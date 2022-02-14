https://arabic.sputniknews.com/20220214/الكرملين-روسيا-لم-تتلق-ردا-مباشرا-على-مقترحات-الضمانات-الأمنية---1058525517.html
الكرملين: روسيا لم تتلق ردا مباشرا على مقترحات الضمانات الأمنية
الكرملين: روسيا لم تتلق ردا مباشرا على مقترحات الضمانات الأمنية
أكد المتحدث باسم الكرملين، دميتري بيسكوف، في تصريحات حصرية لوكالة "سبوتنيك"، أن روسيا لم تتلق ردًا مباشرًا على مقترحات الضمانات الأمنية، موضحًا أن الغرب يحاول... 14.02.2022, سبوتنيك عربي
2022-02-14T07:04+0000
2022-02-14T07:04+0000
2022-02-14T07:04+0000
روسيا
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وقال بيسكوف: "بوتين مستمر في الإصرار على أن القضايا الأمنية المبدئية لروسيا لن تُترك دون اهتمام ولن يتم تجاهلها".وتابع: "علاوة على ذلك، نلاحظ محاولة التركيز على تفاصيل ثانوية ومحاولة لتجنب أي فهم للقضايا التي تهمنا. لكن ليس لديّ أدنى شك في أن الرئيس بوتين سيظل ثابتًا في موقفه وسيصر على أن تلك القضايا هي في الواقع قضايا وجودية بالنسبة لنا، حتى لا تترك هذه القضايا دون اهتمام ولا يتم تجاهلها".
https://arabic.sputniknews.com/20220201/الكرملين-موسكو-لم-ترد-على-واشنطن-بشأن-الضمانات-الأمنية-بعد-1057573924.html
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روسيا
الكرملين: روسيا لم تتلق ردا مباشرا على مقترحات الضمانات الأمنية
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أكد المتحدث باسم الكرملين، دميتري بيسكوف، في تصريحات حصرية لوكالة "سبوتنيك"، أن روسيا لم تتلق ردًا مباشرًا على مقترحات الضمانات الأمنية، موضحًا أن الغرب يحاول التركيز على التفاصيل الصغيرة.
وقال بيسكوف: "بوتين مستمر في الإصرار على أن القضايا الأمنية المبدئية لروسيا لن تُترك دون اهتمام ولن يتم تجاهلها".
بوتين منهجي للغاية في تعامله مع شركائنا، لكن لسوء الحظ، هم الآن خصوما أكثر مما هم شركاء. إنه يطرح أسئلة صريحة ويتوقع إجابات مباشرة، وكما حدث في عام 2007، أثار أسئلة مباشرة، وفي عام 2022، طرح أسئلة مباشرة في مسودات هاتين الوثيقتين اللتين تم إرسالهما إلى واشنطن وحلف شمال الأطلسي. ولم نتلق إجابات مباشرة.
ديمتري بيسكوف
الناطق باسم الكرملين
وتابع: "علاوة على ذلك، نلاحظ محاولة التركيز على تفاصيل ثانوية ومحاولة لتجنب أي فهم للقضايا التي تهمنا. لكن ليس لديّ أدنى شك في أن الرئيس بوتين سيظل ثابتًا في موقفه وسيصر على أن تلك القضايا هي في الواقع قضايا وجودية بالنسبة لنا، حتى لا تترك هذه القضايا دون اهتمام ولا يتم تجاهلها".