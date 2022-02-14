https://arabic.sputniknews.com/20220214/دبلوماسي-ألماني-برلين-تفعل-المستحيل-لحث-موسكو-على-المشاركة-في-مؤتمر-ميونيخ-للأمن-1058533564.html
دبلوماسي ألماني: برلين تفعل المستحيل لحث موسكو على المشاركة في مؤتمر ميونيخ للأمن
دبلوماسي ألماني: برلين تفعل المستحيل لحث موسكو على المشاركة في مؤتمر ميونيخ للأمن
كشف مدير مؤتمر ميونيخ للأمن، الدبلوماسي الألماني وولفغانغ إيشينغر، أنه يحاول الحصول على موافقة رسمية روسية لمشاركتها في المؤتمر المزمع عقده خلال الأيام... 14.02.2022, سبوتنيك عربي
2022-02-14T10:13+0000
2022-02-14T10:13+0000
2022-02-14T10:17+0000
العالم
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وقال إيشينغر لوكالة "سبوتنيك": "للأسف وفقًا لآخر المعلومات التي لدينا، ترفض الحكومة الروسية إرسال ممثلين رسميين عنها إلى المؤتمر وأنا أواصل العمل هنا مع فريقي لحثها على المشاركة".وتابع إيشينغر قائلا: "في الأيام المقبلة سنبذل قصارى جهدنا وغدا سيزور المستشار الألماني، أولاف شولتز، موسكو شخصيًا وسيحاول بدوره إقناع موسكو بالمشاركة في أعمال المؤتمر".وفي سياق آخر، أكد الدبلوماسي الألماني أن لا نية لحلف شمال الأطلسي (الناتو) قبول أوكرانيا أو جورجيا في التحالف.وأعلنت وزارة الخارجية الروسية في وقت سابق أن روسيا لن تشارك في منتدى ميونيخ هذا العام.يذكر أن مؤتمر ميونيخ للأمن ينطلق في 18 فبراير/ شباط هذا العام، وهو مؤتمر يجمع صناع القرار في مجالات السياسة والاقتصاد والعلوم والمجتمع المدني ويرتكز اللقاء على نقاشات ومحادثات حول الأزمات الراهنة وتحديات السياسة الأمنية في المستقبل.
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العالم
دبلوماسي ألماني: برلين تفعل المستحيل لحث موسكو على المشاركة في مؤتمر ميونيخ للأمن
10:13 GMT 14.02.2022 (تم التحديث: 10:17 GMT 14.02.2022) تابعنا عبر
كشف مدير مؤتمر ميونيخ للأمن، الدبلوماسي الألماني وولفغانغ إيشينغر، أنه يحاول الحصول على موافقة رسمية روسية لمشاركتها في المؤتمر المزمع عقده خلال الأيام المقبلة.
وقال إيشينغر لوكالة "سبوتنيك": "للأسف وفقًا لآخر المعلومات التي لدينا، ترفض الحكومة الروسية إرسال ممثلين رسميين عنها إلى المؤتمر وأنا أواصل العمل هنا مع فريقي لحثها على المشاركة".
وتابع إيشينغر قائلا: "في الأيام المقبلة سنبذل قصارى جهدنا وغدا سيزور المستشار الألماني، أولاف شولتز، موسكو شخصيًا وسيحاول بدوره إقناع موسكو بالمشاركة في أعمال المؤتمر".
وفي سياق آخر، أكد الدبلوماسي الألماني أن لا نية لحلف شمال الأطلسي (الناتو) قبول أوكرانيا أو جورجيا في التحالف.
وأعلنت وزارة الخارجية الروسية في وقت سابق أن روسيا لن تشارك في منتدى ميونيخ هذا العام.
يذكر أن مؤتمر ميونيخ للأمن ينطلق في 18 فبراير/ شباط هذا العام، وهو مؤتمر يجمع صناع القرار في مجالات السياسة والاقتصاد والعلوم والمجتمع المدني ويرتكز اللقاء على نقاشات ومحادثات حول الأزمات الراهنة وتحديات السياسة الأمنية في المستقبل.