https://arabic.sputniknews.com/20220214/اندلاع-حريق-في-قاعدة-عسكرية-للحرس-الثوري-الإيراني-1058525813.html
اندلاع حريق في قاعدة عسكرية للحرس الثوري الإيراني
اندلاع حريق في قاعدة عسكرية للحرس الثوري الإيراني
اندلع حريق في قاعدة عسكرية غربي إيران، اليوم الاثنين، دون أن يسفر عن وقوع ضحايا. 14.02.2022, سبوتنيك عربي
2022-02-14T07:16+0000
2022-02-14T07:16+0000
2022-02-14T07:16+0000
إيران
الحرس الثوري الإيراني
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ذكر موقع "نورنيوز" الإخباري التابع للمجلس الأعلى للأمن القومي الإيراني أن الحريق تسبب في بعض الأضرار.وقال الموقع إن الحريق اندلع في مخزن لزيوت المحركات ومواد أخرى قابلة للاشتعال في إحدى قواعد الدعم التابعة للحرس الثوري في منطقة ماهيداشت في إقليم كرمانشاه.وأشار الموقع إلى أن الحريق تسبب في إلحاق أضرارا بسقيفة صناعية.وتمكن رجال الإنقاذ من إخماد الحريق وتم إرسال فرق إلى قاعدة الدعم للتحقيق في الحادث. ولا تزال التحقيقات جارية للتوصل لسبب هذه الحادثة وأضرارها المحتملة.
https://arabic.sputniknews.com/20220213/العراق-حريق-كبير-داخل-مخرن-عملاق-في-بغداد-1058479304.html
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إيران, الحرس الثوري الإيراني
اندلاع حريق في قاعدة عسكرية للحرس الثوري الإيراني
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اندلع حريق في قاعدة عسكرية غربي إيران، اليوم الاثنين، دون أن يسفر عن وقوع ضحايا.
ذكر موقع "نورنيوز"
الإخباري التابع للمجلس الأعلى للأمن القومي الإيراني أن الحريق تسبب في بعض الأضرار.
وقال الموقع إن الحريق اندلع في مخزن لزيوت المحركات ومواد أخرى قابلة للاشتعال في إحدى قواعد الدعم التابعة للحرس الثوري في منطقة ماهيداشت في إقليم كرمانشاه.
وأشار الموقع إلى أن الحريق تسبب في إلحاق أضرارا بسقيفة صناعية.
وتمكن رجال الإنقاذ من إخماد الحريق وتم إرسال فرق إلى قاعدة الدعم للتحقيق في الحادث. ولا تزال التحقيقات جارية للتوصل لسبب هذه الحادثة وأضرارها المحتملة.