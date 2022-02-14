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https://arabic.sputniknews.com/20220214/بغداد-تسجل-3-حالات-انتحار-لنساء-في-يوم-عيد-الحب-1058557693.html
بغداد تسجل 3 حالات انتحار لنساء في يوم "عيد الحب"
بغداد تسجل 3 حالات انتحار لنساء في يوم "عيد الحب"
أفادت وسائل إعلام عراقية، يوم الاثنين، إقدام 3 نساء على الانتحار بسبب خلافات عائلية. 14.02.2022, سبوتنيك عربي
2022-02-14T17:28+0000
2022-02-14T17:28+0000
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وبحسب وكالة "شفق نيوز" نقلا عن مصادرها الأمنية، إن إحدى الحالات كانت "امرأة من مواليد 1977، حاولت الانتحار بحرق نفسها داخل منزلها، شرقي العاصمة بغداد، وقد أصيبت بحروق بليغة جراء محاولة الانتحار".وأضافت: "امرأة أخرى تولد 1977 أقدمت على الانتحار بإضرام النار في جسدها مستخدمة مادة البنزين داخل دارها أيضا شرقي بغداد، ما أدى إلى وفاتها، وسبب الانتحار يعود إلى مشاكل عائلية ومادية".وتابعت: "شابة ثالثة تولد 1992 انتحرت بواسطة شنق نفسها بشال قماش داخل منزلها الواقع أيضا شرقي بغداد، بسبب خلافات بينها وبين زوجها".
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العالم العربي, مجتمع

بغداد تسجل 3 حالات انتحار لنساء في يوم "عيد الحب"

17:28 GMT 14.02.2022
© REUTERS / THAIER AL-SUDANIقوات الأمن العراقي، بغداد، العراق 25 أبريل 2021
قوات الأمن العراقي، بغداد، العراق 25 أبريل 2021 - سبوتنيك عربي, 1920, 14.02.2022
© REUTERS / THAIER AL-SUDANI
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أفادت وسائل إعلام عراقية، يوم الاثنين، إقدام 3 نساء على الانتحار بسبب خلافات عائلية.
وبحسب وكالة "شفق نيوز" نقلا عن مصادرها الأمنية، إن إحدى الحالات كانت "امرأة من مواليد 1977، حاولت الانتحار بحرق نفسها داخل منزلها، شرقي العاصمة بغداد، وقد أصيبت بحروق بليغة جراء محاولة الانتحار".
وأضافت: "امرأة أخرى تولد 1977 أقدمت على الانتحار بإضرام النار في جسدها مستخدمة مادة البنزين داخل دارها أيضا شرقي بغداد، ما أدى إلى وفاتها، وسبب الانتحار يعود إلى مشاكل عائلية ومادية".
وتابعت: "شابة ثالثة تولد 1992 انتحرت بواسطة شنق نفسها بشال قماش داخل منزلها الواقع أيضا شرقي بغداد، بسبب خلافات بينها وبين زوجها".
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