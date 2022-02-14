https://arabic.sputniknews.com/20220214/المدير-الفني-لـريال-مدريد-يتحدث-عن-مبابي-ومباراة-باريس-سان-جيرمان-1058561319.html
المدير الفني لـ"ريال مدريد" يتحدث عن "مبابي" ومباراة باريس سان جيرمان
المدير الفني لـ"ريال مدريد" يتحدث عن "مبابي" ومباراة باريس سان جيرمان
نفى المدير الفني لريال مدريد الأسباني كارلو أنشيلوتي، اليوم الاثنين، أن يتأثر كليان مبابي لاعب باريس سان جيرمان بصفقة انتقاله إلى ريال مدريد. 14.02.2022, سبوتنيك عربي
2022-02-14T20:05+0000
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أخبار نادي ريال مدريد
باريس سان جيرمان
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وحسب تصريحات نقلتها "رويترز"، قال أنشيلوتي إن تركيز كيليان مبابي على ذهاب دور الستة عشر لدوري أبطال أوروبا لكرة القدم يوم الثلاثاء بين ريال مدريد وباريس سان جيرمان لن يتأثر بانتقال محتمل إلى الفريق الإسباني.وقال أنشيلوتي: "سيركز كل لاعب في المباراة بنسبة 100 بالمئة على إقصاء فريق يمكنه التنافس معهم للفوز بدوري أبطال أوروبا"، لافتا إلى أن "مبابي سيفكر مثل كريم بنزيمة أو فينيسيوس. الجميع لديه نفس الهدف".قال أنشيلوتي الفائز بدوري أبطال أوروبا ثلاث مرات، والذي درب باريس سان جيرمان بين عامي 2011 و2013: "سأكون الكلمة الأخيرة بعد الطبيب واللاعب، سأضطر إلى الاستماع إلى ما يقولونه ثم أتخذ القرار"، لاتفا إلى أنه "تدرب بالفعل، حتى لو كان فرديًا فقط وسيرى كيف يشعر، لم يلعب منذ ما يقرب من شهر ، لكن كريم نتحدث عنه. إذا كان على ما يرام، فعليه اللعب".وقال بنزيمة، الذي سجل 24 هدفا في 28 مباراة بجميع المسابقات هذا الموسم ، إنه "سيلعب دائما لفريقه وسيفعل ذلك مرة أخرى يوم الثلاثاء طالما لم يكن هناك خطر التعرض لمزيد من الإصابات".يشار إلى أن باريس سان جيرمان رفض عرضا بنحو 160 مليون يورو (180.98 مليون دولار) من ريال مدريد لشراء مبابي في أغسطس/ آب الماضي رغم أن اللاعب لم يتبق منه سوى أقل من عام على عقده. ومن المتوقع على نطاق واسع أن ينتقل مهاجم فرنسا، البالغ من العمر 23 عامًا، إلى ريال مدريد في صفقة انتقال مجانية في نهاية هذا الموسم بعد رفضه عرضًا لتوقيع عقد جديد مع باريس سان جيرمان.
https://arabic.sputniknews.com/20220121/أنشيلوتي-ينتقد-جدول-مباريات-ريال-مدريد-المزدحم-من-وضعه-يجب-أن-يستيقظ-1056810647.html
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أخبار نادي ريال مدريد, باريس سان جيرمان
المدير الفني لـ"ريال مدريد" يتحدث عن "مبابي" ومباراة باريس سان جيرمان
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نفى المدير الفني لريال مدريد الأسباني كارلو أنشيلوتي، اليوم الاثنين، أن يتأثر كليان مبابي لاعب باريس سان جيرمان بصفقة انتقاله إلى ريال مدريد.
وحسب تصريحات نقلتها "رويترز"، قال أنشيلوتي
إن تركيز كيليان مبابي على ذهاب دور الستة عشر لدوري أبطال أوروبا لكرة القدم يوم الثلاثاء بين ريال مدريد وباريس سان جيرمان لن يتأثر بانتقال محتمل إلى الفريق الإسباني.
وقال أنشيلوتي: "سيركز كل لاعب في المباراة بنسبة 100 بالمئة على إقصاء فريق يمكنه التنافس معهم للفوز بدوري أبطال أوروبا"، لافتا إلى أن "مبابي سيفكر مثل كريم بنزيمة أو فينيسيوس. الجميع لديه
نفس الهدف".
وأوضح أنه سينتظر حتى يوم المباراة قبل أن يقرر ما إذا كان سيبدأ بـ "بنزيمة"، الذي غاب عن الملاعب لمدة ثلاثة أسابيع بسبب إصابة في أوتار الركبة لكنه عاد إلى التدريبات يوم الأحد وتم اختياره في الفريق.
قال أنشيلوتي الفائز بدوري أبطال أوروبا ثلاث مرات، والذي درب
باريس سان جيرمان بين عامي 2011 و2013: "سأكون الكلمة الأخيرة بعد الطبيب واللاعب، سأضطر إلى الاستماع إلى ما يقولونه ثم أتخذ القرار"، لاتفا إلى أنه "تدرب بالفعل، حتى لو كان فرديًا فقط وسيرى كيف يشعر، لم يلعب منذ ما يقرب من شهر ، لكن كريم نتحدث عنه. إذا كان على ما يرام، فعليه اللعب".
وقال بنزيمة، الذي سجل 24 هدفا في 28 مباراة بجميع المسابقات هذا الموسم ، إنه "سيلعب دائما لفريقه وسيفعل ذلك مرة أخرى يوم الثلاثاء طالما لم يكن هناك خطر التعرض لمزيد من الإصابات".
يشار إلى أن باريس سان جيرمان رفض عرضا بنحو 160 مليون يورو (180.98 مليون دولار) من ريال مدريد لشراء مبابي في أغسطس/ آب الماضي رغم أن اللاعب لم يتبق منه سوى أقل من عام على عقده.
ومن المتوقع على نطاق واسع أن ينتقل مهاجم فرنسا، البالغ من العمر 23 عامًا، إلى ريال مدريد في صفقة انتقال مجانية في نهاية هذا الموسم بعد رفضه عرضًا لتوقيع عقد جديد مع باريس سان جيرمان.