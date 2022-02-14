https://arabic.sputniknews.com/20220214/الكويت-رئيس-الوزراء-يلغي-زيارة-لألمانيا-بشكل-مفاجئ-والحكومة-تحسم-أنباء-استقالتها-1058555352.html

الكويت... رئيس الوزراء يلغي زيارة لألمانيا بشكل مفاجئ والحكومة تحسم أنباء استقالتها

الكويت... رئيس الوزراء يلغي زيارة لألمانيا بشكل مفاجئ والحكومة تحسم أنباء استقالتها

نفى الناطق الرسمي باسم الحكومة الكويتية، طارق المزرم، "جملة وتفصيلا" كل ما يتم تداوله عن استقالة الحكومة أو أحد من وزرائها. 14.02.2022, سبوتنيك عربي

2022-02-14T16:13+0000

2022-02-14T16:13+0000

2022-02-14T16:13+0000

العالم العربي

أخبار الكويت اليوم

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وقال المزرم للصحفيين، اليوم الاثنين، إنه لا صحة لاستقالة الحكومة أو وزير الخارجية أو أي من أعضاء الحكومة.في سياق آخر، ذكرت صحيفة "الراي" أن رئيس مجلس الوزراء سمو الشيخ صباح الخالد ألغى بشكل مفاجئ رحلته التي كانت مقررة إلى ألمانيا للمشاركة في مؤتمر ميونيخ للأمن، دون مزيد من التفاصيل.وفي نوفمبر/ تشرين الثاني من العام الماضي، قدمت الحكومة الكويتية استقالتها بسبب استمرار الانقسام بينها وبين نواب المعارضة على عدة ملفات.وكانت هذه المرة هي الثانية التي تستقيل فيها حكومة برئاسة الشيخ صباح الخالد الصباح هذا العام في خلاف مع مجلس النواب المنتخب.وفي الشهر الماضي، رفض مجلس الأمة الكويتي، سحب الثقة من الشيخ حمد جابر العلي الصباح، نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع؛ حيث صوت بالموافقة 18 نائبا، فيما رفض 23 نائبا سحب الثقة، وذلك بناءً على الطلب المقدم من 10 نواب بعد الاستجواب الذي قدمه النائب حمدان العازمي.وفي مداخلة له بعد انتهاء التصويت، أكد الشيخ الوزير حمد العلي احترامه الدستور وحق ممثلي الأمة في الرقابة، مثمنا مواقف جميع الأعضاء من مؤيد أو معارض في إطار الممارسة الدستورية.

https://arabic.sputniknews.com/20220126/برلمان-الكويت-يبدأ-جلسة-خاصة-لمناقشة-طرح-الثقة-في-وزير-الدفاع-1057172313.html

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