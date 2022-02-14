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اليابان تتجه نحو تخفيف قيود دخول الوافدين إلى البلاد
اليابان تتجه نحو تخفيف قيود دخول الوافدين إلى البلاد
كشف رئيس الوزراء الياباني، فوميو كيشيدا أن حكومته تدرس تخفيف القيود الصارمة المفروضة على دخول الوافدين الأجانب الجدد إلى اليابان. 14.02.2022, سبوتنيك عربي
2022-02-14T04:28+0000
2022-02-14T04:28+0000
اليابان
فيروس كورونا
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وصرح كيشيدا بأنه "يجب أن يتم الأخذ بعين الاعتبار المعرفة العلمية المكتسبة عن المتحور أوميكرون والتغيرات في وضع العدوى داخل البلاد والخارج، وإجراءات مراقبة الحدود المعمول بها في الدول الأخرى".وكانت الحكومة اليابانية قد أعادت فرض قيود صارمة على الدخول في شهر نوفمبر/تشرين الثاني، عندما بدأ متحور "أوميكرون" في الانتشار في جميع أنحاء العالم.ومن المقرر أن تظل هذه الإجراءات سارية حتى نهاية الشهر الجاري.ولكن قادة الأعمال يدعون الحكومة لمراجعة القيود بسبب تأثيرها على الأنشطة الاجتماعية والاقتصادية.
https://arabic.sputniknews.com/20220209/أميرة-يابانية-تعاني-من-التهاب-رئوي-بعد-إصابتها-بفيروس-كورونا-1058246105.html
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اليابان, فيروس كورونا

اليابان تتجه نحو تخفيف قيود دخول الوافدين إلى البلاد

04:28 GMT 14.02.2022
© REUTERS / Kim Kyung Hoonالتدابير الصحية والإجراءات الوقائية ضد تفشي فيروس كورونا في طوكيو، اليابان 18 مايو  2020
التدابير الصحية والإجراءات الوقائية ضد تفشي فيروس كورونا في طوكيو، اليابان 18 مايو  2020 - سبوتنيك عربي, 1920, 14.02.2022
© REUTERS / Kim Kyung Hoon
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كشف رئيس الوزراء الياباني، فوميو كيشيدا أن حكومته تدرس تخفيف القيود الصارمة المفروضة على دخول الوافدين الأجانب الجدد إلى اليابان.
وصرح كيشيدا بأنه "يجب أن يتم الأخذ بعين الاعتبار المعرفة العلمية المكتسبة عن المتحور أوميكرون والتغيرات في وضع العدوى داخل البلاد والخارج، وإجراءات مراقبة الحدود المعمول بها في الدول الأخرى".
وكانت الحكومة اليابانية قد أعادت فرض قيود صارمة على الدخول في شهر نوفمبر/تشرين الثاني، عندما بدأ متحور "أوميكرون" في الانتشار في جميع أنحاء العالم.
نساء يرتدين الكيمونو يركبن سلمًا متحركًا في مكان الاحتفال بيوم بلوغ سن الرشد في طوكيو، اليابان، 10 يناير 2022. - سبوتنيك عربي, 1920, 09.02.2022
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ومن المقرر أن تظل هذه الإجراءات سارية حتى نهاية الشهر الجاري.
ولكن قادة الأعمال يدعون الحكومة لمراجعة القيود بسبب تأثيرها على الأنشطة الاجتماعية والاقتصادية.
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