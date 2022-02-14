https://arabic.sputniknews.com/20220214/النفط-العراقية-الاتفاق-مع-شركة-توتال-الفرنسية-لم-يتعطل-1058565073.html
"النفط العراقية": الاتفاق مع شركة توتال الفرنسية لم يتعطل
"النفط العراقية": الاتفاق مع شركة توتال الفرنسية لم يتعطل
أصدرت وزارة النفط العراقية بيانا تعلق فيه على أنباء تفيد بتعثر تنفيذ اتفاق نفطي مع شركة توتال إنرجي الفرنسية. 14.02.2022, سبوتنيك عربي
2022-02-14T21:46+0000
2022-02-14T21:46+0000
2022-02-14T21:46+0000
اقتصاد
أخبار العراق اليوم
أسعار النفط اليوم
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ونفت الوزارة في بيان، اليوم الاثنين، وجود أي تعثر في تنفيذ الصفقة، بحسب ما ذكرته وكالة "رويترز".وأكدت الوزارة حرصها على تنفيذ ما تم إبرامه من عقود خاصة بالاتفاق مع شركة توتال العالمية.ويقول البيان إن وزارة النفط العراقية التي نفت وجود أي تعطيل لتنفيذ الصفقة، أبدت استغرابها استغرابها من نشر معلومات غير دقيقة عبر تقارير صحفية وإعلامية.يذكر أن "رويترز" قالت في وقت سابق اليوم الاثنين، إن صفقة نفطية بين العراق وشركة توتال الفرنسية، قد تعثرت بسبب خلافات بين الجانبين.وكانت تقارير إخبارية، تحدثت عن اعتزام العراق شراء 14 طائرة طراز رافال بـ 240 مليون دولار يتم تسديدها من مبيعات النفط العراقي إلى فرنسا.
https://arabic.sputniknews.com/20220214/ما-تأثير-ارتفاع-أسعار-النفط-على-الاقتصاد-العراقي-1058563223.html
https://arabic.sputniknews.com/20220214/النفط-مقابل-المقاتلات-صفقة-محتملة-بين-العراق-ودولة-أوروبية-1058526085.html
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MIA „Rosiya Segodnya“
اقتصاد, أخبار العراق اليوم, أسعار النفط اليوم
"النفط العراقية": الاتفاق مع شركة توتال الفرنسية لم يتعطل
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أصدرت وزارة النفط العراقية بيانا تعلق فيه على أنباء تفيد بتعثر تنفيذ اتفاق نفطي مع شركة توتال إنرجي الفرنسية.
ونفت الوزارة في بيان، اليوم الاثنين، وجود أي تعثر في تنفيذ الصفقة، بحسب ما ذكرته وكالة "رويترز".
وأكدت الوزارة حرصها على تنفيذ ما تم إبرامه من عقود
خاصة بالاتفاق مع شركة توتال العالمية.
ويقول البيان إن وزارة النفط العراقية التي نفت وجود أي تعطيل لتنفيذ الصفقة
، أبدت استغرابها استغرابها من نشر معلومات غير دقيقة عبر تقارير صحفية وإعلامية.
يذكر أن "رويترز" قالت في وقت سابق اليوم الاثنين، إن صفقة نفطية بين العراق وشركة توتال
الفرنسية، قد تعثرت بسبب خلافات بين الجانبين.
وكانت تقارير إخبارية، تحدثت عن اعتزام العراق شراء 14 طائرة طراز رافال بـ 240 مليون دولار يتم تسديدها من مبيعات النفط العراقي إلى فرنسا.