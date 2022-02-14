https://arabic.sputniknews.com/20220214/النمسا-لا-نخطط-لسحب-مراقبي-منظمة-الأمن-والتعاون-في-أوروبا-من-أوكرانيا-1058553578.html
النمسا: لا نخطط لسحب مراقبي منظمة الأمن والتعاون في أوروبا من أوكرانيا
النمسا: لا نخطط لسحب مراقبي منظمة الأمن والتعاون في أوروبا من أوكرانيا
صرحت وزارة الخارجية النمساوية، اليوم الاثنين، أن فيينا ليس لديها خطط لسحب مراقبيها ضمن بعثة المراقبة الخاصة لمنظمة الأمن والتعاون في أوروبا من أوكرانيا. 14.02.2022, سبوتنيك عربي
2022-02-14T15:23+0000
2022-02-14T15:23+0000
2022-02-14T15:26+0000
روسيا
أخبار أوكرانيا
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فيينا - سبوتنيك. وأعلنت وكالة الأمن والتعاون في أوروبا أمس الأحد، عن سحب بعض الدول مراقبيها من أوكرانيا، لكنها أضافت أن البعثة ستواصل أعمال المراقبة في البلاد.وأخبرت وزارة الخارجية النمساوية وكالة "سبوتنيك": "تماما كما سيظل موظفو السفارة النمساوية في كييف ثابتون، ستواصل النمسا دعم بعثة المراقبة الخاصة بالموظفين".وأضافت الوزارة: "فقط بسبب المشاركة النشطة، ستظل بعثة المراقبة الخاصة تعمل بكامل طاقتها. يمكن لمنظمة الأمن والتعاون في أوروبا الاعتماد على دعم النمسا".وأشارت الوزارة إلى أن 4 من 12 مراقبا نمساويا ضمن البعثة، موجودون في منطقتي دونيتسك ولوهانسك، مضيفة أن القرار بشأن عملهم الإضافي ستتخذه منظمة الأمن والتعاون في أوروبا.يوم الجمعة، ذكرت شبكة "سي إن إن" الأمريكية أن الولايات المتحدة تخطط لسحب مراقبين من بعثة منظمة الأمن والتعاون في أوروبا في أوكرانيا وموظفي السفارة الأمريكية في كييف.في وقت لاحق يوم الأحد، أعربت المتحدثة باسم وزارة الخارجية الروسية ماريا زاخاروفا عن قلقها البالغ إزاء قرار عدد من الدول إعادة نشر ممثليها في منظمة الأمن والتعاون في أوروبا.
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MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
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روسيا, أخبار أوكرانيا
النمسا: لا نخطط لسحب مراقبي منظمة الأمن والتعاون في أوروبا من أوكرانيا
15:23 GMT 14.02.2022 (تم التحديث: 15:26 GMT 14.02.2022) تابعنا عبر
صرحت وزارة الخارجية النمساوية، اليوم الاثنين، أن فيينا ليس لديها خطط لسحب مراقبيها ضمن بعثة المراقبة الخاصة لمنظمة الأمن والتعاون في أوروبا من أوكرانيا.
فيينا - سبوتنيك
. وأعلنت وكالة الأمن والتعاون في أوروبا أمس الأحد، عن سحب بعض الدول مراقبيها من أوكرانيا، لكنها أضافت أن البعثة ستواصل أعمال المراقبة في البلاد.
وأخبرت وزارة الخارجية النمساوية وكالة "سبوتنيك": "تماما كما سيظل موظفو السفارة النمساوية في كييف ثابتون، ستواصل النمسا دعم بعثة المراقبة الخاصة بالموظفين".
وأضافت الوزارة: "فقط بسبب المشاركة النشطة، ستظل بعثة المراقبة الخاصة تعمل بكامل طاقتها. يمكن لمنظمة الأمن والتعاون في أوروبا الاعتماد على دعم النمسا
".
وأشارت الوزارة إلى أن 4 من 12 مراقبا نمساويا ضمن البعثة، موجودون في منطقتي دونيتسك ولوهانسك
، مضيفة أن القرار بشأن عملهم الإضافي ستتخذه منظمة الأمن والتعاون في أوروبا.
يوم الجمعة، ذكرت شبكة "سي إن إن" الأمريكية أن الولايات المتحدة تخطط لسحب مراقبين من بعثة منظمة الأمن والتعاون في أوروبا في أوكرانيا وموظفي السفارة الأمريكية في كييف.
في وقت لاحق يوم الأحد، أعربت المتحدثة باسم وزارة الخارجية الروسية ماريا زاخاروفا عن قلقها البالغ إزاء قرار عدد من الدول
إعادة نشر ممثليها في منظمة الأمن والتعاون في أوروبا.