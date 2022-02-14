عربي
- سبوتنيك عربي, 1920, 07.02.2022
بكين 2022
انطلقت الألعاب الأولمبية الشتوية في 4 فبراير/ شباط في ملعب بيجين الوطني (المعروف بملعب عش الطائر) وتستمر حتى 20 الشهر الجاري. ومن المسابقات الأولمبية الشتوية لهذا العام: التزلج على المنحدرات الجليدية (التزلج الألبي) والتزلج الريفي والتزلج الحر وهوكي الجليد والقفز التزلجي والتزلج على الجليد.
https://arabic.sputniknews.com/20220214/اللجنة-الأولمبية-تقرر-عدم-تتويج-الفائزين-في-بطولة-التزلج-الفني-على-الجليد-خلال-أولمبياد-بكين-1058538173.html
اللجنة الأولمبية تقرر عدم تتويج الفائزين في بطولة التزلج الفني على الجليد خلال أولمبياد بكين
اللجنة الأولمبية تقرر عدم تتويج الفائزين في بطولة التزلج الفني على الجليد خلال أولمبياد بكين
قررت اللجنة التنفيذية للجنة الأولمبية الدولية عدم تتويج الفائزين في بطولة فرق التزلج على الجليد خلال الأولمبياد الشتوية في الصين. 14.02.2022, سبوتنيك عربي
2022-02-14T11:50+0000
2022-02-14T12:00+0000
روسيا
بكين 2022
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/07e6/02/0b/1058387960_0:0:2989:1682_1920x0_80_0_0_faed7e73cc6ebb175163830a385e7fcb.jpg
فاز ممثلو روسيا بمسابقة الفرق، لكن التتويج تم تأجيله إلى أجل غير مسمى.وأكد البيان أنه بعد الانتهاء من قضية فالييفا، ستنظم اللجنة الأولمبية الدولية حفل تتويج الفائزين.بالإضافة إلى ذلك، قالت اللجنة الأولمبية الدولية إنه إذا صعدت الروسية فالييفا إلى منصة الأولمبياد في التزلج الفردي، فسيتم إلغاء الحفل أيضًا.
https://arabic.sputniknews.com/20220214/اللجنة-الأولمبية-الأمريكية-تعرب-عن-خيبة-أملها-من-قرار-المحكمة-الرياضية-في-قضية-فالييفا-1058530857.html
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2022
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
الأخبار
ar_EG
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/07e6/02/0b/1058387960_0:0:2729:2047_1920x0_80_0_0_b60079264b17e0ccd9c1108293298c56.jpg
1920
1920
true
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
روسيا

اللجنة الأولمبية تقرر عدم تتويج الفائزين في بطولة التزلج الفني على الجليد خلال أولمبياد بكين

11:50 GMT 14.02.2022 (تم التحديث: 12:00 GMT 14.02.2022)
© Sputnik . Алексей Филиппов / الذهاب إلى بنك الصورالمتزلجة على الجليد الروسية كاميلا فالييفا، بكين 2022
المتزلجة على الجليد الروسية كاميلا فالييفا، بكين 2022 - سبوتنيك عربي, 1920, 14.02.2022
© Sputnik . Алексей Филиппов
/
الذهاب إلى بنك الصور
تابعنا عبرGoogle news
قررت اللجنة التنفيذية للجنة الأولمبية الدولية عدم تتويج الفائزين في بطولة فرق التزلج على الجليد خلال الأولمبياد الشتوية في الصين.
فاز ممثلو روسيا بمسابقة الفرق، لكن التتويج تم تأجيله إلى أجل غير مسمى.
وجاء في بيان اللجنة: "حرصًا على الإنصاف لجميع الرياضيين واللجان الأولمبية الوطنية، ليس من المناسب إقامة حفل التتويج في مسابقة فرق التزلج على الجليد خلال دورة الألعاب الأولمبية في بكين 2022، حيث سيشمل رياضي لديه عينة إيجابية من المنشطات".
وأكد البيان أنه بعد الانتهاء من قضية فالييفا، ستنظم اللجنة الأولمبية الدولية حفل تتويج الفائزين.
بالإضافة إلى ذلك، قالت اللجنة الأولمبية الدولية إنه إذا صعدت الروسية فالييفا إلى منصة الأولمبياد في التزلج الفردي، فسيتم إلغاء الحفل أيضًا.
المتزلجة على الجليد الروسية كاميلا فالييفا، بكين 2022 - سبوتنيك عربي, 1920, 14.02.2022
بكين 2022
اللجنة الأولمبية الأمريكية تعرب عن خيبة أملها من قرار المحكمة الرياضية في قضية فالييفا
09:14 GMT
العالم العربي
روسيا
العالم
رصد عسكري
اقتصاد
مجتمع
وسائط متعددة
App StoreGoogle play
2022 Sputnik © جميع الحقوق محفوظة. +18
شريط الأخبار
0
الجديد أولاًالقديم أولاً
loader
بث مباشر
Заголовок открываемого материала
للمشاركة في المناقشة
قم بتسجيل الدخول أو تسجيل
loader
المحادثات
Заголовок открываемого материала