https://arabic.sputniknews.com/20220214/اليونان-وبلغاريا-تدعوان-رعاياهما-إلى-مغادرة-أوكرانيا-فورا-1058545119.html
اليونان وبلغاريا تدعوان رعاياهما إلى مغادرة أوكرانيا فورا
اليونان وبلغاريا تدعوان رعاياهما إلى مغادرة أوكرانيا فورا
حثت اليونان وبلغاريا رعاياهما في أوكرانيا، اليوم الاثنين، على مغادرة البلاد على الفور مع استمرار التوترات في المنطقة والمخاوف من حدوث تصعيد. 14.02.2022, سبوتنيك عربي
2022-02-14T13:23+0000
2022-02-14T13:23+0000
2022-02-14T13:23+0000
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موسكو- سبوتنيك. أعلنت وزارة الخارجية اليونانية أنها عقدت اجتماع أزمة بشأن أوكرانيا مع وزيري الدفاع والتعليم والدين.وأضافت في بيان: "وزارة الخارجية تنصح بشدة المواطنين اليونانيين بعدم السفر إلى أي مكان في أوكرانيا، وتوصي المواطنين اليونانيين الموجودين في أوكرانيا بمغادرتهل على الفور".قررت اليونان تقليص وجودها الدبلوماسي في العاصمة الأوكرانية كييف وتكثيفه في ماريوبول، المدينة الساحلية الجنوبية الشرقية التي تضم جالية يونانية كبيرة.من جانبها صرحت وزارة الخارجية البلغارية أنها تراقب عن كثب التوترات بين أوكرانيا وروسيا وإنها مستعدة لنقل مواطنيها جوا إلى بر الأمان.وقال متحدث وزاري إن 40 مواطنا بلغاريا في أوكرانيا سجلوا لدى الوزارة لكن لم يطلب أحد المساعدة لمغادرة أوكرانيا حتى الآن.في غضون ذلك، طلبت ماليزيا من المواطنين الأحد عشر المسجلين في السفارة في كييف وموظفي البعثة الماليزيين التسعة اتباع توصيات السلطات الأوكرانية.
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MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
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أخبار اليونان, أخبار أوكرانيا, روسيا
اليونان وبلغاريا تدعوان رعاياهما إلى مغادرة أوكرانيا فورا
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حثت اليونان وبلغاريا رعاياهما في أوكرانيا، اليوم الاثنين، على مغادرة البلاد على الفور مع استمرار التوترات في المنطقة والمخاوف من حدوث تصعيد.
موسكو- سبوتنيك
. أعلنت وزارة الخارجية اليونانية أنها عقدت اجتماع أزمة بشأن أوكرانيا مع وزيري الدفاع والتعليم والدين.
وأضافت في بيان: "وزارة الخارجية تنصح بشدة المواطنين اليونانيين بعدم السفر إلى أي مكان في أوكرانيا، وتوصي المواطنين اليونانيين الموجودين في أوكرانيا بمغادرتهل على الفور".
قررت اليونان تقليص وجودها الدبلوماسي في العاصمة الأوكرانية كييف وتكثيفه في ماريوبول، المدينة الساحلية الجنوبية الشرقية التي تضم جالية يونانية كبيرة.
من جانبها صرحت وزارة الخارجية البلغارية أنها تراقب عن كثب التوترات بين أوكرانيا وروسيا
وإنها مستعدة لنقل مواطنيها جوا إلى بر الأمان.
وقال متحدث وزاري إن 40 مواطنا بلغاريا في أوكرانيا سجلوا لدى الوزارة لكن لم يطلب أحد المساعدة لمغادرة أوكرانيا حتى الآن.
في غضون ذلك، طلبت ماليزيا من المواطنين الأحد عشر المسجلين في السفارة في كييف وموظفي البعثة الماليزيين التسعة اتباع توصيات السلطات الأوكرانية.