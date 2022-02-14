https://arabic.sputniknews.com/20220214/بخدمة-الـ-إس-إم-إس-الداخلية-العراقية-تبلغ-المواطن-بموعد-استلام-البطاقة-الوطنية-1058529336.html
بخدمة الـ "إس إم إس".. الداخلية العراقية تبلغ المواطن بموعد استلام البطاقة الوطنية
بخدمة الـ "إس إم إس".. الداخلية العراقية تبلغ المواطن بموعد استلام البطاقة الوطنية
أعلنت وزارة الداخلية العراقية إطلاق خدمة الرسائل القصيرة (SMS) لإبلاغ المواطنين بموعد استلام البطاقة الوطنية. 14.02.2022, سبوتنيك عربي
2022-02-14T08:51+0000
2022-02-14T08:51+0000
2022-02-14T08:51+0000
العراق
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جاء ذلك في بيان صادر عن وزارة الداخلية، بحسب وكالة الأنباء الرسمية العراقية.وقال البيان إن مديرية شؤون البطاقة الوطنية قامت بتفعيل وإطلاق خدمة الرسائل القصيرة لإشعار المواطن بموعد طباعة بطاقته الوطنية وإمكانية استلامها من الدائرة المسجل عليها.وأوضح البيان أن هذه الخطوة تأتي تنفيذا لتوجيهات وزير الداخلية عثمان الغانمي، بخصوص تسهيل إجراءات البطاقة الوطنية.وأشار إلى حرص المديرية منذ بدء عملها على استخدام جميع السبل والخدمات الإلكترونية التي تسهل مراجعة المواطن للدوائر التي تعمل بمنظومة البطاقة الوطنية.
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MIA „Rosiya Segodnya“
العراق
بخدمة الـ "إس إم إس".. الداخلية العراقية تبلغ المواطن بموعد استلام البطاقة الوطنية
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أعلنت وزارة الداخلية العراقية إطلاق خدمة الرسائل القصيرة (SMS) لإبلاغ المواطنين بموعد استلام البطاقة الوطنية.
جاء ذلك في بيان صادر عن وزارة الداخلية، بحسب وكالة الأنباء الرسمية العراقية
.
وقال البيان إن مديرية شؤون البطاقة الوطنية قامت بتفعيل وإطلاق خدمة الرسائل القصيرة لإشعار المواطن بموعد طباعة بطاقته الوطنية وإمكانية استلامها من الدائرة المسجل عليها.
وأوضح البيان أن هذه الخطوة تأتي تنفيذا لتوجيهات وزير الداخلية عثمان الغانمي، بخصوص تسهيل إجراءات البطاقة الوطنية.
وأشار إلى حرص المديرية منذ بدء عملها على استخدام جميع السبل والخدمات الإلكترونية التي تسهل مراجعة المواطن للدوائر التي تعمل بمنظومة البطاقة الوطنية.