https://arabic.sputniknews.com/20220214/روسيا-تضطر-إلى-تعديل-مسار-سياستها-الخارجية-1058539695.html
روسيا تضطر إلى تعديل مسار سياستها الخارجية
روسيا تضطر إلى تعديل مسار سياستها الخارجية
أعلن المتحدث باسم الرئاسة الروسية عن إجراء تغييرات مهمة على السياسة الخارجية. 14.02.2022, سبوتنيك عربي
2022-02-14T12:25+0000
2022-02-14T12:25+0000
2022-02-14T12:25+0000
روسيا
العالم
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/07e5/04/1d/1048843326_0:131:3177:1918_1920x0_80_0_0_576050416e76590a9238138afbaf916c.jpg
وكشف المتحدث الرئاسي دميتري بيسكوف أن من الضروري أن يتم تعديل مسار السياسة الروسية في المجال الخارجي. وقال في الحديث لـ"سبوتنيك": "إن التغييرات والتعديلات المفروض إجراؤها على السياسة الخارجية تتناسب مع ما يجري في الساحة الدولية حاليًا".وأشار إلى أن "رؤية القيادة الروسية للسياسة الخارجية التي ناقشها أعضاء مجلس الأمن القومي في الأسبوع الماضي يجب تعديلها في ضوء تطورات الوضع الدولي".ونوه إلى أن "روسيا تريد التعاون مع جميع الدول، ولكنها تتطلع إلى توسيع إمكانيات التعاون مع مَن يفعل المثل".المزاعم الباطلةوتفاقم الوضع الدولي المتوتر في الفترة الأخيرة بسبب مزاعم الاستعدادات الروسية لغزو أوكرانيا. والمقصود بالاستعدادات الروسية المزعومة – غالب الظن – نقل وحدات من القوات المسلحة الروسية إلى مناطق تتاخم جنوب غربي أوكرانيا وهو ما تفعله روسيا تحسبا لاحتمال تأجيج أوار الحرب التي يواصلها نظام الحكم في أوكرانيا ضد جمهوريتي دونيتسك ولوغانسك الشعبيتين، منتهكا اتفاقيات مينسك التي تطالب بوقف إطلاق النار جنوب شرقي أوكرانيا وإجلاء الأسلحة الثقيلة عن خط التماس.ويطلق الغرب اتهامات ظالمة بحق روسيا لتبرير دعمه لنظام الحكم الأوكراني وتكثيف وجوده العسكري في أوروبا الشرقية.كما يتخذ الغرب الاتهامات الظالمة بحق روسيا ذريعة لتشديد عقوباته ضد روسيا. وأعلنت الحكومة البريطانية على موقعها الإلكتروني عن استعداد الدول الغربية الرئيسية لفرض عقوبات اقتصادية على روسيا في حال "اعتدت على أوكرانيا".وذكرت الحكومة البريطانية نقلا عن وزراء مال الدول الغربية الرئيسية الـ7: "إننا مستعدون لفرض عقوبات اقتصادية ومالية" على روسيا ردا على "أي عدوان جديد ضد أوكرانيا".
https://arabic.sputniknews.com/20220213/خبير-لـسبوتنيك-زيارة-شولتز-إلى-موسكو-أكثر-تأثيرا-وإنتاجية-من-زيارة-ماكرون-1058517470.html
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2022
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
الأخبار
ar_EG
https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/07e5/04/1d/1048843326_223:0:2954:2048_1920x0_80_0_0_d53c3c60041a918d05b8799100e5eb53.jpg
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
روسيا, العالم
روسيا تضطر إلى تعديل مسار سياستها الخارجية
تابعنا عبر
أعلن المتحدث باسم الرئاسة الروسية عن إجراء تغييرات مهمة على السياسة الخارجية.
وكشف المتحدث الرئاسي دميتري بيسكوف أن من الضروري أن يتم تعديل مسار السياسة الروسية في المجال الخارجي. وقال في الحديث لـ"سبوتنيك": "إن التغييرات والتعديلات المفروض إجراؤها على السياسة الخارجية تتناسب مع ما يجري في الساحة الدولية حاليًا".
وأشار إلى أن "رؤية القيادة الروسية للسياسة الخارجية التي ناقشها أعضاء مجلس الأمن القومي في الأسبوع الماضي يجب تعديلها في ضوء تطورات الوضع الدولي".
ونوه إلى أن "روسيا تريد التعاون مع جميع الدول، ولكنها تتطلع إلى توسيع إمكانيات التعاون مع مَن يفعل المثل".
وتفاقم الوضع الدولي المتوتر في الفترة الأخيرة بسبب مزاعم الاستعدادات الروسية لغزو أوكرانيا. والمقصود بالاستعدادات الروسية المزعومة – غالب الظن – نقل وحدات من القوات المسلحة الروسية إلى مناطق تتاخم جنوب غربي أوكرانيا وهو ما تفعله روسيا تحسبا لاحتمال تأجيج أوار الحرب التي يواصلها نظام الحكم في أوكرانيا ضد جمهوريتي دونيتسك ولوغانسك الشعبيتين، منتهكا اتفاقيات مينسك التي تطالب بوقف إطلاق النار جنوب شرقي أوكرانيا وإجلاء الأسلحة الثقيلة عن خط التماس.
ويطلق الغرب اتهامات ظالمة بحق روسيا لتبرير دعمه لنظام الحكم الأوكراني وتكثيف وجوده العسكري في أوروبا الشرقية.
كما يتخذ الغرب الاتهامات الظالمة بحق روسيا ذريعة لتشديد عقوباته ضد روسيا. وأعلنت الحكومة البريطانية
على موقعها الإلكتروني عن استعداد الدول الغربية الرئيسية لفرض عقوبات اقتصادية على روسيا في حال "اعتدت على أوكرانيا".
وذكرت الحكومة البريطانية نقلا عن وزراء مال الدول الغربية الرئيسية الـ7: "إننا مستعدون لفرض عقوبات اقتصادية ومالية" على روسيا ردا على "أي عدوان جديد ضد أوكرانيا".