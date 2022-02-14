عربي
https://arabic.sputniknews.com/20220214/بيسكوف-بوتين-يوافق-على-مسودة-الخارجية-الروسية-بشأن-الرد-الروسي-حول-الضمانات-الأمنية---1058549447.html
بيسكوف: بوتين يوافق على مسودة الخارجية الروسية بشأن الرد الروسي حول الضمانات الأمنية
بيسكوف: بوتين يوافق على مسودة الخارجية الروسية بشأن الرد الروسي حول الضمانات الأمنية
أعلن المتحدث باسم الرئاسة الروسية، دميتري بيسكوف، اليوم الإثنين، أن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين وافق من حيث المفهوم على مسودة الرد الروسي بشأن الضمانات... 14.02.2022, سبوتنيك عربي
2022-02-14T14:25+0000
2022-02-14T14:25+0000
روسيا
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/07e5/04/02/1048555195_0:160:3073:1888_1920x0_80_0_0_4279bd1a0e4bb7f9a47aeffa012a7546.jpg
وقال بيسكوف لوكالة "سبوتنيك": "الرئيس وافق على المسودة التي قدمها لافروف من حيث المفهوم. يقوم الدبلوماسيون الآن على الانتهاء من صياغة النص الذي سنقوم بإرساله".وتشهد العلاقات بين روسيا وحلف الناتو، بقيادة الولايات المتحدة، في الآونة الأخيرة، توتراً بسبب زيادة تواجده العسكري بالقرب من الحدود الروسية، بذريعة حماية أوكرانيا من "تهديد روسي محتمل".وتتهم الولايات المتحدة ودول غربية، روسيا بالتحضير لهجوم عسكري على أوكرانيا، مؤكدة أن "هذا الغزو يمكن أن يحصل في أي وقت"، وهو ما نفته موسكو في مناسبات عدة؛ معتبرة أن الاتهامات ذريعة لزيادة الوجود العسكري للحلف بالقرب من حدودها.وكانت واشنطن ودول أوروبية أعلنت، إرسال آلاف الجنود إلى دول أوروبا الشرقية.كما حذرت الولايات المتحدة ودول غربية روسيا من أنها ستواجه عقوبات اقتصادية قاسية، في حال حدوث "عدوان عسكري" على أوكرانيا؛ فيما دعت مواطنيها الموجودين في أوكرانيا إلى المغادرة على الفور.وقال مساعد الرئيس الروسي للشؤون الدولية، يوري أوشاكوف، يوم السبت الماضي، إن الرئيس فلاديمير بوتين استنكر، خلال الاتصال الهاتفي مع نظيره الأميركي، جو بايدن، المعلومات المزيفة، حول الغزو الروسي لأوكرانيا.
https://arabic.sputniknews.com/20220214/لافروف-الجزء-الأول-من-الرد-الأمريكي-على-الضمانات-الأمنية-لا-يرضي-روسيا--1058541703.html
https://arabic.sputniknews.com/20220214/الكرملين-روسيا-لم-تتلق-ردا-مباشرا-على-مقترحات-الضمانات-الأمنية---1058525517.html
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2022
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
الأخبار
ar_EG
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/07e5/04/02/1048555195_170:0:2901:2048_1920x0_80_0_0_8ee53b9f8d2b9784d7e7ac1ba4de9825.jpg
1920
1920
true
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
روسيا

بيسكوف: بوتين يوافق على مسودة الخارجية الروسية بشأن الرد الروسي حول الضمانات الأمنية

14:25 GMT 14.02.2022
© Sputnik . Alexei Maishev / الذهاب إلى بنك الصورالمتحدث باسم الكرملين دميتري بيسكوف، روسيا
المتحدث باسم الكرملين دميتري بيسكوف، روسيا - سبوتنيك عربي, 1920, 14.02.2022
© Sputnik . Alexei Maishev
/
الذهاب إلى بنك الصور
تابعنا عبرGoogle news
أعلن المتحدث باسم الرئاسة الروسية، دميتري بيسكوف، اليوم الإثنين، أن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين وافق من حيث المفهوم على مسودة الرد الروسي بشأن الضمانات الأمنية، مشيرا إلى أن الدبلوماسيين الروس يعملون على الصيغة النهائية للنص.
وقال بيسكوف لوكالة "سبوتنيك": "الرئيس وافق على المسودة التي قدمها لافروف من حيث المفهوم. يقوم الدبلوماسيون الآن على الانتهاء من صياغة النص الذي سنقوم بإرساله".
وتشهد العلاقات بين روسيا وحلف الناتو، بقيادة الولايات المتحدة، في الآونة الأخيرة، توتراً بسبب زيادة تواجده العسكري بالقرب من الحدود الروسية، بذريعة حماية أوكرانيا من "تهديد روسي محتمل".
لقاء الرئيس الروسي فلاديمير بوتين مع وزير الخارجية الروسية سيرغي لافروف، حول الضمانات الأمنية، روسيا 14 فبراير 2022 - سبوتنيك عربي, 1920, 14.02.2022
لافروف: الجزء الأول من الرد الأمريكي على الضمانات الأمنية لا يرضي روسيا
12:51 GMT
وتتهم الولايات المتحدة ودول غربية، روسيا بالتحضير لهجوم عسكري على أوكرانيا، مؤكدة أن "هذا الغزو يمكن أن يحصل في أي وقت"، وهو ما نفته موسكو في مناسبات عدة؛ معتبرة أن الاتهامات ذريعة لزيادة الوجود العسكري للحلف بالقرب من حدودها.
وكانت واشنطن ودول أوروبية أعلنت، إرسال آلاف الجنود إلى دول أوروبا الشرقية.
كما حذرت الولايات المتحدة ودول غربية روسيا من أنها ستواجه عقوبات اقتصادية قاسية، في حال حدوث "عدوان عسكري" على أوكرانيا؛ فيما دعت مواطنيها الموجودين في أوكرانيا إلى المغادرة على الفور.
وقال مساعد الرئيس الروسي للشؤون الدولية، يوري أوشاكوف، يوم السبت الماضي، إن الرئيس فلاديمير بوتين استنكر، خلال الاتصال الهاتفي مع نظيره الأميركي، جو بايدن، المعلومات المزيفة، حول الغزو الروسي لأوكرانيا.
المتحدث باسم الكرملين دميتري بيسكوف، روسيا - سبوتنيك عربي, 1920, 14.02.2022
الكرملين: روسيا لم تتلق ردا مباشرا على مقترحات الضمانات الأمنية
07:04 GMT
العالم العربي
روسيا
العالم
رصد عسكري
اقتصاد
مجتمع
وسائط متعددة
App StoreGoogle play
2022 Sputnik © جميع الحقوق محفوظة. +18
شريط الأخبار
0
الجديد أولاًالقديم أولاً
loader
بث مباشر
Заголовок открываемого материала
للمشاركة في المناقشة
قم بتسجيل الدخول أو تسجيل
loader
المحادثات
Заголовок открываемого материала