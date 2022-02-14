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- سبوتنيك عربي, 1920, 07.02.2022
بكين 2022
انطلقت الألعاب الأولمبية الشتوية في 4 فبراير/ شباط في ملعب بيجين الوطني (المعروف بملعب عش الطائر) وتستمر حتى 20 الشهر الجاري. ومن المسابقات الأولمبية الشتوية لهذا العام: التزلج على المنحدرات الجليدية (التزلج الألبي) والتزلج الريفي والتزلج الحر وهوكي الجليد والقفز التزلجي والتزلج على الجليد.
https://arabic.sputniknews.com/20220214/اللجنة-الأولمبية-الأمريكية-تعرب-عن-خيبة-أملها-من-قرار-المحكمة-الرياضية-في-قضية-فالييفا-1058530857.html
اللجنة الأولمبية الأمريكية تعرب عن خيبة أملها من قرار المحكمة الرياضية في قضية فالييفا
اللجنة الأولمبية الأمريكية تعرب عن خيبة أملها من قرار المحكمة الرياضية في قضية فالييفا
أصدرت اللجنة الأولمبية الأمريكية بيانًا بشأن قرار محكمة التحكيم الرياضي (CAS) السماح للمتزلجة الروسية البالغة من العمر 15 عامًا كاميلا فالييفا، المشاركة في... 14.02.2022, سبوتنيك عربي
2022-02-14T09:14+0000
2022-02-14T09:19+0000
روسيا
بكين 2022
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وجاء في البيان: "نشعر بخيبة أمل من الإشارة التي يرسلها هذا القرار. تقع على عاتق المجتمع الأولمبي بأكمله مسؤولية جماعية لحماية نزاهة الرياضة حتى يفي الرياضيون والمدربون وجميع المشاركين بأعلى المعايير، للرياضيين الحق في معرفة أنهم يتنافسون في ظل ظروف متساوية. للأسف فقد حُرموا اليوم من هذا الحق. يبدو أن هذا يمثل فصلًا آخر في تجاهل روسيا الممنهج والواسع النطاق لنقاء هذه الرياضة"، بحسب ما ذكر موقع "championat".قالت سارة هيرشلاند، رئيسة "USOPC" في بيان: "إننا نعلم أن هذه القضية لم تُغلق بعد، ونشجع جميع المشاركين في الألعاب الأولمبية على مواصلة الكفاح من أجل سلامة الرياضة نيابة عن الرياضيين في جميع أنحاء العالم".وذكرت الوكالة الدولية لاختبار المنشطات (ITA)، يوم الجمعة، أن نتائج اختبار فالييفا أثبتت تعاطيها دواء تريمتازيدين في 25 ديسمبر 2021. وتم إرسال نتيجة الاختبار من قبل مختبر مكافحة المنشطات في ستوكهولم في 8 فبراير.وقال مارك آدامز، رئيس الخدمة الصحفية للجنة الأولمبية الدولية، إن اللجنة الأولمبية الدولية (IOC) ترحب ببدء التحقيق مع مرافقي المتزلجة الروسية كاميلا فالييفا بعد نشر حقيقة اختبار المنشطات الإيجابي للرياضية.
https://arabic.sputniknews.com/20220213/الوكالة-العالمية-لمكافحة-المنشطات-تجري-تحقيقا-مع-فريق-المتزلجة-الروسية-فالييفا--1058477738.html
https://arabic.sputniknews.com/20220214/المحكمة-الرياضية-تسمح-للروسية-كاميلا-فالييفا-باستئناف-الأولمبياد-بعد-تبرئتها-من-قضية-المنشطات-1058524395.html
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روسيا

اللجنة الأولمبية الأمريكية تعرب عن خيبة أملها من قرار المحكمة الرياضية في قضية فالييفا

09:14 GMT 14.02.2022 (تم التحديث: 09:19 GMT 14.02.2022)
© Sputnik . Александр Вильф / الذهاب إلى بنك الصورالمتزلجة على الجليد الروسية كاميلا فالييفا، بكين 2022
المتزلجة على الجليد الروسية كاميلا فالييفا، بكين 2022 - سبوتنيك عربي, 1920, 14.02.2022
© Sputnik . Александр Вильф
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أصدرت اللجنة الأولمبية الأمريكية بيانًا بشأن قرار محكمة التحكيم الرياضي (CAS) السماح للمتزلجة الروسية البالغة من العمر 15 عامًا كاميلا فالييفا، المشاركة في المسابقات الفردية للتزلج على الجليد ببطولة بكين للألعاب الأولمبية الشتوية 2022.
وجاء في البيان: "نشعر بخيبة أمل من الإشارة التي يرسلها هذا القرار. تقع على عاتق المجتمع الأولمبي بأكمله مسؤولية جماعية لحماية نزاهة الرياضة حتى يفي الرياضيون والمدربون وجميع المشاركين بأعلى المعايير، للرياضيين الحق في معرفة أنهم يتنافسون في ظل ظروف متساوية. للأسف فقد حُرموا اليوم من هذا الحق. يبدو أن هذا يمثل فصلًا آخر في تجاهل روسيا الممنهج والواسع النطاق لنقاء هذه الرياضة"، بحسب ما ذكر موقع "championat".
المتزلجة على الجليد الروسية كاميلا فالييفا، بكين 2022 - سبوتنيك عربي, 1920, 13.02.2022
بكين 2022
الوكالة العالمية لمكافحة المنشطات تجري تحقيقا مع فريق المتزلجة الروسية فالييفا
أمس, 06:47 GMT
قالت سارة هيرشلاند، رئيسة "USOPC" في بيان: "إننا نعلم أن هذه القضية لم تُغلق بعد، ونشجع جميع المشاركين في الألعاب الأولمبية على مواصلة الكفاح من أجل سلامة الرياضة نيابة عن الرياضيين في جميع أنحاء العالم".
وذكرت الوكالة الدولية لاختبار المنشطات (ITA)، يوم الجمعة، أن نتائج اختبار فالييفا أثبتت تعاطيها دواء تريمتازيدين في 25 ديسمبر 2021. وتم إرسال نتيجة الاختبار من قبل مختبر مكافحة المنشطات في ستوكهولم في 8 فبراير.
وقال مارك آدامز، رئيس الخدمة الصحفية للجنة الأولمبية الدولية، إن اللجنة الأولمبية الدولية (IOC) ترحب ببدء التحقيق مع مرافقي المتزلجة الروسية كاميلا فالييفا بعد نشر حقيقة اختبار المنشطات الإيجابي للرياضية.
كاميلا فالييفا - سبوتنيك عربي, 1920, 14.02.2022
بكين 2022
المحكمة الرياضية تسمح للروسية كاميلا فالييفا باستئناف الأولمبياد بعد قضية المنشطات
06:18 GMT
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