https://arabic.sputniknews.com/20220214/النفط-مقابل-المقاتلات-صفقة-محتملة-بين-العراق-ودولة-أوروبية-1058526085.html
النفط مقابل المقاتلات... صفقة محتملة بين العراق ودولة أوروبية
النفط مقابل المقاتلات... صفقة محتملة بين العراق ودولة أوروبية
كشفت مجلة أمريكية عن اعتزام العراق شراء مقاتلات فرنسية حديثة من باريس، وذلك من خلال عملية مقايضة تنص على الدفع بالنفط مقابل الحصول على الطائرات. 14.02.2022, سبوتنيك عربي
2022-02-14T07:32+0000
2022-02-14T07:32+0000
2022-02-14T07:32+0000
العالم العربي
رصد عسكري
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وذكرت مجلة " ديفينس نيوز" الأمريكية المتخصصة بالأخبار العسكرية، نقلا عن رئيس شركة الاستشارات الجيوسياسية "ناميا غروب"، نورمان ريكلفس، أن السلطات العراقية تعتزم شراء 14 طائرة مقاتلة من طراز "رافال" الفرنسية، بتكلفة 240 مليون دولار، يتم دفعها بالنفط بدلا من النقد.وقال ريكلفس للمجلة إن "القوات الجوية العراقية تعتزم شراء 14 طائرة مقاتلة من طراز رافال مقابل 240 مليون دولار، والتي سيتم دفع ثمنها بالنفط وليس نقدًا".وبحسب ريكلفس، عرضت فرنسا بيع 20 طائرة مسيرة للعراق والجانب العراقي يقوم بالتفكير بالأمر، مشيرا إلى أن العقد لم يوقع بعد.واعتبرت المجلة أنه من المقرر أن يزور وفد عراقي فرنسا في المستقبل القريب للتحقق من جودة الطائرات المسيرة.وفي سياق آخر، كشف ريكلفس أن العراق يتفاوض أيضا بشأن الطائرات المسيرة مع باكستان. مضيفا أن "باكستان عرضت بيع 20 طائرة مسيرة للعراق، لكن وزارة الدفاع لا تزال تدرس العرض".
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سبوتنيك عربي
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سبوتنيك عربي
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MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
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MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
العالم العربي, رصد عسكري
النفط مقابل المقاتلات... صفقة محتملة بين العراق ودولة أوروبية
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كشفت مجلة أمريكية عن اعتزام العراق شراء مقاتلات فرنسية حديثة من باريس، وذلك من خلال عملية مقايضة تنص على الدفع بالنفط مقابل الحصول على الطائرات.
وذكرت مجلة " ديفينس نيوز"
الأمريكية المتخصصة بالأخبار العسكرية، نقلا عن رئيس شركة الاستشارات الجيوسياسية "ناميا غروب"، نورمان ريكلفس، أن السلطات العراقية تعتزم شراء 14 طائرة مقاتلة من طراز "رافال" الفرنسية، بتكلفة 240 مليون دولار، يتم دفعها بالنفط بدلا من النقد.
وقال ريكلفس للمجلة إن "القوات الجوية العراقية تعتزم شراء 14 طائرة مقاتلة من طراز رافال مقابل 240 مليون دولار، والتي سيتم دفع ثمنها بالنفط وليس نقدًا".
وبحسب ريكلفس، عرضت فرنسا بيع 20 طائرة مسيرة للعراق والجانب العراقي يقوم بالتفكير بالأمر، مشيرا إلى أن العقد لم يوقع بعد.
واعتبرت المجلة أنه من المقرر أن يزور وفد عراقي فرنسا في المستقبل القريب للتحقق من جودة الطائرات المسيرة.
وفي سياق آخر، كشف ريكلفس أن العراق يتفاوض أيضا بشأن الطائرات المسيرة مع باكستان. مضيفا أن "باكستان عرضت بيع 20 طائرة مسيرة للعراق، لكن وزارة الدفاع لا تزال تدرس العرض".