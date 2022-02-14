https://arabic.sputniknews.com/20220214/تقديم-مسودة-قرار-إلى-مجلس-الدوما-بشأن-المشاورات-للاعتراف-باستقلال-جمهوريتي-لوغانسك-ودونيتسك-1058541317.html
تقديم مسودة قرار إلى مجلس الدوما للمشاورات مع الخارجية للاعتراف باستقلال جمهوريتي لوغانسك ودونيتسك
تقديم مسودة قرار إلى مجلس الدوما للمشاورات مع الخارجية للاعتراف باستقلال جمهوريتي لوغانسك ودونيتسك
قدم حزب "روسيا الموحدة" إلى مجلس الدوما مشروع قرار بشأن الاعتراف باستقلال جمهوريتي لوغانسك ودونيتسك المعلنتين من جانب واحد. 14.02.2022, سبوتنيك عربي
2022-02-14T12:52+0000
2022-02-14T12:52+0000
2022-02-14T13:16+0000
روسيا
العالم
أخبار أوكرانيا
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تم تقديم مشروع القرار بشأن المشاورات مع وزارة الخارجية الروسية للاعتراف باستقلال جمهوريتي لوغانسك ودونيتسك إلى مجلس الدوما.وكان مصدر في لجنة دوما الدولة لرابطة الدول المستقلة قد أبلغ "سبوتنيك" أنه "سيتم إرسال مسودتين بشأن الاعتراف بجمهوريتي لوغانسك ودونيتسك إلى مجلس دوما الدولة في 15 فبراير، الأول إلى الرئيس، والثاني إلى وزارة الخارجية، لتسريع إجراءات الاعتراف".تقول المسودة: "يقرر مجلس الدوما الروسي إجراء مشاورات مع وزارة الخارجية الروسية بشأن مشروع نداء من مجلس الدوما إلى الرئيس الروسي فلاديمير بوتين حول ضرورة الاعتراف بجمهورية دونيتسك الشعبية وجمهورية لوغانسك الشعبية "ومناقشة مسودة الاستئناف المذكورة".يذكر أن هذا هو المشروع الثاني المقدم من أجل الاعتراف باستقلال جمهوريتي لوغانسك ودونيتسك.الصراع في دونباس بين الحكومة الأوكرانية وجمهوريتي دونيتسك ولوغانسك (معلنتان من جانب واحد) مستمر منذ عام 2014.وجرت مفاوضات ضمن اتفاقيات مينسك، المخصصة لإيجاد حل سياسي للصراع، من قبل قادة مجموعة نورماندي في فبراير/ شباط 2015.ومع ذلك، لم يُلتزام بالاتفاق حتى الآن وتستمر الاشتباكات في أوقات متفرقة. صرحت موسكو مرارا أن كييف لا تلتزم باتفاقيات مينسك وتؤخر المفاوضات لحل النزاع.
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سبوتنيك عربي
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MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
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MIA „Rosiya Segodnya“
روسيا, العالم, أخبار أوكرانيا
تقديم مسودة قرار إلى مجلس الدوما للمشاورات مع الخارجية للاعتراف باستقلال جمهوريتي لوغانسك ودونيتسك
12:52 GMT 14.02.2022 (تم التحديث: 13:16 GMT 14.02.2022) تابعنا عبر
قدم حزب "روسيا الموحدة" إلى مجلس الدوما مشروع قرار بشأن الاعتراف باستقلال جمهوريتي لوغانسك ودونيتسك المعلنتين من جانب واحد.
تم تقديم مشروع القرار بشأن المشاورات مع وزارة الخارجية الروسية للاعتراف باستقلال جمهوريتي لوغانسك ودونيتسك إلى مجلس الدوما.
وكان مصدر في لجنة دوما الدولة لرابطة الدول المستقلة قد أبلغ "سبوتنيك" أنه "سيتم إرسال مسودتين بشأن الاعتراف بجمهوريتي لوغانسك ودونيتسك إلى مجلس دوما الدولة في 15 فبراير، الأول إلى الرئيس، والثاني إلى وزارة الخارجية، لتسريع إجراءات الاعتراف".
تقول المسودة: "يقرر مجلس الدوما الروسي إجراء مشاورات مع وزارة الخارجية الروسية بشأن مشروع نداء من مجلس الدوما إلى الرئيس الروسي فلاديمير بوتين حول ضرورة الاعتراف بجمهورية دونيتسك الشعبية وجمهورية لوغانسك الشعبية "ومناقشة مسودة الاستئناف المذكورة".
يذكر أن هذا هو المشروع الثاني المقدم من أجل الاعتراف باستقلال جمهوريتي لوغانسك ودونيتسك.
الصراع في دونباس
بين الحكومة الأوكرانية وجمهوريتي دونيتسك ولوغانسك (معلنتان من جانب واحد) مستمر منذ عام 2014.
وجرت مفاوضات ضمن اتفاقيات مينسك، المخصصة لإيجاد حل سياسي للصراع، من قبل قادة مجموعة نورماندي في فبراير/ شباط 2015.
ومع ذلك، لم يُلتزام بالاتفاق حتى الآن وتستمر الاشتباكات
في أوقات متفرقة. صرحت موسكو مرارا أن كييف لا تلتزم باتفاقيات مينسك وتؤخر المفاوضات لحل النزاع.