https://arabic.sputniknews.com/20220214/دراسات-جديدة-تظهر-نتائج-مثالية-للاستخدام-المشترك-للقاحي-أسترازينكيا-وسبوتنيك-لايت-1058533163.html

دراسات جديدة تظهر نتائج مثالية للاستخدام المشترك للقاحي "أسترازينكيا" و"سبوتنيك لايت"

دراسات جديدة تظهر نتائج مثالية للاستخدام المشترك للقاحي "أسترازينكيا" و"سبوتنيك لايت"

أظهرت نتائج المرحلة الثانية من الدراسات السريرية التي تقيم سلامة الاستخدام المشترك للقاح "أسترازينكيا" ولقاح "سبوتنيك لايت" عدم وجود أي مظاهر سلبية أو خطيرة. 14.02.2022, سبوتنيك عربي

2022-02-14T10:01+0000

2022-02-14T10:01+0000

2022-02-14T10:01+0000

روسيا

العالم

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وجاء في تقرير عن الدراسة: "في الدراسات التي شملت 100 متطوع في روسيا و100 متطوع في أذربيجان، أظهر الجمع بين اللقاحات نتائج مثالية للسلامة والتحمل، وهو ما يتوافق مع نتائج الدراسات السريرية السابقة حول سلامة الاستخدام المشترك للقاحات " أسترازينكيا" و"سبوتنيك V" و"سبوتنيك لايت".وأشار مؤلفو الدراسة إلى أن "مراقبة المتطوعين استمرت مدة 57 يومًا بعد التطعيم الأول وأظهرت معدلات أمان عالية للاستخدام المشترك للأدوية. وأثناء المراقبة، لم يتم ملاحظة أحداث سلبية خطيرة مرتبطة بالتطعيم".كجزء من الدراسة، يتم إعطاء المتطوعين جرعات من لقاح "أسترازينكيا" ومكون "Ad26-S" من لقاح "سبوتنيك V".لقاح "سبوتنيك لايت" كمعزز يزيد من تحييد النشاط الفيروسي لسلالة "أوميكرون" إلى مستويات مماثلة يولدها "سبوتنيك V" ضد السلالة الأصلية.وأظهرت الدراسات مستوى عاليا من الأمان في استخدام لقاح "سبوتنيك لايت" بالمقارنة مع جميع اللقاحات الأخرى من دون ظهور آثار جانبية خطيرة بعد التطعيم".

https://arabic.sputniknews.com/20220120/صندوق-الاستثمارات-الروسي-مزيج-من-لقاحات-مع-سبوتنيك-لايت-يعطي-مستويات-أعلى-من-الأجسام-المضادة-1056744647.html

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