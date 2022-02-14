https://arabic.sputniknews.com/20220214/بنك-إماراتي-يستخدم-تكنولوجيا-إسرائيلية-لرصد-الجرائم-المالية-1058526194.html
بنك إماراتي يستخدم تكنولوجيا إسرائيلية لرصد الجرائم المالية
بنك إماراتي يستخدم تكنولوجيا إسرائيلية لرصد الجرائم المالية
أعلنت شركة ذيتاراي الإسرائيلية وبنك المشرق الإماراتي، اليوم الاثنين، اتفاقهما على أن يستخدم البنك أداة لمراقبة التعاملات طورتها شركة ذيتاراي للأمن السيبراني من... 14.02.2022, سبوتنيك عربي
2022-02-14T07:34+0000
2022-02-14T07:34+0000
2022-02-14T07:34+0000
أخبار الإمارات العربية المتحدة اليوم
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وقالت "رويترز" إنه لم يتم الكشف عن حجم الصفقة المبرمة بين البنك والشركة الإسرائيلية، لكن بنك المشرق سبق أن دفع ملايين الدولارات للولايات المتحدة بسبب عقوبات، حيث دفع البنك في العام الماضي، مئة مليون دولار كغرامات لإنهاء تحقيق أجرته الحكومة الأمريكية بشأن انتهاك عقوبات على إجراء معاملات مع السودان.وذكر البنك الإماراتي أن تكنولوجيا ذيتاراي تمكن البنوك من إحباط مخاطر الجرائم المالية بفاعلية في فضاء المدفوعات عبر الحدود الذي يتزايد تعقيدا.من جانبها، قالت شركة ذيتاراي، التي تستخدم الذكاء الاصطناعي في رصد المخاطر المالية على الإنترنت مثل غسل الأموال والاحتيال المصرفي، إن بنك المشرق هو أول عميل إماراتي لها. وكانت الإمارات وإسرائيل أقامتا علاقات رسمية في عام 2020.وتأتي تلك الصفقة في ظل تشديد الإمارات القواعد المنظمة للعمل المصرفي والمالي في السنوات الأخيرة لتبديد تصور بأنها بؤرة لأعمال مالية غير قانونية، فحثت البنوك على زيادة إجراءات مكافحة غسل الأموال.
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MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
أخبار الإمارات العربية المتحدة اليوم
بنك إماراتي يستخدم تكنولوجيا إسرائيلية لرصد الجرائم المالية
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أعلنت شركة ذيتاراي الإسرائيلية وبنك المشرق الإماراتي، اليوم الاثنين، اتفاقهما على أن يستخدم البنك أداة لمراقبة التعاملات طورتها شركة ذيتاراي للأمن السيبراني من أجل رصد الجرائم المالية.
وقالت "رويترز" إنه لم يتم الكشف عن حجم الصفقة المبرمة بين البنك والشركة الإسرائيلية، لكن بنك المشرق سبق أن دفع ملايين الدولارات للولايات المتحدة بسبب عقوبات، حيث دفع البنك في العام الماضي، مئة مليون دولار كغرامات لإنهاء تحقيق أجرته الحكومة الأمريكية بشأن انتهاك عقوبات على إجراء معاملات مع السودان.
وذكر البنك الإماراتي أن تكنولوجيا ذيتاراي تمكن البنوك من إحباط مخاطر الجرائم المالية بفاعلية في فضاء المدفوعات عبر الحدود الذي يتزايد تعقيدا.
من جانبها، قالت شركة ذيتاراي، التي تستخدم الذكاء الاصطناعي في رصد المخاطر المالية على الإنترنت مثل غسل الأموال والاحتيال المصرفي، إن بنك المشرق هو أول عميل إماراتي لها. وكانت الإمارات وإسرائيل أقامتا علاقات رسمية في عام 2020.
وتأتي تلك الصفقة
في ظل تشديد الإمارات القواعد المنظمة للعمل المصرفي والمالي في السنوات الأخيرة لتبديد تصور بأنها بؤرة لأعمال مالية غير قانونية، فحثت البنوك على زيادة إجراءات مكافحة غسل الأموال.