https://arabic.sputniknews.com/20220214/المحكمة-الرياضية-تسمح-للروسية-كاميلا-فالييفا-باستئناف-الأولمبياد-بعد-تبرئتها-من-قضية-المنشطات-1058524395.html
المحكمة الرياضية تسمح للروسية كاميلا فالييفا باستئناف الأولمبياد بعد قضية المنشطات
المحكمة الرياضية تسمح للروسية كاميلا فالييفا باستئناف الأولمبياد بعد قضية المنشطات
سمحت اللجنة الخاصة لمحكمة التحكيم الرياضية (CAS) للمتزلجة الروسية كاميلا فالييفا باستئناف أولمبياد بكين الشتوية بعد تبرئتها من قضية المنشطات 14.02.2022, سبوتنيك عربي
2022-02-14T06:18+0000
2022-02-14T06:18+0000
2022-02-14T06:45+0000
روسيا
بكين 2022
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لم تستجب محكمة التحكيم للرياضة(CAS) لاستئناف اللجنة الأولمبية الدولية (IOC) والاتحاد الدولي للتزلج (ISU) والوكالة العالمية لمكافحة المنشطات (WADA) في قضية فالييفا، وستتمكن المتزلجة الروسية من التنافس الفردي في أولمبياد بكين، وفقا لبيان أصدرته المحكمة.ذكرت وكالة اختبار المنشطات الدولية (ITA)، يوم الجمعة، أن اختبار المنشطات الذي أجرته فالييفا بتاريخ 25 ديسمبر/كانون الأول 2021، أثبت أنه إيجابي لتريميتازيدين، وتم إرسال نتيجة الاختبار من قبل مختبر مكافحة المنشطات في ستوكهولم في 8 فبراير/شباط. فرضت وكالة مكافحة المنشطات الروسية تعليقًا مؤقتًا على فالييفا، وبعد استئناف المحكمة في 9 فبراير، تمت إزالته.قدمت اللجنة الأولمبية الدولية (IOC) والوكالة العالمية لمكافحة المنشطات (WADA) والاتحاد الدولي للتزلج (ISU) احتجاجًا أمام محكمة التحكيم الرياضية.وتوجت روسيا بالميدالية الذهبية للفريق بمشاركة كاميلا فالييفا في فئة فردي السيدات، ولكن اللجنة الأولمبية الدولية ذكرت، يوم الأربعاء الماضي، أن حفل توزيع الميداليات للتزلج الفني على الجليد للفرق في أولمبياد "بكين 2022" تم تأجيله بسبب مشكلة قانونية.وذكرت الوكالة الدولية لاختبار المنشطات (ITA)، يوم الجمعة، أن فالييفا أثبتت نتائج اختبار تعاطيها مادة تريمتازيدين في 25 ديسمبر 2021. وتم إرسال نتيجة الاختبار من قبل مختبر مكافحة المنشطات في ستوكهولم في 8 فبراير.وقال مارك آدامز، رئيس الخدمة الصحفية للجنة الأولمبية الدولية، إن اللجنة الأولمبية الدولية (IOC) ترحب ببدء التحقيق مع مرافقي المتزلجة الروسية كاميلا فالييفا بعد نشر حقيقة اختبار المنشطات الإيجابي للرياضية.
https://arabic.sputniknews.com/20220211/بيسكوف-مقتنعون-بأن-ما-حصل-مع-فالييفا-في-بكين-سوء-تفاهم-ونقدم-لها-دعما-غير-محدود---1058385481.html
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المحكمة الرياضية تسمح للروسية كاميلا فالييفا باستئناف الأولمبياد بعد قضية المنشطات
06:18 GMT 14.02.2022 (تم التحديث: 06:45 GMT 14.02.2022) تابعنا عبر
سمحت اللجنة الخاصة لمحكمة التحكيم الرياضية (CAS) للمتزلجة الروسية كاميلا فالييفا باستئناف أولمبياد بكين الشتوية بعد تبرئتها من قضية المنشطات
لم تستجب محكمة التحكيم للرياضة(CAS) لاستئناف اللجنة الأولمبية الدولية (IOC) والاتحاد الدولي للتزلج (ISU) والوكالة العالمية لمكافحة المنشطات (WADA) في قضية فالييفا، وستتمكن المتزلجة الروسية من التنافس الفردي في أولمبياد بكين، وفقا لبيان أصدرته المحكمة.
وجاء في البيان: "اللجنة الخاصة لمحكمة التحكيم للرياضة (CAS) حكمت في قضية المتزلجة الروسية كاميلا فالييفا. وقد رُفضت الطلبات المقدمة من قبل اللجنة الأولمبية الدولية والوكالة العالمية لمكافحة المنشطات ووحدة ISU".
ذكرت وكالة اختبار المنشطات الدولية (ITA)، يوم الجمعة، أن اختبار المنشطات الذي أجرته فالييفا بتاريخ 25 ديسمبر/كانون الأول 2021، أثبت أنه إيجابي لتريميتازيدين، وتم إرسال نتيجة الاختبار من قبل مختبر مكافحة المنشطات في ستوكهولم في 8 فبراير/شباط.
فرضت وكالة مكافحة المنشطات الروسية تعليقًا مؤقتًا على فالييفا، وبعد استئناف المحكمة في 9 فبراير، تمت إزالته.
قدمت اللجنة الأولمبية الدولية (IOC) والوكالة العالمية لمكافحة المنشطات (WADA) والاتحاد الدولي للتزلج (ISU) احتجاجًا أمام محكمة التحكيم الرياضية.
وتوجت روسيا بالميدالية الذهبية للفريق بمشاركة كاميلا فالييفا في فئة فردي السيدات، ولكن اللجنة الأولمبية الدولية ذكرت، يوم الأربعاء الماضي، أن حفل توزيع الميداليات للتزلج الفني على الجليد للفرق في أولمبياد "بكين 2022" تم تأجيله بسبب مشكلة قانونية.
وذكرت الوكالة الدولية لاختبار المنشطات (ITA)، يوم الجمعة، أن فالييفا أثبتت نتائج اختبار تعاطيها مادة تريمتازيدين في 25 ديسمبر 2021. وتم إرسال نتيجة الاختبار من قبل مختبر مكافحة المنشطات في ستوكهولم في 8 فبراير.
وقال مارك آدامز، رئيس الخدمة الصحفية للجنة الأولمبية الدولية، إن اللجنة الأولمبية الدولية (IOC) ترحب ببدء التحقيق
مع مرافقي المتزلجة الروسية كاميلا فالييفا بعد نشر حقيقة اختبار المنشطات الإيجابي للرياضية.