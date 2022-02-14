https://arabic.sputniknews.com/20220214/رئيس-مجلس-السيادة-في-السودان-يتسلم-دعوة-رسمية-لزيارة-الإمارات-1058551086.html
رئيس مجلس السيادة في السودان يتسلم دعوة رسمية لزيارة الإمارات
رئيس مجلس السيادة في السودان يتسلم دعوة رسمية لزيارة الإمارات
أعلن مجلس السيادة الانتقالي في السودان، أن رئيس المجلس، الفريق عبد الفتاح البرهان، تسلم دعوة رسمية موجهة من رئيس دولة الإمارات، الشيخ خليفة بن زايد، لزيارة... 14.02.2022, سبوتنيك عربي
2022-02-14T14:40+0000
2022-02-14T14:40+0000
2022-02-14T14:40+0000
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الخرطوم - سبوتنيك. وأوضح بيان صادر اليوم الاثنين، من المجلس، أنه خلال لقاء جمع رئيس مجلس السيادة الانتقالي، الفريق أول عبد الفتاح البرهان، وسفير دولة الإمارات بالخرطوم، حمد بن محمد حميد الجنيني، قام الأخير بتسليم "دعوة رسمية من الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان، رئيس دولة الإمارات، لزيارة الإمارات".وخلال اللقاء، أكد رئيس مجلس السيادة السوداني متانة وعمق العلاقات بين السودان والإمارات، مشددا على أهمية استمرار وترقية التعاون المشترك بما يخدم مصالح البلدين.
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MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
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MIA „Rosiya Segodnya“
أخبار السودان اليوم, أخبار الإمارات العربية المتحدة اليوم
رئيس مجلس السيادة في السودان يتسلم دعوة رسمية لزيارة الإمارات
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أعلن مجلس السيادة الانتقالي في السودان، أن رئيس المجلس، الفريق عبد الفتاح البرهان، تسلم دعوة رسمية موجهة من رئيس دولة الإمارات، الشيخ خليفة بن زايد، لزيارة الإمارات.
الخرطوم - سبوتنيك. وأوضح بيان صادر اليوم الاثنين، من المجلس، أنه خلال لقاء جمع رئيس مجلس السيادة الانتقالي، الفريق أول عبد الفتاح البرهان، وسفير دولة الإمارات بالخرطوم، حمد بن محمد حميد الجنيني، قام الأخير بتسليم "دعوة رسمية من الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان، رئيس دولة الإمارات، لزيارة الإمارات".
وخلال اللقاء، أكد رئيس مجلس السيادة السوداني متانة وعمق العلاقات بين السودان والإمارات، مشددا على أهمية استمرار وترقية التعاون المشترك بما يخدم مصالح البلدين.