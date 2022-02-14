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"النفط العراقية": الاتفاق مع شركة توتال الفرنسية لم يتعطل
"النفط العراقية": الاتفاق مع شركة توتال الفرنسية لم يتعطل
أصدرت وزارة النفط العراقية بيانا تعلق فيه على أنباء تفيد بتعثر تنفيذ اتفاق نفطي مع شركة توتال إنرجي الفرنسية. 14.02.2022, سبوتنيك عربي
2022-02-14T21:46+0000
2022-02-14T21:46+0000
اقتصاد
أخبار العراق اليوم
أسعار النفط اليوم
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ونفت الوزارة في بيان، اليوم الاثنين، وجود أي تعثر في تنفيذ الصفقة، بحسب ما ذكرته وكالة "رويترز".وأكدت الوزارة حرصها على تنفيذ ما تم إبرامه من عقود خاصة بالاتفاق مع شركة توتال العالمية.ويقول البيان إن وزارة النفط العراقية التي نفت وجود أي تعطيل لتنفيذ الصفقة، أبدت استغرابها استغرابها من نشر معلومات غير دقيقة عبر تقارير صحفية وإعلامية.يذكر أن "رويترز" قالت في وقت سابق اليوم الاثنين، إن صفقة نفطية بين العراق وشركة توتال الفرنسية، قد تعثرت بسبب خلافات بين الجانبين.وكانت تقارير إخبارية، تحدثت عن اعتزام العراق شراء 14 طائرة طراز رافال بـ 240 مليون دولار يتم تسديدها من مبيعات النفط العراقي إلى فرنسا.
https://arabic.sputniknews.com/20220214/ما-تأثير-ارتفاع-أسعار-النفط-على-الاقتصاد-العراقي-1058563223.html
https://arabic.sputniknews.com/20220214/النفط-مقابل-المقاتلات-صفقة-محتملة-بين-العراق-ودولة-أوروبية-1058526085.html
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اقتصاد, أخبار العراق اليوم, أسعار النفط اليوم

"النفط العراقية": الاتفاق مع شركة توتال الفرنسية لم يتعطل

21:46 GMT 14.02.2022
© AFP 2022 / ANDY BUCHANANمروحية تابعة لشركة الصناعات الفضائية البريطانية بابكوك تنقل العاملين في مجال النفط والغاز
مروحية تابعة لشركة الصناعات الفضائية البريطانية بابكوك تنقل العاملين في مجال النفط والغاز - سبوتنيك عربي, 1920, 14.02.2022
© AFP 2022 / ANDY BUCHANAN
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أصدرت وزارة النفط العراقية بيانا تعلق فيه على أنباء تفيد بتعثر تنفيذ اتفاق نفطي مع شركة توتال إنرجي الفرنسية.
ونفت الوزارة في بيان، اليوم الاثنين، وجود أي تعثر في تنفيذ الصفقة، بحسب ما ذكرته وكالة "رويترز".
وأكدت الوزارة حرصها على تنفيذ ما تم إبرامه من عقود خاصة بالاتفاق مع شركة توتال العالمية.
البترول وأسعار النفط - سبوتنيك عربي, 1920, 14.02.2022
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20:57 GMT
ويقول البيان إن وزارة النفط العراقية التي نفت وجود أي تعطيل لتنفيذ الصفقة، أبدت استغرابها استغرابها من نشر معلومات غير دقيقة عبر تقارير صحفية وإعلامية.
يذكر أن "رويترز" قالت في وقت سابق اليوم الاثنين، إن صفقة نفطية بين العراق وشركة توتال الفرنسية، قد تعثرت بسبب خلافات بين الجانبين.
طائرات رافال القتالية التابعة للقوات الجوية اليونانية في قاعدة تاناغرا الجوية، اليونان، 19 يناير 2022. - سبوتنيك عربي, 1920, 14.02.2022
النفط مقابل المقاتلات... صفقة محتملة بين العراق ودولة أوروبية
07:32 GMT
وكانت تقارير إخبارية، تحدثت عن اعتزام العراق شراء 14 طائرة طراز رافال بـ 240 مليون دولار يتم تسديدها من مبيعات النفط العراقي إلى فرنسا.
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