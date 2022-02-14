عربي
https://arabic.sputniknews.com/20220214/تقديم-مسودة-قرار-إلى-مجلس-الدوما-بشأن-المشاورات-للاعتراف-باستقلال-جمهوريتي-لوغانسك-ودونيتسك-1058541317.html
تقديم مسودة قرار إلى مجلس الدوما للمشاورات مع الخارجية للاعتراف باستقلال جمهوريتي لوغانسك ودونيتسك
تقديم مسودة قرار إلى مجلس الدوما للمشاورات مع الخارجية للاعتراف باستقلال جمهوريتي لوغانسك ودونيتسك
قدم حزب "روسيا الموحدة" إلى مجلس الدوما مشروع قرار بشأن الاعتراف باستقلال جمهوريتي لوغانسك ودونيتسك المعلنتين من جانب واحد. 14.02.2022, سبوتنيك عربي
2022-02-14T12:52+0000
2022-02-14T13:16+0000
روسيا
العالم
أخبار أوكرانيا
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/104310/15/1043101561_0:101:3069:1827_1920x0_80_0_0_3a1de866e519bd79aabb7a9e6c881e4c.jpg
تم تقديم مشروع القرار بشأن المشاورات مع وزارة الخارجية الروسية للاعتراف باستقلال جمهوريتي لوغانسك ودونيتسك إلى مجلس الدوما.وكان مصدر في لجنة دوما الدولة لرابطة الدول المستقلة قد أبلغ "سبوتنيك" أنه "سيتم إرسال مسودتين بشأن الاعتراف بجمهوريتي لوغانسك ودونيتسك إلى مجلس دوما الدولة في 15 فبراير، الأول إلى الرئيس، والثاني إلى وزارة الخارجية، لتسريع إجراءات الاعتراف".تقول المسودة: "يقرر مجلس الدوما الروسي إجراء مشاورات مع وزارة الخارجية الروسية بشأن مشروع نداء من مجلس الدوما إلى الرئيس الروسي فلاديمير بوتين حول ضرورة الاعتراف بجمهورية دونيتسك الشعبية وجمهورية لوغانسك الشعبية "ومناقشة مسودة الاستئناف المذكورة".يذكر أن هذا هو المشروع الثاني المقدم من أجل الاعتراف باستقلال جمهوريتي لوغانسك ودونيتسك.الصراع في دونباس بين الحكومة الأوكرانية وجمهوريتي دونيتسك ولوغانسك (معلنتان من جانب واحد) مستمر منذ عام 2014.وجرت مفاوضات ضمن اتفاقيات مينسك، المخصصة لإيجاد حل سياسي للصراع، من قبل قادة مجموعة نورماندي في فبراير/ شباط 2015.ومع ذلك، لم يُلتزام بالاتفاق حتى الآن وتستمر الاشتباكات في أوقات متفرقة. صرحت موسكو مرارا أن كييف لا تلتزم باتفاقيات مينسك وتؤخر المفاوضات لحل النزاع.
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2022
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
الأخبار
ar_EG
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/104310/15/1043101561_148:0:2879:2048_1920x0_80_0_0_bbf6aa68112d920061f7af330f7d6a79.jpg
1920
1920
true
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
روسيا, العالم, أخبار أوكرانيا

تقديم مسودة قرار إلى مجلس الدوما للمشاورات مع الخارجية للاعتراف باستقلال جمهوريتي لوغانسك ودونيتسك

12:52 GMT 14.02.2022 (تم التحديث: 13:16 GMT 14.02.2022)
© Sputnik . Ramil Sitdikov / الذهاب إلى بنك الصورمبنى مجلس الدوما الروسي في موسكو
مبنى مجلس الدوما الروسي في موسكو - سبوتنيك عربي, 1920, 14.02.2022
© Sputnik . Ramil Sitdikov
/
الذهاب إلى بنك الصور
تابعنا عبرGoogle news
قدم حزب "روسيا الموحدة" إلى مجلس الدوما مشروع قرار بشأن الاعتراف باستقلال جمهوريتي لوغانسك ودونيتسك المعلنتين من جانب واحد.
تم تقديم مشروع القرار بشأن المشاورات مع وزارة الخارجية الروسية للاعتراف باستقلال جمهوريتي لوغانسك ودونيتسك إلى مجلس الدوما.
وكان مصدر في لجنة دوما الدولة لرابطة الدول المستقلة قد أبلغ "سبوتنيك" أنه "سيتم إرسال مسودتين بشأن الاعتراف بجمهوريتي لوغانسك ودونيتسك إلى مجلس دوما الدولة في 15 فبراير، الأول إلى الرئيس، والثاني إلى وزارة الخارجية، لتسريع إجراءات الاعتراف".
تقول المسودة: "يقرر مجلس الدوما الروسي إجراء مشاورات مع وزارة الخارجية الروسية بشأن مشروع نداء من مجلس الدوما إلى الرئيس الروسي فلاديمير بوتين حول ضرورة الاعتراف بجمهورية دونيتسك الشعبية وجمهورية لوغانسك الشعبية "ومناقشة مسودة الاستئناف المذكورة".
يذكر أن هذا هو المشروع الثاني المقدم من أجل الاعتراف باستقلال جمهوريتي لوغانسك ودونيتسك.
الصراع في دونباس بين الحكومة الأوكرانية وجمهوريتي دونيتسك ولوغانسك (معلنتان من جانب واحد) مستمر منذ عام 2014.
وجرت مفاوضات ضمن اتفاقيات مينسك، المخصصة لإيجاد حل سياسي للصراع، من قبل قادة مجموعة نورماندي في فبراير/ شباط 2015.
ومع ذلك، لم يُلتزام بالاتفاق حتى الآن وتستمر الاشتباكات في أوقات متفرقة. صرحت موسكو مرارا أن كييف لا تلتزم باتفاقيات مينسك وتؤخر المفاوضات لحل النزاع.
العالم العربي
روسيا
العالم
رصد عسكري
اقتصاد
مجتمع
وسائط متعددة
App StoreGoogle play
2022 Sputnik © جميع الحقوق محفوظة. +18
شريط الأخبار
0
الجديد أولاًالقديم أولاً
loader
بث مباشر
Заголовок открываемого материала
للمشاركة في المناقشة
قم بتسجيل الدخول أو تسجيل
loader
المحادثات
Заголовок открываемого материала