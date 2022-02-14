عربي
https://arabic.sputniknews.com/20220214/سعد-الحريري-يزور-ضريح-والده-في-صمت-وسط-تشديدات-أمنية-صور-وفيديو-1058539435.html
سعد الحريري يزور ضريح والده في صمت وسط تشديدات أمنية... صور وفيديو
سعد الحريري يزور ضريح والده في صمت وسط تشديدات أمنية... صور وفيديو
زار رئيس الحكومة اللبنانية الأسبق، سعد الحريري، ضريح والده رئيس الوزراء الراحل رفيق ‏الحريري، اليوم الاثنين، في ذكرى مرور 17 عاما على اغتياله.‏ 14.02.2022, سبوتنيك عربي
2022-02-14T12:19+0000
2022-02-14T12:22+0000
سعد الحريري
لبنان
أخبار لبنان
العالم العربي
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/07e6/02/0e/1058539326_0:0:1334:750_1920x0_80_0_0_ad157de465bca92edabd7300a0f733ce.jpg
وحضر الحريري مع أعضاء أسرته إلى ساحة الشهداء وسط العاصمة اللبنانية بيروت لقراءة الفاتحة على روح والده الراحل، ومن بينهم بهية الحريري شقيقة الراحل، وغادر دون الإدلاء بتصريحات إعلامية، وفقا لقناة "إم تي في لبنان".وشهد محيط الضريح تشديدات أمنية من جانب قوى الأمن اللبنانية، قبل زيارة سعد الحريري. وتم إضاءة الشعلة الموجودة في مكان استشهاد رفيق الحريري، وعزف فريق موسيقى كشافة المستقبل لحن الموتى والنشيد الوطني اللبناني.وحضرت الوفود الشعبية والشخصيات السياسية والرسمية لضريح رفيق الحريري في الذكرى 17 على وفاته، من أبرزهم رئيس الحكومة اللبنانية، نجيب ميقاتي، وفؤاد السنيورة، ورؤساء وأعضاء منسقيات "تيار المستقبل" في المناطق، ورئيس الحزب التقدمي الاشتراكي" وليد جنبلاط، ووزير الداخلية اللبناني، بسام مولوي.وأعلن الحريري الشهر الماضي تعليقه العمل السياسي في المرحلة الحالية، مبررا ذلك بأنه لا مجال لأي فرصة في لبنان.وأعلن في بيان نشره عبر حسابه بموقع التواصل الاجتماعي "تويتر" عن خطوتين سيقوم بهما، "أولا تعليق العمل بالحياة السياسية ودعوة عائلتي في تيار المستقبل لاتخاذ الخطوة نفسها، وثانيا: عدم الترشح للانتخابات النيابية وعدم التقدم بأي ترشيحات من تيار المستقبل أو باسم التيار".
https://arabic.sputniknews.com/20220124/جنبلاط-قرار-الحريري-تعليق-عمله-السياسي-يعني-إطلاق-يد-حزب-الله-والإيرانيين-1057035186.html
لبنان
أخبار لبنان
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2022
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
الأخبار
ar_EG
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/07e6/02/0e/1058539326_0:0:1176:882_1920x0_80_0_0_c48a34c5db327bda0b65a54d204186f8.jpg
1920
1920
true
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
سعد الحريري, لبنان, أخبار لبنان, العالم العربي

سعد الحريري يزور ضريح والده في صمت وسط تشديدات أمنية... صور وفيديو

12:19 GMT 14.02.2022 (تم التحديث: 12:22 GMT 14.02.2022)
© REUTERS / AZIZ TAHERرئيس الوزراء اللبناني الأسبق، سعد الحريري، وبهية الحريري، شقيقة رئيس الوزراء اللبناني الراحل رفيق الحريري يصلون على قبره، خلال الذكرى الـ17 لاغتياله ، في وسط بيروت، لبنان، 14 فبراير/ شباط 2022
رئيس الوزراء اللبناني الأسبق، سعد الحريري، وبهية الحريري، شقيقة رئيس الوزراء اللبناني الراحل رفيق الحريري يصلون على قبره، خلال الذكرى الـ17 لاغتياله ، في وسط بيروت، لبنان، 14 فبراير/ شباط 2022 - سبوتنيك عربي, 1920, 14.02.2022
رئيس الوزراء اللبناني الأسبق، سعد الحريري، وبهية الحريري، شقيقة رئيس الوزراء اللبناني الراحل رفيق الحريري يصلون على قبره، خلال الذكرى الـ17 لاغتياله ، في وسط بيروت، لبنان، 14 فبراير/ شباط 2022
© REUTERS / AZIZ TAHER
تابعنا عبرGoogle news
زار رئيس الحكومة اللبنانية الأسبق، سعد الحريري، ضريح والده رئيس الوزراء الراحل رفيق ‏الحريري، اليوم الاثنين، في ذكرى مرور 17 عاما على اغتياله.‏
وحضر الحريري مع أعضاء أسرته إلى ساحة الشهداء وسط العاصمة اللبنانية بيروت لقراءة الفاتحة على روح والده الراحل، ومن بينهم بهية الحريري شقيقة الراحل، وغادر دون الإدلاء بتصريحات إعلامية، وفقا لقناة "إم تي في لبنان".
وشهد محيط الضريح تشديدات أمنية من جانب قوى الأمن اللبنانية، قبل زيارة سعد الحريري.
وتم إضاءة الشعلة الموجودة في مكان استشهاد رفيق الحريري، وعزف فريق موسيقى كشافة المستقبل لحن الموتى والنشيد الوطني اللبناني.
وحضرت الوفود الشعبية والشخصيات السياسية والرسمية لضريح رفيق الحريري في الذكرى 17 على وفاته، من أبرزهم رئيس الحكومة اللبنانية، نجيب ميقاتي، وفؤاد السنيورة، ورؤساء وأعضاء منسقيات "تيار المستقبل" في المناطق، ورئيس الحزب التقدمي الاشتراكي" وليد جنبلاط، ووزير الداخلية اللبناني، بسام مولوي.
وليد جنبلاط - سبوتنيك عربي, 1920, 24.01.2022
جنبلاط: قرار الحريري تعليق عمله السياسي يعني إطلاق يد "حزب الله" والإيرانيين
24 يناير, 17:10 GMT
وأعلن الحريري الشهر الماضي تعليقه العمل السياسي في المرحلة الحالية، مبررا ذلك بأنه لا مجال لأي فرصة في لبنان.
وأعلن في بيان نشره عبر حسابه بموقع التواصل الاجتماعي "تويتر" عن خطوتين سيقوم بهما، "أولا تعليق العمل بالحياة السياسية ودعوة عائلتي في تيار المستقبل لاتخاذ الخطوة نفسها، وثانيا: عدم الترشح للانتخابات النيابية وعدم التقدم بأي ترشيحات من تيار المستقبل أو باسم التيار".
العالم العربي
روسيا
العالم
رصد عسكري
اقتصاد
مجتمع
وسائط متعددة
App StoreGoogle play
2022 Sputnik © جميع الحقوق محفوظة. +18
شريط الأخبار
0
الجديد أولاًالقديم أولاً
loader
بث مباشر
Заголовок открываемого материала
للمشاركة في المناقشة
قم بتسجيل الدخول أو تسجيل
loader
المحادثات
Заголовок открываемого материала