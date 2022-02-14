https://arabic.sputniknews.com/20220214/رامون-دياز-يقترب-من-تدريب-الهلال-السعودي-1058562502.html
رامون دياز يقترب من تدريب الهلال السعودي
رامون دياز يقترب من تدريب الهلال السعودي
يقترب الأرجنتيني رامون دياز، من تدريب الفريق الأول لكرة القدم بنادي الهلال السعودي، في ضوء تقارير تفيد بأن النادي سيقيل المدرب البرتغالي ليوناردو جارديم. 14.02.2022, سبوتنيك عربي
2022-02-14T20:29+0000
2022-02-14T20:29+0000
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رياضة
ترتيب الدوري السعودي
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ذكرت ذلك صحيفة "المواطن" السعودية، اليوم الاثنين، مشيرة إلى أن دياز، الذي كان يتولى منصب المدير الفني لنادي النصر الإماراتي، يقترب من ولايته الثانية مع الهلال.ولفتت الصحيفة إلى حديث صحفي أرجنتيني عما قال إنه تفاصيل عقد دياز مع نادي الهلال السعودي، الذي يقول إنه سيعود للنادي في ولاية ثانية.ولفتت الصحيفة إلى أن الصحفي الأرجنتيني تحدث عن توقيع رامون دياز، عقد مع الهلال مدته 6 أشهر، يستمر حتى نهاية الموسم الجاري، مشيرة إلى إمكانية التجديد لعام آخر.وأوضحت أن إيميليو، نجل رامون سيرافقه في مهمته الجديدة مع الهلال، الذي طالبت جماهيره بإقالة المدرب ليوناردو جارديم، بعدما خسر أمام الأهلي المصري برباعية نظيفة خلال المباراة التي جمعت الفريقين لتحديد المركز الثالث في بطولة كأس العالم للأندية.ولفتت الصحيفة إلى أن رامون دياز، تولى مسؤولية تدريب نادي الهلال في فترة سابقة امتدت من 2016 إلى 2018.
https://arabic.sputniknews.com/20220213/بعد-الخسارة-المهينة-أمام-الأهلي-الهلال-السعودي-يدرس-فسخ-تعاقد-مدربه-1058521786.html
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رياضة, ترتيب الدوري السعودي
رامون دياز يقترب من تدريب الهلال السعودي
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يقترب الأرجنتيني رامون دياز، من تدريب الفريق الأول لكرة القدم بنادي الهلال السعودي، في ضوء تقارير تفيد بأن النادي سيقيل المدرب البرتغالي ليوناردو جارديم.
ذكرت ذلك صحيفة "المواطن" السعودية، اليوم الاثنين، مشيرة إلى أن دياز
، الذي كان يتولى منصب المدير الفني لنادي النصر الإماراتي، يقترب من ولايته الثانية مع الهلال.
ولفتت الصحيفة إلى حديث صحفي أرجنتيني عما قال إنه تفاصيل عقد دياز مع نادي الهلال السعودي، الذي يقول إنه سيعود للنادي
في ولاية ثانية.
ولفتت الصحيفة إلى أن الصحفي الأرجنتيني تحدث عن توقيع رامون دياز، عقد مع الهلال مدته 6 أشهر، يستمر حتى نهاية الموسم الجاري، مشيرة إلى إمكانية التجديد لعام آخر.
وأوضحت أن إيميليو، نجل رامون سيرافقه في مهمته الجديدة مع الهلال، الذي طالبت جماهيره بإقالة المدرب ليوناردو جارديم
، بعدما خسر أمام الأهلي المصري برباعية نظيفة خلال المباراة التي جمعت الفريقين لتحديد المركز الثالث في بطولة كأس العالم للأندية.
ولفتت الصحيفة إلى أن رامون دياز، تولى مسؤولية تدريب نادي الهلال
في فترة سابقة امتدت من 2016 إلى 2018.