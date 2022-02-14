https://arabic.sputniknews.com/20220214/اليابان-تتجه-نحو-تخفيف-قيود-دخول-الوافدين-إلى-البلاد-1058523697.html
اليابان تتجه نحو تخفيف قيود دخول الوافدين إلى البلاد
اليابان تتجه نحو تخفيف قيود دخول الوافدين إلى البلاد
كشف رئيس الوزراء الياباني، فوميو كيشيدا أن حكومته تدرس تخفيف القيود الصارمة المفروضة على دخول الوافدين الأجانب الجدد إلى اليابان. 14.02.2022, سبوتنيك عربي
2022-02-14T04:28+0000
2022-02-14T04:28+0000
2022-02-14T04:28+0000
اليابان
فيروس كورونا
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وصرح كيشيدا بأنه "يجب أن يتم الأخذ بعين الاعتبار المعرفة العلمية المكتسبة عن المتحور أوميكرون والتغيرات في وضع العدوى داخل البلاد والخارج، وإجراءات مراقبة الحدود المعمول بها في الدول الأخرى".وكانت الحكومة اليابانية قد أعادت فرض قيود صارمة على الدخول في شهر نوفمبر/تشرين الثاني، عندما بدأ متحور "أوميكرون" في الانتشار في جميع أنحاء العالم.ومن المقرر أن تظل هذه الإجراءات سارية حتى نهاية الشهر الجاري.ولكن قادة الأعمال يدعون الحكومة لمراجعة القيود بسبب تأثيرها على الأنشطة الاجتماعية والاقتصادية.
https://arabic.sputniknews.com/20220209/أميرة-يابانية-تعاني-من-التهاب-رئوي-بعد-إصابتها-بفيروس-كورونا-1058246105.html
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سبوتنيك عربي
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MIA „Rosiya Segodnya“
اليابان, فيروس كورونا
اليابان تتجه نحو تخفيف قيود دخول الوافدين إلى البلاد
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كشف رئيس الوزراء الياباني، فوميو كيشيدا أن حكومته تدرس تخفيف القيود الصارمة المفروضة على دخول الوافدين الأجانب الجدد إلى اليابان.
وصرح كيشيدا بأنه "يجب أن يتم الأخذ بعين الاعتبار المعرفة العلمية المكتسبة عن المتحور أوميكرون والتغيرات في وضع العدوى داخل البلاد والخارج، وإجراءات مراقبة الحدود المعمول بها
في الدول الأخرى".
وكانت الحكومة اليابانية قد أعادت فرض قيود صارمة
على الدخول في شهر نوفمبر/تشرين الثاني، عندما بدأ متحور "أوميكرون" في الانتشار في جميع أنحاء العالم.
ومن المقرر أن تظل هذه الإجراءات سارية حتى نهاية الشهر الجاري.
ولكن قادة الأعمال يدعون الحكومة لمراجعة القيود بسبب تأثيرها على الأنشطة الاجتماعية والاقتصادية.