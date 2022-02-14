https://arabic.sputniknews.com/20220214/زيلينسكي-كييف-بحاجة-إلى-ضمان-أمن-الطاقة-فيما-يتعلق-بـالتيار-الشمالي-2-1058549374.html

زيلينسكي: كييف بحاجة إلى ضمان أمن الطاقة فيما يتعلق بـ"التيار الشمالي 2"

زيلينسكي: كييف بحاجة إلى ضمان أمن الطاقة فيما يتعلق بـ"التيار الشمالي 2"

قال الرئيس الأوكراني فلاديمير زيلينسكي خلال مؤتمر صحفي مع المستشار الألماني أولاف شولتز، إن كييف بحاجة إلى ضمان أمن الطاقة فيما يتعلق بـ"التيار الشمالي 2". 14.02.2022, سبوتنيك عربي

2022-02-14T14:15+0000

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وعقد الاجتماع بين شولتز وزيلينسكي، اليوم الاثنين، في قصر مارينسكي بوسط كييف.وقال زيلينسكي في إفادة إعلامية عقب الاجتماع: "ناقشنا بالتفصيل المخاطر الأمنية المرتبطة بـ "التيار الشمالي 2"، وهنا لدينا بعض الخلافات في تقييماتنا".وأعلن زيلينسكي عن رغبة بلاده في عضوية حلف الناتو معتبرا إياها "ضمانا أمنيا" لأوكرانيا.فيما قال المستشار شولتز: إن "مسألة انضمام أوكرانيا للناتو ليست مطروحة حاليا ونستغرب تركيز موسكو عليها".وتابع شولتز خلال المؤتمر الصحفي "أعلن عن 150 مليون يورو خصصوا مؤخرا لدعم أوكرانيا، وهذا يضاف إلى 1.2 مليار يورو يقدمها الاتحاد الأوروبي".وأضاف المستشار الألماني أن مسألة انضمام أوكرانيا للناتو "ليست مطروحة في الوقت الحالي"، مضيفا "من الغريب أن تطالب الحكومة الروسية بالتركيز على هذا الأمر وجعله مسألة رئيسية".كما أكد شولتز على أن بلاده تريد حلا دبلوماسيا للأزمة الحالية بين روسيا وأوكرانيا، بجانب الحاجة "لسلسلة حوارات مع روسيا بشأن الأمن في أوروبا"، مضيفا "نحن ننتظر ردا من روسيا".بالمقابل أعلن الرئيس الأوكراني، أن بلاده تعول على دعم ألمانيا في مسألة العضوية الكاملة لأوكرانيا في الاتحاد الأوروبي.وقال: "من المهم للغاية بالنسبة لأوكرانيا أن يقف شركاؤنا بحزم على موقف سياسة الأبواب المفتوحة فيما يخص حلف الناتو. ونحن نعول على دعم العضوية الكاملة لأوكرانيا في الاتحاد الأوروبي. وستكون هذه الخطوة من شأنها أن تكون إشارة قوية للاختيار الجيوسياسي للشعب الأوكراني، الذي أقرته تشريعاتنا والعديد من دول العالم".وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف، أكد اليوم الاثنين في اجتماع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين لبحث الضمانات الأمنية أن روسيا لم تتلق ردا من الدول الغربية بشأن عدم قابلية الأمن للتجزئة داخل منظمة الأمن والتعاون في أوروبا، وكان رد الفعل من الاتحاد الأوروبي وحلف شمال الأطلسي فقط، معتبرا هذا إهمالا.وكان لافروف، أعلن في وقت سابق، أن الغرب يحاول نسيان المبدأ الرئيسي بشأن عدم قابلية الأمن للتجزئة تماما، مشيرا إلى أنه هذا هو ما ذكره في رسالته إلى وزراء خارجية منظمة الأمن والتعاون الأوروبي، وما ذكَر به نظيره الأميركي أنتوني بلينكن.

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