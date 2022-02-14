https://arabic.sputniknews.com/20220214/ترودو-يقول-إن-كندا-ستقدم-أسلحة-وقروضا-إلى-أوكرانيا-بما-يقارب-400-مليون-دولار-1058565584.html
ترودو يقول إن كندا ستقدم أسلحة وقروضا إلى أوكرانيا بما يقارب 400 مليون دولار
ترودو يقول إن كندا ستقدم أسلحة وقروضا إلى أوكرانيا بما يقارب 400 مليون دولار
أعلن رئيس وزراء كندا، جاستن ترودو، اليوم الثلاثاء، أن بلاده ستمنح أوكرانيا قرضا قيمته 390 مليون دولار أمريكي. 14.02.2022, سبوتنيك عربي
2022-02-14T22:50+0000
2022-02-14T22:50+0000
2022-02-14T22:51+0000
أخبار أوكرانيا
جاستن ترودو
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موسكو - سبوتنيك. وقال ترودو، "من أجل دعم المرونة الاقتصادية لأوكرانيا، نعلن اليوم أن كندا ستقدم قرضا يصل إلى 500 مليون دولار كندي إلى حكومة أوكرانيا".ولفت رئيس الوزراء الكندي إلى أنه سيتم تقديم أسلحة إلى أوكرانيا بقيمة 6.1 مليون دولار.في الأشهر القليلة الماضية، اتهمت الولايات المتحدة والغرب وأوكرانيا روسيا بتعزيز القوات بالقرب من الحدود الأوكرانية في استعداد لـ "غزو" مزعوم. ونفت موسكو هذه الاتهامات.وأكدت روسيا مرارا أنها لا تهدد أحدا، واعتبرت في الوقت نفسه، أن الاتهامات دعاية كاذبة وذريعة من الغرب وأمريكا لزيادة أنشطة الناتو والتواجد العسكري بالقرب من الحدود الروسية، والذي تعتبره موسكو تهديدا لأمنها القومي.وقالت موسكو أيضا إن لروسيا الحق في نقل قوات داخل أراضيها الوطنية، طالبت بضمانات حول عدم توسع حلف الناتو شرقا نحو حدودها، وعدم إنشاء قواعد عسكرية في جمهوريات الاتحاد السوفياتي السابق.
https://arabic.sputniknews.com/20220214/فرنسا-كل-شيء-جاهز-لشن-روسيا-هجوما-ضخما-على-أوكرانيا-1058565411.html
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MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
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أخبار أوكرانيا, جاستن ترودو
ترودو يقول إن كندا ستقدم أسلحة وقروضا إلى أوكرانيا بما يقارب 400 مليون دولار
22:50 GMT 14.02.2022 (تم التحديث: 22:51 GMT 14.02.2022) تابعنا عبر
أعلن رئيس وزراء كندا، جاستن ترودو، اليوم الثلاثاء، أن بلاده ستمنح أوكرانيا قرضا قيمته 390 مليون دولار أمريكي.
موسكو - سبوتنيك. وقال ترودو، "من أجل دعم المرونة الاقتصادية لأوكرانيا، نعلن اليوم أن كندا ستقدم قرضا يصل إلى 500 مليون دولار كندي إلى حكومة أوكرانيا
".
ولفت رئيس الوزراء الكندي إلى أنه سيتم تقديم أسلحة إلى أوكرانيا بقيمة 6.1 مليون دولار.
في الأشهر القليلة الماضية، اتهمت الولايات المتحدة والغرب وأوكرانيا
روسيا بتعزيز القوات بالقرب من الحدود الأوكرانية في استعداد لـ "غزو" مزعوم. ونفت موسكو هذه الاتهامات.
وأكدت روسيا مرارا أنها لا تهدد أحدا، واعتبرت في الوقت نفسه، أن الاتهامات دعاية كاذبة وذريعة من الغرب وأمريكا لزيادة أنشطة الناتو والتواجد العسكري بالقرب من الحدود الروسية، والذي تعتبره موسكو تهديدا لأمنها القومي.
وقالت موسكو أيضا إن لروسيا الحق في نقل قوات داخل أراضيها الوطنية، طالبت بضمانات حول عدم توسع حلف الناتو شرقا نحو حدودها، وعدم إنشاء قواعد عسكرية في جمهوريات الاتحاد السوفياتي السابق.