https://arabic.sputniknews.com/20220214/انقسام-عسكري-في-الغرب-الليبي-بين-الدبيبة-وباشاغا-من-يمكنه-بسط-نفوذه؟-1058557208.html

انقسام عسكري في الغرب الليبي بين الدبيبة وباشاغا... من يمكنه بسط نفوذه؟

انقسام عسكري في الغرب الليبي بين الدبيبة وباشاغا... من يمكنه بسط نفوذه؟

يسود ترقب حذر لتطورات الأوضاع في العاصمة طرابلس، خشية اندلاع مواجهات عسكرية بين أنصار رئيس الحكومة المكلف فتحي باشاغا وأنصار الدبيبة. 14.02.2022, سبوتنيك عربي

2022-02-14T17:12+0000

2022-02-14T17:12+0000

2022-02-14T17:12+0000

أخبار ليبيا اليوم

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الحكومة الليبية

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برلمانيون ليبيون أكدوا مشهد الانقسام في الغرب الليبي، خاصة على الصعيد العسكري والذي يمكن أن يشكل حجر العثرة أمام الانتقال السلمي للسلطة بعد نيل الحكومة الجديدة ثقة البرلمان.انقسام عسكريوأمس الأحد أصدرت الكتائب والتشكيلات المسلحة في مدينة مصراتة الليبية بيانا، باسم القوى العسكرية والأمنية والسرايا المساندة للجيش الليبي أيدت فيه قرار تولي فتحي باشاغا رئاسة الحكومة.وأكدوا أن "ثوارِ مصراته لم ولنْ يكونوا حجرَ عثرة ًفي طريق التداول السلمي للسلطة وبناء الدولة".على الجانب الآخر، يسود الغموض موقف القوات الأمنية في العاصمة طرابلس على مستوى وزارة الدفاع أو وزارة الداخلية والقوات المساندة، وهو ما يفسره الخبراء بأنها مواقف مرحلية ترتبط بالموقف الدولي، رغم تأكيدهم وجود بعض الولاءات المؤيدة لبقاء الدبيبة.وفي آخر تصريحات له، أكد فتحي باشاغا رئيس الحكومة المكلف أنه يجري مشاورات لتشكيل الحكومة، في حين أكد الدبيبية أنه يعمل من أجل إجراء الانتخابات في يونيو/حزيران المقبل.انقسام جغرافيمن ناحيته، قال عضو المجلس الأعلى للدولة في ليبيا ناجي مختار، إن الانقسام الجغرافي الآن بين تأييد باشاغا والدبيبة أصبح واضحا في الشارع الليبي.ويرى عضو المجلس الأعلى للدولة أن الدبيبة يبحث عن تحالفات محلية ودولية، دون سند سياسي أو قانوني، في حين أن رئيس الحكومة المكلف فتحي باشاغا، كسب المشهد السياسي المحلي، وأجرى العديد من الاتصالات الدولية.عامل الوقتوأشار مختار إلى أن الوقت ليس في صالح باشاغا، في حين يعتمد الدبيبة على الأجهزة الإعلامية في ليبيا والتي يغيب عنها باشاغا، بحسب مختار.وأضاف في حديثه لـ"سبوتنيك"، أنه ورغم استبعاد الخيار العسكري إلا أن المواقف الحالية يمكن أن تتغير حال تأييد المجتمع الدولي الحكومة التي يشكلها باشاغا في الوقت الراهن بعد نيلها الثقة من البرلمان.وأوضح أن الدبيبة نجح في ضمان ولاءات من بعض الأجسام العسكرية عبر طرق مختلفة، إلا أن هذه المواقف قد تتغير ارتباطا بموقف البعثة الأممية الذي تغير في الوقت الراهن وتتعامل مع باشاغا باعتباره رئيس الحكومة المكلف بعد أن كانت تدعو لعدم تشكيل حكومة جديدة.خيار واحدمن جهته قال عضو البرلمان الليبي طلال الميهوب، إن الدبيبة ليس أمامه أية خيارات سوى تسليم السلطة، وأنه حال رفضه الإجراء يتم التعامل معه كالانفصاليين في أي دولة.وفي وقت سابق، قال الفريق فرج الصوصاع عضو اللجنة العسكرية "5+5"، إن حكومة الوحدة الوطنية برئاسة عبد الحميد الدبيبة لم تقم بأي خطوات من أجل توحيد المؤسسة العسكرية.وتابع أن اللجنة تعمل وفق المهام المحددة طبقا لمخرجات مؤتمر برلين، وهي خروج المرتزقة وسحب سلاح المليشيات، وأن اللجنة لا تتدخل في المشهد السياسي.

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