عربي
الخارجية الروسية: الولايات المتحدة لم تبلغ موسكو بنية توجيه ضربة لزعيم "داعش" في سوريا
https://arabic.sputniknews.com/20220214/روسيا-تنتج-أقوى-دبابة-خفيفة-في-العالم-بإمكانها-تدمير-هدف-لا-ترصده-1058527653.html
روسيا تنتج أقوى دبابة خفيفة في العالم... بإمكانها تدمير هدف لا ترصده
روسيا تنتج أقوى دبابة خفيفة في العالم... بإمكانها تدمير هدف لا ترصده
صنعت روسيا أخيرا مدفعا ذاتي الحركة جديدا لقوات المظلات. 14.02.2022, سبوتنيك عربي
2022-02-14T08:09+0000
2022-02-14T08:09+0000
العالم
سلاح روسيا
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/103488/40/1034884068_0:160:3077:1890_1920x0_80_0_0_4fb1a13f5495fd452e14b454b94f0021.jpg
ويعتبر ما يسمى بـ"سبروت" أقوى دبابة خفيفة في العالم، وتتلخص المهمة الرئيسية لـ"سبروت" البالغ وزنها 18 طنًّا في مكافحة مدرعات العدو الثقيلة، حيث كشف مسؤول في مصنع المدرعات الذي أنتج الآلية المعروفة باسم "سبروت إس دي إم"، الذي يقع في مدينة كورغان، لتلفزيون القوات المسلحة الروسية "زفيزدا"، أنها قادرة على تدمير أي دبابة معادية في حين لا تستطيع دبابات العدو إلحاق أضرار بها.ويستطيع مدفع "سبروت"، وهو من عيار 125 ملم، إطلاق صواريخ موجهة يصل مداها إلى 5 كيلومترات على دبابات العدو، ويقدر بالتالي على تدمير دبابات العدو قبل أن تتمكن من إطلاق قذائفها التي لا يمكنها أن تصيب الهدف إلا عندما تصبح المسافة الفاصلة بين مطلقها والهدف اللازم تدميره أقل من 2 كيلومتر. وقال سيرغي كوتيليفسكي، مسؤول مصنع "كورغان ماش زافود"، إن "سبروت" لن تسمح لدبابة العدو أن تقترب منها حتى تصبح المسافة الفاصلة بينهما 2 كيلومتر.وأشار إلى أن دبابة "سبروت" مزودة بنظام متميز لإدارة النيران يمكّنها من إطلاق النار حتى على هدف لا تراه "سبروت"، حيث يقوم نظام إدارة النيران بتصويب المدفع نحو الهدف اللازم تدميره والذي لا يراه مشغّل المدفع الموجود في دبابة "سبروت" استرشادا بالمعلومات الواردة من مصدر آخر يرصد الهدف الذي لا تراه "سبروت". ويمكن الحصول على المعلومات عن الأهداف من الطائرات المسيّرة.
https://arabic.sputniknews.com/20220214/الكرملين-روسيا-لم-تتلق-ردا-مباشرا-على-مقترحات-الضمانات-الأمنية---1058525517.html
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2022
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
الأخبار
ar_EG
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/103488/40/1034884068_172:0:2903:2048_1920x0_80_0_0_8690e083fc14977650afbce541697c5f.jpg
1920
1920
true
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
العالم, سلاح روسيا

روسيا تنتج أقوى دبابة خفيفة في العالم... بإمكانها تدمير هدف لا ترصده

08:09 GMT 14.02.2022
© Sputnik . Aleksey Kudenko / الذهاب إلى بنك الصوردبابة خفيفة برمائية من طراز "سبروت –إس دي" في معرض المنتدى التقني العسكري الدولي "أرميا - 2018" (الجيش - 2018" في كوبينكا
دبابة خفيفة برمائية من طراز سبروت –إس دي في معرض المنتدى التقني العسكري الدولي أرميا - 2018 (الجيش - 2018 في كوبينكا - سبوتنيك عربي, 1920, 14.02.2022
© Sputnik . Aleksey Kudenko
/
الذهاب إلى بنك الصور
تابعنا عبرGoogle news
صنعت روسيا أخيرا مدفعا ذاتي الحركة جديدا لقوات المظلات.
ويعتبر ما يسمى بـ"سبروت" أقوى دبابة خفيفة في العالم، وتتلخص المهمة الرئيسية لـ"سبروت" البالغ وزنها 18 طنًّا في مكافحة مدرعات العدو الثقيلة، حيث كشف مسؤول في مصنع المدرعات الذي أنتج الآلية المعروفة باسم "سبروت إس دي إم"، الذي يقع في مدينة كورغان، لتلفزيون القوات المسلحة الروسية "زفيزدا"، أنها قادرة على تدمير أي دبابة معادية في حين لا تستطيع دبابات العدو إلحاق أضرار بها.
ويستطيع مدفع "سبروت"، وهو من عيار 125 ملم، إطلاق صواريخ موجهة يصل مداها إلى 5 كيلومترات على دبابات العدو، ويقدر بالتالي على تدمير دبابات العدو قبل أن تتمكن من إطلاق قذائفها التي لا يمكنها أن تصيب الهدف إلا عندما تصبح المسافة الفاصلة بين مطلقها والهدف اللازم تدميره أقل من 2 كيلومتر.
المتحدث باسم الكرملين دميتري بيسكوف، روسيا - سبوتنيك عربي, 1920, 14.02.2022
الكرملين: روسيا لم تتلق ردا مباشرا على مقترحات الضمانات الأمنية
07:04 GMT
وقال سيرغي كوتيليفسكي، مسؤول مصنع "كورغان ماش زافود"، إن "سبروت" لن تسمح لدبابة العدو أن تقترب منها حتى تصبح المسافة الفاصلة بينهما 2 كيلومتر.
وأشار إلى أن دبابة "سبروت" مزودة بنظام متميز لإدارة النيران يمكّنها من إطلاق النار حتى على هدف لا تراه "سبروت"، حيث يقوم نظام إدارة النيران بتصويب المدفع نحو الهدف اللازم تدميره والذي لا يراه مشغّل المدفع الموجود في دبابة "سبروت" استرشادا بالمعلومات الواردة من مصدر آخر يرصد الهدف الذي لا تراه "سبروت". ويمكن الحصول على المعلومات عن الأهداف من الطائرات المسيّرة.
العالم العربي
روسيا
العالم
رصد عسكري
اقتصاد
مجتمع
وسائط متعددة
App StoreGoogle play
2022 Sputnik © جميع الحقوق محفوظة. +18
شريط الأخبار
0
الجديد أولاًالقديم أولاً
loader
بث مباشر
Заголовок открываемого материала
للمشاركة في المناقشة
قم بتسجيل الدخول أو تسجيل
loader
المحادثات
Заголовок открываемого материала