https://arabic.sputniknews.com/20220214/اللجنة-الأولمبية-تقرر-عدم-تتويج-الفائزين-في-بطولة-التزلج-الفني-على-الجليد-خلال-أولمبياد-بكين-1058538173.html
اللجنة الأولمبية تقرر عدم تتويج الفائزين في بطولة التزلج الفني على الجليد خلال أولمبياد بكين
اللجنة الأولمبية تقرر عدم تتويج الفائزين في بطولة التزلج الفني على الجليد خلال أولمبياد بكين
قررت اللجنة التنفيذية للجنة الأولمبية الدولية عدم تتويج الفائزين في بطولة فرق التزلج على الجليد خلال الأولمبياد الشتوية في الصين. 14.02.2022, سبوتنيك عربي
2022-02-14T11:50+0000
2022-02-14T11:50+0000
2022-02-14T12:00+0000
روسيا
بكين 2022
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فاز ممثلو روسيا بمسابقة الفرق، لكن التتويج تم تأجيله إلى أجل غير مسمى.وأكد البيان أنه بعد الانتهاء من قضية فالييفا، ستنظم اللجنة الأولمبية الدولية حفل تتويج الفائزين.بالإضافة إلى ذلك، قالت اللجنة الأولمبية الدولية إنه إذا صعدت الروسية فالييفا إلى منصة الأولمبياد في التزلج الفردي، فسيتم إلغاء الحفل أيضًا.
https://arabic.sputniknews.com/20220214/اللجنة-الأولمبية-الأمريكية-تعرب-عن-خيبة-أملها-من-قرار-المحكمة-الرياضية-في-قضية-فالييفا-1058530857.html
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روسيا
اللجنة الأولمبية تقرر عدم تتويج الفائزين في بطولة التزلج الفني على الجليد خلال أولمبياد بكين
11:50 GMT 14.02.2022 (تم التحديث: 12:00 GMT 14.02.2022) تابعنا عبر
قررت اللجنة التنفيذية للجنة الأولمبية الدولية عدم تتويج الفائزين في بطولة فرق التزلج على الجليد خلال الأولمبياد الشتوية في الصين.
فاز ممثلو روسيا بمسابقة الفرق، لكن التتويج تم تأجيله إلى أجل غير مسمى.
وجاء في بيان اللجنة: "حرصًا على الإنصاف لجميع الرياضيين واللجان الأولمبية الوطنية، ليس من المناسب إقامة حفل التتويج في مسابقة فرق التزلج على الجليد خلال دورة الألعاب الأولمبية في بكين 2022، حيث سيشمل رياضي لديه عينة إيجابية من المنشطات".
وأكد البيان أنه بعد الانتهاء من قضية فالييفا، ستنظم اللجنة الأولمبية الدولية حفل تتويج الفائزين.
بالإضافة إلى ذلك، قالت اللجنة الأولمبية الدولية إنه إذا صعدت الروسية فالييفا إلى منصة الأولمبياد في التزلج الفردي، فسيتم إلغاء الحفل أيضًا.