https://arabic.sputniknews.com/20220214/جيل-بايدن-تختصر-معاني-عيد-الحب-في-هذه-الكلمات-لطلبة-في-المرحلة-الابتدائية-1058541022.html

جيل بايدن تختصر معاني "عيد الحب" في هذه الكلمات لطلبة في المرحلة الابتدائية

جيل بايدن تختصر معاني "عيد الحب" في هذه الكلمات لطلبة في المرحلة الابتدائية

حولت جيل بايدن، زوجة الرئيس الأمريكي، جو بايدن، احتفالها للعام الحالي بعيد الحب "الفالنتاين"، ‏اليوم الاثنين، إلى درس لطلاب في المرحلة الابتدائية.‏ 14.02.2022, سبوتنيك عربي

2022-02-14T12:37+0000

2022-02-14T12:37+0000

2022-02-14T12:37+0000

جو بايدن

الولايات المتحدة الأمريكية

العالم

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وجعلت بايدن طلاب المدارس الابتدائية في واشنطن يصممون قلوب عيد الحب المعلقة في الجناح الشرقي للبيت الأبيض، بحسب وكالة "أسوشيتد برس" للأنباء.وذكر مكتب جيل بايدن أن 20 طالبا في الصف الثاني من مدرسة أيتون الابتدائية ومعلمهم أليخاندرو دياسجرانادوس سيقومون بجولة في البيت الأبيض، يوم الاثنين، لمشاهدة "أعمالهم القلبية" المعروضة، لتكون هذه هي المرة الأولى التي يذهب فيها العديد من هؤلاء الطلاب إلى البيت الأبيض.وستصطحب جيل بايدن الطلبة أيضا إلى الحديقة الشمالية لمشاهدة تصميماتها الخاصة في عيد الحب، وهي عبارة عن عمل فني خشبي مرسوم يدويا على شكل جرو بايدن، بالإضافة إلى تصميم آخر منقوش عليه: "ثلاثة أشياء ستدوم إلى الأبد: الإيمان والأمل والمحبة، وأعظمها هو الحب".وصمم الطلاب في كل من فصول الصف الثاني في دياسجرانادوس قلوب عيد الحب باستخدام قالب وإرشادات مقدمة من مكتب "سيدة أمريكا الأولى"، وطُلب من كل طالب احتيار من بين هذه الكلمات التي تعكس قيمه في تصميماته: "الرحمة، والشجاعة، والأسرة، والامتنان، والشفاء، والأمل، واللطف، والحب، والسلام، والقوة، والوحدة".ويعد هذا هو ثاني احتفال لجيل بايدن في عيد الحب داخل البيت الأبيض، والذي يوافق 14 فبراير/ شباط من كل عام.وفي العام الماضي، زينت جيل بايدن الحديقة الشمالية للبيت الأبيض بمناسبة عيد الحب.ووضعت بايدن قلوبا كبيرة بالألوان الأحمر والوردي والأبيض في الحديقة، والمغطاة بكلمات "شفاء" و"رحمة "و"أمل" و"شجاعة" و"حب" و"عطف" و"امتنان" و"سلام" و"قوة" و"عائلة" و"وحدة".

https://arabic.sputniknews.com/20220117/جيل-بايدن-تكشف-عن-دور-لم-تتوقعه-تقوم-به-في-البيت-الأبيض-سيكون-2022-عاما-مثيرا-1056344019.html

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