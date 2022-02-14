https://arabic.sputniknews.com/20220214/روسيا-وقطر-تفتتحان-مركز-العلوم-والتعليم-المشترك-في-جامعة-داغستان-الحكومية-1058559778.html

روسيا وقطر تفتتحان مركز العلوم والتعليم المشترك في جامعة داغستان الحكومية

روسيا وقطر تفتتحان مركز العلوم والتعليم المشترك في جامعة داغستان الحكومية

افتتحت روسيا وقطر، اليوم الاثنين، مركز العلوم والتعليم الروسي القطري في جامعة داغستان الحكومية، في محج قلعة. 14.02.2022, سبوتنيك عربي

2022-02-14T19:15+0000

2022-02-14T19:15+0000

2022-02-14T19:30+0000

العالم العربي

روسيا

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وحضر الفعالية، عبد الله الساعي، السكرتير الثاني لسفارة دولة قطر لدى روسيا؛ والبروفيسور مورتزالي رابادانوف، رئيس جامعة داغستان الحكومية؛ ونائب رئيس الجامعة للشؤون الأكاديمية، محمد غاسانوف؛ والعمداء وأعضاء المجلس الأكاديمي ورؤساء الأقسام والمدرسون وطلاب الجامعة.وتم افتتاح مركز العلوم والتعليم الروسي القطري، في جامعة داغستان الحكومية، كجزء من برنامج "تراث جناح قطر في منتدى سانت بطرسبورغ الاقتصادي الدولي 2021"، الذي كانت فيه دولة قطر ضيفا، واسترشادا بمبادئ التنمية المستدامة، أطلقت سفارة دولة قطر برنامج "تراث جناح قطر" على هامش المنتدى، والذي بموجبه تم التبرع بجميع أثاث جناح قطر (2000 متر مربع) لإنشاء مساحات للتعلم والعمل والدراسة.وأصبحت جامعة داغستان أحد المشاركين الرئيسيين في برنامج التراث وحصلت على جزء من الأثاث كهدية. أيضا، كجزء من برنامج تراث جناح قطر في منتدى سانت بطرسبورغ الاقتصادي الدولي 2021، ستتلقى جامعة داغستان الحكومية مجموعة من الملابس والزي الرسمي من السفارة لموظفي مركز المتطوعين.وبدأ التعاون بين جامعة داغستان الحكومية وجامعة حمد بن خليفة القطرية وسفارة قطر لدى روسيا بالتطور منذ عام 2020، عندما بادرت الجامعة وأطلقت مشاريع حول اللغة العربية والتراث الثقافي بالشراكة مع جامعة حمد بن خليفة مع دعم سفارة دولة قطر لدى روسيا. حيث يشارك طلاب جامعة داغستان الحكومية سنويا في مسابقة اللغة العربية في الدوحة.ودعم السكرتير الثاني لسفارة دولة قطر لدى روسيا، عبد الله الساعي، خلال الاجتماع، مبادرات جامعة داغستان لدراسة التراث العربي للمنطقة.ولتشجيع الطلاب على دراسة اللغة العربية، دعا الساعي، طلاب جامعة داغستان الحكومية للمشاركة بفعالية في مسابقة اللغة العربية في الدوحة، والتي بموجبها تمنح سفارة دولة قطر لدى روسيا، سبعة متسابقين نهائيين، منح تغطي الرسوم الدراسية لمدة عام واحد في جامعة قطر.ويمكن للطلاب والباحثين الشباب حتى سن 27 عاما والذين يتحدثون اللغة العربية على أي مستوى المشاركة في المسابقة: ليس فقط للمستويات المتقدمة، ولكن أيضا للمستويات الابتدائية والمتوسطة.وشجع رئيس جامعة داغستان الحكومية، البروفيسور مورتزالي رابادانوف، التعاون الدولي ومبادرات البحث؛ قائلاً: "يسعدنا أن نفتتح مساحة تعليمية روسية قطرية مشتركة في جامعة داغستان، وتعتبر الجامعة واحدة من أقدم وأكبر الجامعات في جنوب روسيا الاتحادية. وتأسست جامعة داغستان في عام 1931، وهي الآن جامعة داغستان الحكومية، وهي جامعة كلاسيكية لديها مجموعة واسعة من التدريب. نأمل أن يؤدي اجتماعنا وافتتاح هذا المركز إلى إعطاء دفعة لمزيد من التعاون مع الجامعات القطرية".يذكر أن مركز العلوم والتعليم الروسي القطري مجهز في مكتبة الجامعة ومصمم خصيصا لعمل الطلاب والمعلمين والباحثين. وفي المستقبل، يتم التخطيط لعقد اجتماعات مع المستعربين، ودروس الماجستير في الخطط والدراسة الذاتية للطلاب في المركز.ومن المقرر أن يخدم مركز العلوم والتعليم هذا، العلوم والبحوث وطلاب ومعلمي الجامعة المتخصصين والمهتمين باللغة العربية وثقافة قطر وتاريخ تطورها.وبفضل الدعم متعدد الأطراف، من المتوقع أن تؤتي المشاريع العلمية والتعليمية الروسية القطرية ثمارها في المستقبل القريب وستدفع بعشرات المشاريع والمبادرات المهمة والشيقة.

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