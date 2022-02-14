عربي
https://arabic.sputniknews.com/20220214/المدير-الفني-لـريال-مدريد-يتحدث-عن-مبابي-ومباراة-باريس-سان-جيرمان-1058561319.html
المدير الفني لـ"ريال مدريد" يتحدث عن "مبابي" ومباراة باريس سان جيرمان
المدير الفني لـ"ريال مدريد" يتحدث عن "مبابي" ومباراة باريس سان جيرمان
نفى المدير الفني لريال مدريد الأسباني كارلو أنشيلوتي، اليوم الاثنين، أن يتأثر كليان مبابي لاعب باريس سان جيرمان بصفقة انتقاله إلى ريال مدريد. 14.02.2022, سبوتنيك عربي
2022-02-14T20:05+0000
2022-02-14T20:05+0000
أخبار نادي ريال مدريد
باريس سان جيرمان
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/104378/66/1043786622_0:170:2301:1464_1920x0_80_0_0_6284073604f9d7e1bf4f788142520573.jpg
وحسب تصريحات نقلتها "رويترز"، قال أنشيلوتي إن تركيز كيليان مبابي على ذهاب دور الستة عشر لدوري أبطال أوروبا لكرة القدم يوم الثلاثاء بين ريال مدريد وباريس سان جيرمان لن يتأثر بانتقال محتمل إلى الفريق الإسباني.وقال أنشيلوتي: "سيركز كل لاعب في المباراة بنسبة 100 بالمئة على إقصاء فريق يمكنه التنافس معهم للفوز بدوري أبطال أوروبا"، لافتا إلى أن "مبابي سيفكر مثل كريم بنزيمة أو فينيسيوس. الجميع لديه نفس الهدف".قال أنشيلوتي الفائز بدوري أبطال أوروبا ثلاث مرات، والذي درب باريس سان جيرمان بين عامي 2011 و2013: "سأكون الكلمة الأخيرة بعد الطبيب واللاعب، سأضطر إلى الاستماع إلى ما يقولونه ثم أتخذ القرار"، لاتفا إلى أنه "تدرب بالفعل، حتى لو كان فرديًا فقط وسيرى كيف يشعر، لم يلعب منذ ما يقرب من شهر ، لكن كريم نتحدث عنه. إذا كان على ما يرام، فعليه اللعب".وقال بنزيمة، الذي سجل 24 هدفا في 28 مباراة بجميع المسابقات هذا الموسم ، إنه "سيلعب دائما لفريقه وسيفعل ذلك مرة أخرى يوم الثلاثاء طالما لم يكن هناك خطر التعرض لمزيد من الإصابات".يشار إلى أن باريس سان جيرمان رفض عرضا بنحو 160 مليون يورو (180.98 مليون دولار) من ريال مدريد لشراء مبابي في أغسطس/ آب الماضي رغم أن اللاعب لم يتبق منه سوى أقل من عام على عقده. ومن المتوقع على نطاق واسع أن ينتقل مهاجم فرنسا، البالغ من العمر 23 عامًا، إلى ريال مدريد في صفقة انتقال مجانية في نهاية هذا الموسم بعد رفضه عرضًا لتوقيع عقد جديد مع باريس سان جيرمان.
https://arabic.sputniknews.com/20220121/أنشيلوتي-ينتقد-جدول-مباريات-ريال-مدريد-المزدحم-من-وضعه-يجب-أن-يستيقظ-1056810647.html
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2022
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
الأخبار
ar_EG
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/104378/66/1043786622_60:0:2239:1634_1920x0_80_0_0_01b2780f4fd16a4e512b4f99f9e4559b.jpg
1920
1920
true
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
أخبار نادي ريال مدريد, باريس سان جيرمان

المدير الفني لـ"ريال مدريد" يتحدث عن "مبابي" ومباراة باريس سان جيرمان

20:05 GMT 14.02.2022
© REUTERS / Ciro De Lucaكارلو أنشيلوتي
كارلو أنشيلوتي - سبوتنيك عربي, 1920, 14.02.2022
© REUTERS / Ciro De Luca
تابعنا عبرGoogle news
نفى المدير الفني لريال مدريد الأسباني كارلو أنشيلوتي، اليوم الاثنين، أن يتأثر كليان مبابي لاعب باريس سان جيرمان بصفقة انتقاله إلى ريال مدريد.
وحسب تصريحات نقلتها "رويترز"، قال أنشيلوتي إن تركيز كيليان مبابي على ذهاب دور الستة عشر لدوري أبطال أوروبا لكرة القدم يوم الثلاثاء بين ريال مدريد وباريس سان جيرمان لن يتأثر بانتقال محتمل إلى الفريق الإسباني.
مدرب نادي ريال مدريد كارلو أنشيلوتي - سبوتنيك عربي, 1920, 21.01.2022
أنشيلوتي ينتقد جدول مباريات ريال مدريد المزدحم: من وضعه يجب أن يستيقظ
21 يناير, 15:10 GMT
وقال أنشيلوتي: "سيركز كل لاعب في المباراة بنسبة 100 بالمئة على إقصاء فريق يمكنه التنافس معهم للفوز بدوري أبطال أوروبا"، لافتا إلى أن "مبابي سيفكر مثل كريم بنزيمة أو فينيسيوس. الجميع لديه نفس الهدف".
وأوضح أنه سينتظر حتى يوم المباراة قبل أن يقرر ما إذا كان سيبدأ بـ "بنزيمة"، الذي غاب عن الملاعب لمدة ثلاثة أسابيع بسبب إصابة في أوتار الركبة لكنه عاد إلى التدريبات يوم الأحد وتم اختياره في الفريق.
قال أنشيلوتي الفائز بدوري أبطال أوروبا ثلاث مرات، والذي درب باريس سان جيرمان بين عامي 2011 و2013: "سأكون الكلمة الأخيرة بعد الطبيب واللاعب، سأضطر إلى الاستماع إلى ما يقولونه ثم أتخذ القرار"، لاتفا إلى أنه "تدرب بالفعل، حتى لو كان فرديًا فقط وسيرى كيف يشعر، لم يلعب منذ ما يقرب من شهر ، لكن كريم نتحدث عنه. إذا كان على ما يرام، فعليه اللعب".
وقال بنزيمة، الذي سجل 24 هدفا في 28 مباراة بجميع المسابقات هذا الموسم ، إنه "سيلعب دائما لفريقه وسيفعل ذلك مرة أخرى يوم الثلاثاء طالما لم يكن هناك خطر التعرض لمزيد من الإصابات".
يشار إلى أن باريس سان جيرمان رفض عرضا بنحو 160 مليون يورو (180.98 مليون دولار) من ريال مدريد لشراء مبابي في أغسطس/ آب الماضي رغم أن اللاعب لم يتبق منه سوى أقل من عام على عقده.
ومن المتوقع على نطاق واسع أن ينتقل مهاجم فرنسا، البالغ من العمر 23 عامًا، إلى ريال مدريد في صفقة انتقال مجانية في نهاية هذا الموسم بعد رفضه عرضًا لتوقيع عقد جديد مع باريس سان جيرمان.
العالم العربي
روسيا
العالم
رصد عسكري
اقتصاد
مجتمع
وسائط متعددة
App StoreGoogle play
2022 Sputnik © جميع الحقوق محفوظة. +18
شريط الأخبار
0
الجديد أولاًالقديم أولاً
loader
بث مباشر
Заголовок открываемого материала
للمشاركة في المناقشة
قم بتسجيل الدخول أو تسجيل
loader
المحادثات
Заголовок открываемого материала