https://arabic.sputniknews.com/20220214/الكرملين-روسيا-لم-تتلق-ردا-مباشرا-على-مقترحات-الضمانات-الأمنية---1058525517.html

الكرملين: روسيا لم تتلق ردا مباشرا على مقترحات الضمانات الأمنية

الكرملين: روسيا لم تتلق ردا مباشرا على مقترحات الضمانات الأمنية

أكد المتحدث باسم الكرملين، دميتري بيسكوف، في تصريحات حصرية لوكالة "سبوتنيك"، أن روسيا لم تتلق ردًا مباشرًا على مقترحات الضمانات الأمنية، موضحًا أن الغرب يحاول... 14.02.2022, سبوتنيك عربي

2022-02-14T07:04+0000

2022-02-14T07:04+0000

2022-02-14T07:04+0000

روسيا

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/07e5/04/02/1048555077_0:141:3142:1908_1920x0_80_0_0_abe1f52de1bfc287f8ca434e72050983.jpg

وقال بيسكوف: "بوتين مستمر في الإصرار على أن القضايا الأمنية المبدئية لروسيا لن تُترك دون اهتمام ولن يتم تجاهلها".وتابع: "علاوة على ذلك، نلاحظ محاولة التركيز على تفاصيل ثانوية ومحاولة لتجنب أي فهم للقضايا التي تهمنا. لكن ليس لديّ أدنى شك في أن الرئيس بوتين سيظل ثابتًا في موقفه وسيصر على أن تلك القضايا هي في الواقع قضايا وجودية بالنسبة لنا، حتى لا تترك هذه القضايا دون اهتمام ولا يتم تجاهلها".

https://arabic.sputniknews.com/20220201/الكرملين-موسكو-لم-ترد-على-واشنطن-بشأن-الضمانات-الأمنية-بعد-1057573924.html

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2022

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

الأخبار

ar_EG

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

روسيا