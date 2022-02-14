https://arabic.sputniknews.com/20220214/حتى-السياسيين-الأوكرانيين-يشعرون-أن-الغرب-أعلن-الحرب-عليهم-وليست-روسيا--1058548302.html
حتى السياسيين الأوكرانيين يشعرون أن الغرب أعلن الحرب عليهم وليست روسيا
حتى السياسيين الأوكرانيين يشعرون أن الغرب أعلن الحرب عليهم وليست روسيا
تتناول حلقة اليوم من البرنامج، ما أعلنه عضو برلمان أوكرانيا من حزب "المنصة المعارضة ـ من أجل الحياة" فاديم رابينوفيتش، عن بدء "حرب" الغرب ضد بلاده، وما يدل على... 14.02.2022, سبوتنيك عربي
2022-02-14T14:02+0000
2022-02-14T14:02+0000
2022-02-14T14:02+0000
راديو
حول العالم
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حتى السياسيين الأوكرانيين يشعرون أن الغرب أعلن "الحرب" عليهم وليست روسيا
حتى السياسيين الأوكرانيين يشعرون أن الغرب أعلن "الحرب" عليهم وليست روسيا
ووفقا لهذا البرلماني الأوكراني، قد يتوقف عمل اقتصاد أوكرانيا بسبب تصريحات شركاء كييف الغربيين.يقول الكاتب والمحلل السياسي أندريه أونتيكوف، في حديث لبرنامج "حول العالم" عبر أثير إذاعة "سبوتنيك" بهذا الصدد:ويشير أونتيكوف إلى أنه إعداد وتقديم: عماد الطفيلي...التفاصيل في الملف الصوتي...
سبوتنيك عربي
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MIA „Rosiya Segodnya“
2022
عماد الطفيلي
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عماد الطفيلي
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الأخبار
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سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
عماد الطفيلي
https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/102407/99/1024079925_789:271:1400:882_100x100_80_0_0_d0d6ecd4b56305d36c3ddd09d26bf705.png
راديو, حول العالم, аудио
حتى السياسيين الأوكرانيين يشعرون أن الغرب أعلن الحرب عليهم وليست روسيا
تابعنا عبر
تتناول حلقة اليوم من البرنامج، ما أعلنه عضو برلمان أوكرانيا من حزب "المنصة المعارضة ـ من أجل الحياة" فاديم رابينوفيتش، عن بدء "حرب" الغرب ضد بلاده، وما يدل على ذلك كل ما يقوم به الشركاء الغربيون تجاههم، عبر توصية مواطني دولهم بمغادرة أوكرانيا، وإجلاء الدبلوماسيين ورحيل المستثمرين منها، ووقف الحركة الجوية.
ووفقا لهذا البرلماني الأوكراني، قد يتوقف عمل اقتصاد أوكرانيا بسبب تصريحات شركاء كييف الغربيين.
يقول الكاتب والمحلل السياسي أندريه أونتيكوف، في حديث لبرنامج "حول العالم
" عبر أثير إذاعة "سبوتنيك
" بهذا الصدد:
"من الواضح أن الولايات المتحدة الأمريكية تستعمل أوكرانيا كأداة، أو بيدق ضد روسيا، ومن مصلحة واشنطن الحفاظ على هذا التوتر المستمر قرب الحدود الروسية، وليس فقط في أوكرانيا، وإنما لاحظنا المحاولات لزرع التوتر في بيلاروس وفي ناغورني كارباخ وفي كازاخستان مؤخرا".
"حتى الانسحاب الأمريكي من أفغانستان قد يتسبب في بعض المشاكل في آسيا الوسطى، وهذا يعني إبقاء حزام التوترات قرب الحدود الروسية وعلى طول هذه الحدود. ولهذا تسعى أمريكا إلى بدء هذه الحرب ما بين روسيا وأوكرانيا، ومن مصلحتها التصادم العسكري بين البلدين الشقيقين، لإنها ستكون الرابحة في نهاية المطاف".
إعداد وتقديم: عماد الطفيلي...
التفاصيل في الملف الصوتي...