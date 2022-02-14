https://arabic.sputniknews.com/20220214/روسيا-تحدد-موقفها-من-المشاركة-في-جلسة-منظمة-الأمن-والتعاون-في-أوروبا-1058538814.html

روسيا تحدد موقفها من المشاركة في جلسة منظمة الأمن والتعاون في أوروبا

روسيا تحدد موقفها من المشاركة في جلسة منظمة الأمن والتعاون في أوروبا

حددت روسيا موقفها من المشاركة في جلسة منظمة الأمن والتعاون في أوروبا التي طلبت دول البلطيق انعقادها. 14.02.2022, سبوتنيك عربي

2022-02-14T12:05+0000

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2022-02-14T12:05+0000

روسيا

العالم

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وبحسب ما قاله رئيس الوفد الروسي إلى مفاوضات فيينا حول الأمن الأوروبي والحد من التسلح، قنسطنطين غافريلوف، اليوم الاثنين، لوكالة "سبوتنيك": "روسيا لن تشارك في جلسة منظمة الأمن والتعاون في أوروبا المنعقدة اليوم".أعلنت الرئاسة البولندية لمنظمة الأمن والتعاون في أوروبا، اليوم الاثنين، أن الجلسة التي طلبت دول البلطيق وبيلاروسيا وعدد من الدول انعقادها على خلفية "نشاط عسكري غير معتاد"، ستنعقد في الساعة 17.00 بتوقيت موسكو.تحدث الرئيس البيلاروسي ألكسندر لوكاشينكو، اليوم الاثنين، عن أسباب التدريبات الروسية - البيلاروسية بالقرب من الحدود الأوكرانية.وقال لوكاشينكو: "قبل هذه الهستيريا حول التدريبات الروسية - البيلاروسية، قررنا إجراء التدريبات في جنوب جمهوريتنا. كان علينا أن نجريها بأنفسنا من أجل تحديد المكان الذي يجب أن نحتفظ فيه بعدد صغير من القوات بسبب حقيقة ما يحدث في أوكرانيا، كتدفق الأسلحة، وهاربين من العدالة، تشكيل معسكرات التدريب"، بحسب ما ذكر موقع "belta".

https://arabic.sputniknews.com/20220213/خبير-لـسبوتنيك-زيارة-شولتز-إلى-موسكو-أكثر-تأثيرا-وإنتاجية-من-زيارة-ماكرون-1058517470.html

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