https://arabic.sputniknews.com/20220214/روسيا-تأمل-أن-تتمكن-الحكومة-الليبية-الجديدة-من-توحيد-المجتمع-الليبي-1058531993.html
روسيا تأمل أن تتمكن الحكومة الليبية الجديدة من توحيد المجتمع الليبي
روسيا تأمل أن تتمكن الحكومة الليبية الجديدة من توحيد المجتمع الليبي
أعلنت المتحدثة باسم وزارة الخارجية الروسية، ماريا زاخاروفا، أن موسكو تأمل في أن تتمكن الحكومة الليبية الجديدة من توحيد الليبيين وإعداد البلاد لإجراء انتخابات... 14.02.2022, سبوتنيك عربي
2022-02-14T09:34+0000
2022-02-14T09:34+0000
2022-02-14T09:35+0000
أخبار ليبيا اليوم
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موسكو - سبوتنيك. وقالت في بيان: "نرى أن هذا اختيار البرلمانيين الليبيين والذي يجب أن يُحترم. والأهم ألا تؤدي الخلافات القائمة بين الليبيين إلى صراع، بل أن يتم حلها من خلال المفاوضات والتسويات".وتحدث رئيس الحكومة الليبية الجديدة المكلف من قبل البرلمان، فتحي باشاغا، ليل الأحد/الاثنين، للشعب الليبي في كلمة رسم فيها خطوط سياسته المقبلة.ونقل مراسل "سبوتنيك" في ليبيا عن باشاغا قوله، "عشنا عشر سنوات عصيبة عانينا من التهجير والحرب والفساد والكراهية جميعا، واليوم أدركنا أننا مخطئون، باعتقادنا أن واحدا منا يلغي الآخر أو واحدا منا يمتلك الحقيقة دون غيره".وأضاف باشاغا "التخوين والتكفير والمزايدات تهدم ولا تبني، الخداع والتدليس باسم الثورة والشرعية أدوات رخيصة يستخدمها البعض لتأجيج نار الفتنة والصراع".ودعا باشاغا الجميع للتفاعل معه ومساعدته، مؤكدا أنه يده ممدودة للجميع ويحتاج لهم في تشكيل هذه الحكومة الوطنية.وفي المقابل، يرفض رئس الحكومة الحالية عبد الحميد الدبيبة التنازل عن المنصب، معتبرا أن ما فعله مجلس النواب بشأن تعيين رئيس حكومة جديد هو محاولة جديدة لجر ليبيا إلى الانقسام والحرب.
https://arabic.sputniknews.com/20220214/حكومة-الدبيبة-الحل-الوحيد-لإنهاء-الأزمة-إجراء-انتخابات-1058523087.html
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أخبار ليبيا اليوم, العالم العربي
روسيا تأمل أن تتمكن الحكومة الليبية الجديدة من توحيد المجتمع الليبي
09:34 GMT 14.02.2022 (تم التحديث: 09:35 GMT 14.02.2022) تابعنا عبر
أعلنت المتحدثة باسم وزارة الخارجية الروسية، ماريا زاخاروفا، أن موسكو تأمل في أن تتمكن الحكومة الليبية الجديدة من توحيد الليبيين وإعداد البلاد لإجراء انتخابات وطنية.
موسكو - سبوتنيك. وقالت في بيان: "نرى أن هذا اختيار البرلمانيين الليبيين والذي يجب أن يُحترم. والأهم ألا تؤدي الخلافات القائمة بين الليبيين إلى صراع، بل أن يتم حلها من خلال المفاوضات والتسويات".
وتابعت "نأمل أن تتمكن الحكومة الليبية الجديدة برئاسة فتحي باشاغا من توحيد المجتمع الليبي، الأمر الذي سيسمح بالتعامل بنجاح مع المهام الصعبة للمرحلة الانتقالية، بما في ذلك الاستعدادات لإجراء الانتخابات الوطنية".
وتحدث رئيس الحكومة الليبية الجديدة المكلف من قبل البرلمان، فتحي باشاغا، ليل الأحد/الاثنين، للشعب الليبي في كلمة رسم فيها خطوط سياسته المقبلة.
ونقل مراسل "سبوتنيك" في ليبيا عن باشاغا قوله، "عشنا عشر سنوات عصيبة
عانينا من التهجير والحرب والفساد والكراهية جميعا، واليوم أدركنا أننا مخطئون، باعتقادنا أن واحدا منا يلغي الآخر أو واحدا منا يمتلك الحقيقة دون غيره".
وأضاف باشاغا "التخوين والتكفير والمزايدات
تهدم ولا تبني، الخداع والتدليس باسم الثورة والشرعية أدوات رخيصة يستخدمها البعض لتأجيج نار الفتنة والصراع".
ودعا باشاغا الجميع للتفاعل معه ومساعدته، مؤكدا أنه يده ممدودة للجميع ويحتاج لهم في تشكيل هذه الحكومة الوطنية.
وفي المقابل، يرفض رئس الحكومة الحالية
عبد الحميد الدبيبة التنازل عن المنصب، معتبرا أن ما فعله مجلس النواب بشأن تعيين رئيس حكومة جديد هو محاولة جديدة لجر ليبيا إلى الانقسام والحرب.