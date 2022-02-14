https://arabic.sputniknews.com/20220214/بيسكوف-بوتين-يوافق-على-مسودة-الخارجية-الروسية-بشأن-الرد-الروسي-حول-الضمانات-الأمنية---1058549447.html
بيسكوف: بوتين يوافق على مسودة الخارجية الروسية بشأن الرد الروسي حول الضمانات الأمنية
بيسكوف: بوتين يوافق على مسودة الخارجية الروسية بشأن الرد الروسي حول الضمانات الأمنية
أعلن المتحدث باسم الرئاسة الروسية، دميتري بيسكوف، اليوم الإثنين، أن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين وافق من حيث المفهوم على مسودة الرد الروسي بشأن الضمانات... 14.02.2022, سبوتنيك عربي
2022-02-14T14:25+0000
2022-02-14T14:25+0000
2022-02-14T14:25+0000
روسيا
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وقال بيسكوف لوكالة "سبوتنيك": "الرئيس وافق على المسودة التي قدمها لافروف من حيث المفهوم. يقوم الدبلوماسيون الآن على الانتهاء من صياغة النص الذي سنقوم بإرساله".وتشهد العلاقات بين روسيا وحلف الناتو، بقيادة الولايات المتحدة، في الآونة الأخيرة، توتراً بسبب زيادة تواجده العسكري بالقرب من الحدود الروسية، بذريعة حماية أوكرانيا من "تهديد روسي محتمل".وتتهم الولايات المتحدة ودول غربية، روسيا بالتحضير لهجوم عسكري على أوكرانيا، مؤكدة أن "هذا الغزو يمكن أن يحصل في أي وقت"، وهو ما نفته موسكو في مناسبات عدة؛ معتبرة أن الاتهامات ذريعة لزيادة الوجود العسكري للحلف بالقرب من حدودها.وكانت واشنطن ودول أوروبية أعلنت، إرسال آلاف الجنود إلى دول أوروبا الشرقية.كما حذرت الولايات المتحدة ودول غربية روسيا من أنها ستواجه عقوبات اقتصادية قاسية، في حال حدوث "عدوان عسكري" على أوكرانيا؛ فيما دعت مواطنيها الموجودين في أوكرانيا إلى المغادرة على الفور.وقال مساعد الرئيس الروسي للشؤون الدولية، يوري أوشاكوف، يوم السبت الماضي، إن الرئيس فلاديمير بوتين استنكر، خلال الاتصال الهاتفي مع نظيره الأميركي، جو بايدن، المعلومات المزيفة، حول الغزو الروسي لأوكرانيا.
https://arabic.sputniknews.com/20220214/لافروف-الجزء-الأول-من-الرد-الأمريكي-على-الضمانات-الأمنية-لا-يرضي-روسيا--1058541703.html
https://arabic.sputniknews.com/20220214/الكرملين-روسيا-لم-تتلق-ردا-مباشرا-على-مقترحات-الضمانات-الأمنية---1058525517.html
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روسيا
بيسكوف: بوتين يوافق على مسودة الخارجية الروسية بشأن الرد الروسي حول الضمانات الأمنية
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أعلن المتحدث باسم الرئاسة الروسية، دميتري بيسكوف، اليوم الإثنين، أن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين وافق من حيث المفهوم على مسودة الرد الروسي بشأن الضمانات الأمنية، مشيرا إلى أن الدبلوماسيين الروس يعملون على الصيغة النهائية للنص.
وقال بيسكوف لوكالة "سبوتنيك": "الرئيس وافق على المسودة التي قدمها لافروف من حيث المفهوم. يقوم الدبلوماسيون الآن على الانتهاء من صياغة النص الذي سنقوم بإرساله".
وتشهد العلاقات بين روسيا وحلف الناتو، بقيادة الولايات المتحدة، في الآونة الأخيرة، توتراً بسبب زيادة تواجده العسكري بالقرب من الحدود الروسية، بذريعة حماية أوكرانيا من "تهديد روسي محتمل".
وتتهم الولايات المتحدة ودول غربية، روسيا بالتحضير لهجوم عسكري على أوكرانيا، مؤكدة أن "هذا الغزو يمكن أن يحصل في أي وقت"، وهو ما نفته موسكو في مناسبات عدة؛ معتبرة أن الاتهامات ذريعة لزيادة الوجود العسكري للحلف بالقرب من حدودها.
وكانت واشنطن ودول أوروبية أعلنت، إرسال آلاف الجنود إلى دول أوروبا الشرقية.
كما حذرت الولايات المتحدة ودول غربية روسيا من أنها ستواجه عقوبات اقتصادية قاسية، في حال حدوث "عدوان عسكري" على أوكرانيا؛ فيما دعت مواطنيها الموجودين في أوكرانيا إلى المغادرة على الفور.
وقال مساعد الرئيس الروسي للشؤون الدولية، يوري أوشاكوف، يوم السبت الماضي، إن الرئيس فلاديمير بوتين استنكر، خلال الاتصال الهاتفي مع نظيره الأميركي، جو بايدن، المعلومات المزيفة، حول الغزو الروسي لأوكرانيا.