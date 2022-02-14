https://arabic.sputniknews.com/20220214/روسيا-تزيد-حجم-الصادرات-غير-السلعية-وتحطم-رقما-قياسيا-جديدا-1058548066.html
روسيا تزيد حجم الصادرات غير السلعية وتحطم رقما قياسيا جديدا
روسيا تزيد حجم الصادرات غير السلعية وتحطم رقما قياسيا جديدا
قالت فيرونيكا نيكيشينا، مديرة مركز التصدير الروسي "JSC"، على هامش معرض إكسبو 2020 في دبي، إنه في عام 2021، قامت روسيا بتحديث الرقم القياسي للصادرات غير السلعية... 14.02.2022, سبوتنيك عربي
2022-02-14T14:00+0000
2022-02-14T14:00+0000
2022-02-14T14:00+0000
روسيا
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وأكدت رئيسة المجموعة الاقتصادية الإقليمية أن هذا الرقم يزيد بنسبة 37% عن العام السابق.وقالت: "في العام الماضي، سجلنا نموًا ثابتًا في الصادرات. بلغ إجمالي الصادرات حوالي 492 مليار دولار، وهذه النتائج تكرر المستوى القياسي لعام 2014. هذا العام، بلغت حصة السلع غير السلعية حوالي 64%".تعتمد الصادرات الروسية على المنتجات المعدنية (25.6%) والسلع الكيماوية (19.6%) والمنتجات الهندسية (19.1%) والمواد الغذائية (17.7%). بفضل إدخال قدرات جديدة، يتزايد تصدير المنتجات الصيدلة والبوليمرات والألواح الخشبية.المستهلكون الرئيسيون للبضائع الروسية هم الصين وكازاخستان وبيلاروسيا وتركيا والولايات المتحدة الأمريكية.وفقًا للمشروع الوطني "التعاون الدولي والتصدير"، يتعين على روسيا زيادة حجم الصادرات غير السلعية بنسبة 70% بحلول عام 2030.
https://arabic.sputniknews.com/20211110/روسيا-ستعرض-عددا-قياسيا-من-طائرات-الهليكوبتر-خلال-معرض-دبي-2021-1050673362.html
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روسيا
روسيا تزيد حجم الصادرات غير السلعية وتحطم رقما قياسيا جديدا
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قالت فيرونيكا نيكيشينا، مديرة مركز التصدير الروسي "JSC"، على هامش معرض إكسبو 2020 في دبي، إنه في عام 2021، قامت روسيا بتحديث الرقم القياسي للصادرات غير السلعية وبلغ 193 مليار دولار.
وأكدت رئيسة المجموعة الاقتصادية الإقليمية أن هذا الرقم يزيد بنسبة 37% عن العام السابق.
وقالت: "في العام الماضي، سجلنا نموًا ثابتًا في الصادرات. بلغ إجمالي الصادرات حوالي 492 مليار دولار، وهذه النتائج تكرر المستوى القياسي لعام 2014. هذا العام، بلغت حصة السلع غير السلعية حوالي 64%".
وأضافت: "الصادرات غير السلعية تحطم الأرقام القياسية كل شهر، في ديسمبر حددت حدًا أقصى تاريخي بلغ 22.8 مليار دولار. وفي نهاية عام 2021، بلغ حجمها 193 مليار دولار، بزيادة 37% عن عام 2020. كما أن معدل نمو الصادرات الروسية غير السلعية لا يزال أعلى من معدل التجارة العالمية".
تعتمد الصادرات الروسية على المنتجات المعدنية (25.6%) والسلع الكيماوية (19.6%) والمنتجات الهندسية (19.1%) والمواد الغذائية (17.7%). بفضل إدخال قدرات جديدة، يتزايد تصدير المنتجات الصيدلة والبوليمرات والألواح الخشبية.
المستهلكون الرئيسيون للبضائع الروسية هم الصين وكازاخستان وبيلاروسيا وتركيا والولايات المتحدة الأمريكية.
وفقًا للمشروع الوطني "التعاون الدولي والتصدير"، يتعين على روسيا زيادة حجم الصادرات غير السلعية بنسبة 70% بحلول عام 2030.
10 نوفمبر 2021, 12:43 GMT