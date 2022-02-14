سعد الحريري يزور ضريح والده في صمت وسط تشديدات أمنية... صور وفيديو
12:19 GMT 14.02.2022 (تم التحديث: 12:22 GMT 14.02.2022)
© REUTERS / AZIZ TAHERرئيس الوزراء اللبناني الأسبق، سعد الحريري، وبهية الحريري، شقيقة رئيس الوزراء اللبناني الراحل رفيق الحريري يصلون على قبره، خلال الذكرى الـ17 لاغتياله ، في وسط بيروت، لبنان، 14 فبراير/ شباط 2022
رئيس الوزراء اللبناني الأسبق، سعد الحريري، وبهية الحريري، شقيقة رئيس الوزراء اللبناني الراحل رفيق الحريري يصلون على قبره، خلال الذكرى الـ17 لاغتياله ، في وسط بيروت، لبنان، 14 فبراير/ شباط 2022
زار رئيس الحكومة اللبنانية الأسبق، سعد الحريري، ضريح والده رئيس الوزراء الراحل رفيق الحريري، اليوم الاثنين، في ذكرى مرور 17 عاما على اغتياله.
وحضر الحريري مع أعضاء أسرته إلى ساحة الشهداء وسط العاصمة اللبنانية بيروت لقراءة الفاتحة على روح والده الراحل، ومن بينهم بهية الحريري شقيقة الراحل، وغادر دون الإدلاء بتصريحات إعلامية، وفقا لقناة "إم تي في لبنان".
وشهد محيط الضريح تشديدات أمنية من جانب قوى الأمن اللبنانية، قبل زيارة سعد الحريري.
*بالصور..لقطات من وصول ألرئيس سعد الحريري وعائلة الى الضريح* pic.twitter.com/Wvywty1tLL— Łeader_Aboudi (@abedzoozn2812) February 14, 2022
وتم إضاءة الشعلة الموجودة في مكان استشهاد رفيق الحريري، وعزف فريق موسيقى كشافة المستقبل لحن الموتى والنشيد الوطني اللبناني.
بالفيديو- لحظة وصول الرئيس سعد #الحريري إلى ضريح والده الرئيس الشهيد #رفيق_الحريري #الديار #لبنان @saadhariri pic.twitter.com/cVaBkOwDua— Addiyar Newspaper - جريدة الديار (@AddiyarNews) February 14, 2022
وحضرت الوفود الشعبية والشخصيات السياسية والرسمية لضريح رفيق الحريري في الذكرى 17 على وفاته، من أبرزهم رئيس الحكومة اللبنانية، نجيب ميقاتي، وفؤاد السنيورة، ورؤساء وأعضاء منسقيات "تيار المستقبل" في المناطق، ورئيس الحزب التقدمي الاشتراكي" وليد جنبلاط، ووزير الداخلية اللبناني، بسام مولوي.
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وأعلن الحريري الشهر الماضي تعليقه العمل السياسي في المرحلة الحالية، مبررا ذلك بأنه لا مجال لأي فرصة في لبنان.
وأعلن في بيان نشره عبر حسابه بموقع التواصل الاجتماعي "تويتر" عن خطوتين سيقوم بهما، "أولا تعليق العمل بالحياة السياسية ودعوة عائلتي في تيار المستقبل لاتخاذ الخطوة نفسها، وثانيا: عدم الترشح للانتخابات النيابية وعدم التقدم بأي ترشيحات من تيار المستقبل أو باسم التيار".