https://arabic.sputniknews.com/20220214/اللجنة-الأولمبية-تقرر-عدم-تتويج-الفائزين-في-بطولة-التزلج-الفني-على-الجليد-خلال-أولمبياد-بكين-1058538173.html

اللجنة الأولمبية تقرر عدم تتويج الفائزين في بطولة التزلج الفني على الجليد خلال أولمبياد بكين

اللجنة الأولمبية تقرر عدم تتويج الفائزين في بطولة التزلج الفني على الجليد خلال أولمبياد بكين

قررت اللجنة التنفيذية للجنة الأولمبية الدولية عدم تتويج الفائزين في بطولة فرق التزلج على الجليد خلال الأولمبياد الشتوية في الصين. 14.02.2022, سبوتنيك عربي

2022-02-14T11:50+0000

2022-02-14T11:50+0000

2022-02-14T12:00+0000

روسيا

بكين 2022

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/07e6/02/0b/1058387960_0:0:2989:1682_1920x0_80_0_0_faed7e73cc6ebb175163830a385e7fcb.jpg

فاز ممثلو روسيا بمسابقة الفرق، لكن التتويج تم تأجيله إلى أجل غير مسمى.وأكد البيان أنه بعد الانتهاء من قضية فالييفا، ستنظم اللجنة الأولمبية الدولية حفل تتويج الفائزين.بالإضافة إلى ذلك، قالت اللجنة الأولمبية الدولية إنه إذا صعدت الروسية فالييفا إلى منصة الأولمبياد في التزلج الفردي، فسيتم إلغاء الحفل أيضًا.

https://arabic.sputniknews.com/20220214/اللجنة-الأولمبية-الأمريكية-تعرب-عن-خيبة-أملها-من-قرار-المحكمة-الرياضية-في-قضية-فالييفا-1058530857.html

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2022

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

الأخبار

ar_EG

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

روسيا