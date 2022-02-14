https://arabic.sputniknews.com/20220214/جونسون-يعتزم-القيام-بجولة-أوروبية-لتوفير-المزيد-من-الدعم-العسكري-لأوكرانيا-1058523517.html

جونسون يعتزم القيام بجولة أوروبية لتوفير المزيد من الدعم العسكري لأوكرانيا

جونسون يعتزم القيام بجولة أوروبية لتوفير المزيد من الدعم العسكري لأوكرانيا

قال متحدث باسم الحكومة البريطانية، إن بريطانيا تسعى لتوفير حزمة من الدعم العسكري والمساعدات الاقتصادية لأوكرانيا مع تنامي خطر تعرضها لغزو روسي (مزعوم). 14.02.2022, سبوتنيك عربي

2022-02-14T03:54+0000

2022-02-14T03:54+0000

2022-02-14T03:54+0000

أخبار أوكرانيا

بريطانيا

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وقال مكتب رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون، إن جونسون سيقوم بجولة أوروبية في وقت لاحق من هذا الأسبوع لحشد الدعم من أجل إنهاء المواجهة مع روسيا.وأوضح المتحدث أن "الأزمة على الحدود الأوكرانية وصلت إلى منعطف خطير. جميع المعلومات التي لدينا تشير إلى أن روسيا يمكن أن تخطط لغزو أوكرانيا في أي لحظة".وتقول الولايات المتحدة وبريطانيا إن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين قد يأمر بغزو قبل نهاية دورة الألعاب الأولمبية الشتوية في 20 فبراير/شباط، وهو من شأنه أن يتسبب في أكبر أزمة أمنية في أوروبا منذ عشرات السنين.في الأشهر القليلة الماضية، اتهم الغرب وأوكرانيا روسيا بتعزيز القوات بالقرب من الحدود الأوكرانية في استعداد مزعوم لـ "غزو". ونفت موسكو هذه الاتهامات.وأكدت روسيا مرارا أنها لا تهدد أحدا، واعتبرت في الوقت نفسه أن الاتهامات ذريعة من الغرب وأمريكا لزيادة أنشطة الناتو والتواجد العسكري بالقرب من الحدود الروسية، والذي تعتبره موسكو تهديدا لأمنها القومي.وقالت موسكو أيضا إن لروسيا الحق في نقل قوات داخل أراضيها الوطنية.

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