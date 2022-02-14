عربي
https://arabic.sputniknews.com/20220214/النفط-مقابل-المقاتلات-صفقة-محتملة-بين-العراق-ودولة-أوروبية-1058526085.html
النفط مقابل المقاتلات... صفقة محتملة بين العراق ودولة أوروبية
النفط مقابل المقاتلات... صفقة محتملة بين العراق ودولة أوروبية
كشفت مجلة أمريكية عن اعتزام العراق شراء مقاتلات فرنسية حديثة من باريس، وذلك من خلال عملية مقايضة تنص على الدفع بالنفط مقابل الحصول على الطائرات. 14.02.2022, سبوتنيك عربي
2022-02-14T07:32+0000
2022-02-14T07:32+0000
العالم العربي
رصد عسكري
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/07e6/01/14/1056715015_0:160:3073:1888_1920x0_80_0_0_da6cf4cdd2206f609193262f1f53d7e3.jpg
وذكرت مجلة " ديفينس نيوز" الأمريكية المتخصصة بالأخبار العسكرية، نقلا عن رئيس شركة الاستشارات الجيوسياسية "ناميا غروب"، نورمان ريكلفس، أن السلطات العراقية تعتزم شراء 14 طائرة مقاتلة من طراز "رافال" الفرنسية، بتكلفة 240 مليون دولار، يتم دفعها بالنفط بدلا من النقد.وقال ريكلفس للمجلة إن "القوات الجوية العراقية تعتزم شراء 14 طائرة مقاتلة من طراز رافال مقابل 240 مليون دولار، والتي سيتم دفع ثمنها بالنفط وليس نقدًا".وبحسب ريكلفس، عرضت فرنسا بيع 20 طائرة مسيرة للعراق والجانب العراقي يقوم بالتفكير بالأمر، مشيرا إلى أن العقد لم يوقع بعد.واعتبرت المجلة أنه من المقرر أن يزور وفد عراقي فرنسا في المستقبل القريب للتحقق من جودة الطائرات المسيرة.وفي سياق آخر، كشف ريكلفس أن العراق يتفاوض أيضا بشأن الطائرات المسيرة مع باكستان. مضيفا أن "باكستان عرضت بيع 20 طائرة مسيرة للعراق، لكن وزارة الدفاع لا تزال تدرس العرض".
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2022
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
الأخبار
ar_EG
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/07e6/01/14/1056715015_170:0:2901:2048_1920x0_80_0_0_7b3f3921838b8502073cc09471b18a3d.jpg
1920
1920
true
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
العالم العربي, رصد عسكري

النفط مقابل المقاتلات... صفقة محتملة بين العراق ودولة أوروبية

07:32 GMT 14.02.2022
© REUTERS / Alkis Konstantinidisطائرات رافال القتالية التابعة للقوات الجوية اليونانية في قاعدة تاناغرا الجوية، اليونان، 19 يناير 2022.
طائرات رافال القتالية التابعة للقوات الجوية اليونانية في قاعدة تاناغرا الجوية، اليونان، 19 يناير 2022. - سبوتنيك عربي, 1920, 14.02.2022
© REUTERS / Alkis Konstantinidis
تابعنا عبرGoogle news
كشفت مجلة أمريكية عن اعتزام العراق شراء مقاتلات فرنسية حديثة من باريس، وذلك من خلال عملية مقايضة تنص على الدفع بالنفط مقابل الحصول على الطائرات.
وذكرت مجلة " ديفينس نيوز" الأمريكية المتخصصة بالأخبار العسكرية، نقلا عن رئيس شركة الاستشارات الجيوسياسية "ناميا غروب"، نورمان ريكلفس، أن السلطات العراقية تعتزم شراء 14 طائرة مقاتلة من طراز "رافال" الفرنسية، بتكلفة 240 مليون دولار، يتم دفعها بالنفط بدلا من النقد.
وقال ريكلفس للمجلة إن "القوات الجوية العراقية تعتزم شراء 14 طائرة مقاتلة من طراز رافال مقابل 240 مليون دولار، والتي سيتم دفع ثمنها بالنفط وليس نقدًا".
وبحسب ريكلفس، عرضت فرنسا بيع 20 طائرة مسيرة للعراق والجانب العراقي يقوم بالتفكير بالأمر، مشيرا إلى أن العقد لم يوقع بعد.
واعتبرت المجلة أنه من المقرر أن يزور وفد عراقي فرنسا في المستقبل القريب للتحقق من جودة الطائرات المسيرة.
وفي سياق آخر، كشف ريكلفس أن العراق يتفاوض أيضا بشأن الطائرات المسيرة مع باكستان. مضيفا أن "باكستان عرضت بيع 20 طائرة مسيرة للعراق، لكن وزارة الدفاع لا تزال تدرس العرض".
العالم العربي
روسيا
العالم
رصد عسكري
اقتصاد
مجتمع
وسائط متعددة
App StoreGoogle play
2022 Sputnik © جميع الحقوق محفوظة. +18
شريط الأخبار
0
الجديد أولاًالقديم أولاً
loader
بث مباشر
Заголовок открываемого материала
للمشاركة في المناقشة
قم بتسجيل الدخول أو تسجيل
loader
المحادثات
Заголовок открываемого материала