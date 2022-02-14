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اندلاع حريق في قاعدة عسكرية للحرس الثوري الإيراني
اندلاع حريق في قاعدة عسكرية للحرس الثوري الإيراني
اندلع حريق في قاعدة عسكرية غربي إيران، اليوم الاثنين، دون أن يسفر عن وقوع ضحايا. 14.02.2022, سبوتنيك عربي
2022-02-14T07:16+0000
2022-02-14T07:16+0000
إيران
الحرس الثوري الإيراني
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ذكر موقع "نورنيوز" الإخباري التابع للمجلس الأعلى للأمن القومي الإيراني أن الحريق تسبب في بعض الأضرار.وقال الموقع إن الحريق اندلع في مخزن لزيوت المحركات ومواد أخرى قابلة للاشتعال في إحدى قواعد الدعم التابعة للحرس الثوري في منطقة ماهيداشت في إقليم كرمانشاه.وأشار الموقع إلى أن الحريق تسبب في إلحاق أضرارا بسقيفة صناعية.وتمكن رجال الإنقاذ من إخماد الحريق وتم إرسال فرق إلى قاعدة الدعم للتحقيق في الحادث. ولا تزال التحقيقات جارية للتوصل لسبب هذه الحادثة وأضرارها المحتملة.
https://arabic.sputniknews.com/20220213/العراق-حريق-كبير-داخل-مخرن-عملاق-في-بغداد-1058479304.html
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إيران, الحرس الثوري الإيراني

اندلاع حريق في قاعدة عسكرية للحرس الثوري الإيراني

07:16 GMT 14.02.2022
© AFP 2022 / HO / Iranian Army office مناورات عسكرية مشتركة بين قوات الجيش الإيراني وفيلق الحرس الثوري الإسلامي، 12 أكتوبر2021
 مناورات عسكرية مشتركة بين قوات الجيش الإيراني وفيلق الحرس الثوري الإسلامي، 12 أكتوبر2021 - سبوتنيك عربي, 1920, 14.02.2022
© AFP 2022 / HO / Iranian Army office
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اندلع حريق في قاعدة عسكرية غربي إيران، اليوم الاثنين، دون أن يسفر عن وقوع ضحايا.
ذكر موقع "نورنيوز" الإخباري التابع للمجلس الأعلى للأمن القومي الإيراني أن الحريق تسبب في بعض الأضرار.
مدينة بغداد - سبوتنيك عربي, 1920, 13.02.2022
العراق... حريق كبير داخل مخرن عملاق في بغداد
أمس, 07:43 GMT
وقال الموقع إن الحريق اندلع في مخزن لزيوت المحركات ومواد أخرى قابلة للاشتعال في إحدى قواعد الدعم التابعة للحرس الثوري في منطقة ماهيداشت في إقليم كرمانشاه.
وأشار الموقع إلى أن الحريق تسبب في إلحاق أضرارا بسقيفة صناعية.
وتمكن رجال الإنقاذ من إخماد الحريق وتم إرسال فرق إلى قاعدة الدعم للتحقيق في الحادث. ولا تزال التحقيقات جارية للتوصل لسبب هذه الحادثة وأضرارها المحتملة.
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