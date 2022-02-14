https://arabic.sputniknews.com/20220214/روسيا-تنتج-أقوى-دبابة-خفيفة-في-العالم-بإمكانها-تدمير-هدف-لا-ترصده-1058527653.html

روسيا تنتج أقوى دبابة خفيفة في العالم... بإمكانها تدمير هدف لا ترصده

روسيا تنتج أقوى دبابة خفيفة في العالم... بإمكانها تدمير هدف لا ترصده

صنعت روسيا أخيرا مدفعا ذاتي الحركة جديدا لقوات المظلات. 14.02.2022, سبوتنيك عربي

2022-02-14T08:09+0000

2022-02-14T08:09+0000

2022-02-14T08:09+0000

العالم

سلاح روسيا

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ويعتبر ما يسمى بـ"سبروت" أقوى دبابة خفيفة في العالم، وتتلخص المهمة الرئيسية لـ"سبروت" البالغ وزنها 18 طنًّا في مكافحة مدرعات العدو الثقيلة، حيث كشف مسؤول في مصنع المدرعات الذي أنتج الآلية المعروفة باسم "سبروت إس دي إم"، الذي يقع في مدينة كورغان، لتلفزيون القوات المسلحة الروسية "زفيزدا"، أنها قادرة على تدمير أي دبابة معادية في حين لا تستطيع دبابات العدو إلحاق أضرار بها.ويستطيع مدفع "سبروت"، وهو من عيار 125 ملم، إطلاق صواريخ موجهة يصل مداها إلى 5 كيلومترات على دبابات العدو، ويقدر بالتالي على تدمير دبابات العدو قبل أن تتمكن من إطلاق قذائفها التي لا يمكنها أن تصيب الهدف إلا عندما تصبح المسافة الفاصلة بين مطلقها والهدف اللازم تدميره أقل من 2 كيلومتر. وقال سيرغي كوتيليفسكي، مسؤول مصنع "كورغان ماش زافود"، إن "سبروت" لن تسمح لدبابة العدو أن تقترب منها حتى تصبح المسافة الفاصلة بينهما 2 كيلومتر.وأشار إلى أن دبابة "سبروت" مزودة بنظام متميز لإدارة النيران يمكّنها من إطلاق النار حتى على هدف لا تراه "سبروت"، حيث يقوم نظام إدارة النيران بتصويب المدفع نحو الهدف اللازم تدميره والذي لا يراه مشغّل المدفع الموجود في دبابة "سبروت" استرشادا بالمعلومات الواردة من مصدر آخر يرصد الهدف الذي لا تراه "سبروت". ويمكن الحصول على المعلومات عن الأهداف من الطائرات المسيّرة.

https://arabic.sputniknews.com/20220214/الكرملين-روسيا-لم-تتلق-ردا-مباشرا-على-مقترحات-الضمانات-الأمنية---1058525517.html

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العالم, سلاح روسيا