداءات هي "نوع من تكميم الأفواه والحد من حرية الصحافة" في ليبيا.
وقع هذا الاعتداء يوم السبت الماضي، بعد أن بثت القناة التابعة لها معلومات عن تورط قيادات في الدولة في قضايا فساد.
في وقت سابق اليوم، أدانت بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا
بشدة، الاعتداء على المسماري، ودعت إلى إجراء تحقيقات شاملة في "مثل هذه الاعتداءات وتقديم الجناة إلى العدالة".