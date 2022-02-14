https://arabic.sputniknews.com/20220214/سفينة-تنقذ-228-شخصا-في-البحر-المتوسط-خلال-24-ساعة-1058526988.html
سفينة تنقذ 228 شخصا في البحر المتوسط خلال 24 ساعة
سفينة تنقذ 228 شخصا في البحر المتوسط خلال 24 ساعة
أعلنت منظمة "إس.أو.إس ميديتيرانيه" إنقاذ 228 شخصا بينهم 51 قاصرا كانوا يحاولون الوصول إلى أوروبا على متن قوارب صغيرة. 14.02.2022, سبوتنيك عربي
2022-02-14T07:51+0000
2022-02-14T07:51+0000
2022-02-14T07:51+0000
هجرة
انتهاء عمليات الإنقاذ
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وقالت المنظمة في بيان، يوم الأحد، إن السفينة "أوشن فايكينغ" التابعة لها أنقذت هذا العدد في أقل من 24 ساعة خلال أربع عمليات إغاثة، بحسب وكالة "فرانس برس".وأوضح بيان المنظمة غير الحكومية، التي مقرها مرسيليا، أن العملية الأولى تم تنفيذها عصر السبت في منطقة البحث والإنقاذ المالطية، وجرى خلالها إنقاذ 93 شخصا كانوا على متن قارب خشب يحمل ما يفوق قدرته الاستيعابية.وليل السبت الأحد، تمكنت المنظمة من إنقاذ 88 شخصا بينهم رضيع كانوا على متن قارب خشب آخر يحمل ما يفوق قدرته الاستيعابية، في منطقة البحث والإنقاذ الليبية.وصباح الأحد، تمكنت السفينة أوشن فايكينغ التي تستخدمها المنظمة بالتعاون مع الاتحاد الدولي لجمعيات الصليب الأحمر والهلال الأحمر قاربا خشبيا كان مهددا بالغرق في المنطقة المالطية وعلى متنه 22 شخصا.وفي الوقت ذاته، تمكنت فرق المنظمة من إنقاذ 25 شخصا كانوا على متن قارب مصنوع من الألياف الزجاجية واجه صعوبات في المياه الدولية.ونجحت المنظمة الأوروبية التي تقوم بعمليات بحث وإنقاذ في أعالي مياه المتوسط في إنقاذ 34 ألفا و858 شخصا، منذ تأسيسها في 2015. وتستعين المنظمة في عمليات الإنقاذ بسفينتيها "أكواريوس" (حتى نهاية العام 2018) و"أوشن فايكينغ" (ابتداءً من العام 2019).
https://arabic.sputniknews.com/20220125/وفاة-ما-لا-يقل-عن-7-مهاجرين-معظمهم-من-مصر-وبنغلادش-بسبب-البرد-أثناء-رحلة-هجرة-غير-شرعية-1057104344.html
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MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
هجرة, انتهاء عمليات الإنقاذ
سفينة تنقذ 228 شخصا في البحر المتوسط خلال 24 ساعة
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أعلنت منظمة "إس.أو.إس ميديتيرانيه" إنقاذ 228 شخصا بينهم 51 قاصرا كانوا يحاولون الوصول إلى أوروبا على متن قوارب صغيرة.
وقالت المنظمة في بيان، يوم الأحد، إن السفينة "أوشن فايكينغ" التابعة لها أنقذت هذا العدد في أقل من 24 ساعة خلال أربع عمليات إغاثة، بحسب وكالة "فرانس برس".
وأوضح بيان المنظمة غير الحكومية، التي مقرها مرسيليا، أن العملية الأولى تم تنفيذها عصر السبت في منطقة البحث والإنقاذ المالطية، وجرى خلالها إنقاذ 93 شخصا كانوا على متن قارب
خشب يحمل ما يفوق قدرته الاستيعابية.
وليل السبت الأحد، تمكنت المنظمة من إنقاذ 88 شخصا بينهم رضيع كانوا على متن قارب خشب آخر يحمل ما يفوق قدرته الاستيعابية، في منطقة البحث والإنقاذ الليبية.
وصباح الأحد، تمكنت السفينة أوشن فايكينغ التي تستخدمها المنظمة بالتعاون مع الاتحاد الدولي لجمعيات الصليب الأحمر والهلال الأحمر قاربا خشبيا كان مهددا بالغرق في المنطقة المالطية وعلى متنه 22 شخصا.
وفي الوقت ذاته، تمكنت فرق المنظمة من إنقاذ 25 شخصا كانوا على متن قارب مصنوع من الألياف الزجاجية واجه صعوبات في المياه الدولية.
ونجحت المنظمة الأوروبية التي تقوم بعمليات بحث وإنقاذ في أعالي مياه المتوسط في إنقاذ 34 ألفا و858 شخصا، منذ تأسيسها في 2015. وتستعين المنظمة في عمليات الإنقاذ بسفينتيها "أكواريوس" (حتى نهاية العام 2018) و"أوشن فايكينغ" (ابتداءً من العام 2019).