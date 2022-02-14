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https://arabic.sputniknews.com/20220214/طبيب-تغذية-يكشف-سرا-غير-متوقع-لتحسين-التمثيل-الغذائي-1058523997.html
طبيب تغذية يكشف سرا غير متوقع لتحسين التمثيل الغذائي
طبيب تغذية يكشف سرا غير متوقع لتحسين التمثيل الغذائي
قال جان فريدر هارمسين، خبير التغذية في جامعة ماستريخت في هولندا، إن النشاط خلال ساعات النهار والراحة في الليل يؤديان إلى تحسين التمثيل الغذائي. 14.02.2022, سبوتنيك عربي
2022-02-14T05:30+0000
2022-02-14T05:30+0000
مجتمع
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درس العلماء بيانات 14 رجلاً وامرأة يعانون من السمنة المفرطة تتراوح أعمارهم بين 40 و75، مجموعة واحدة أعطيت ضوءا ساطعا خلال النهار وضوءا خافتا في المساء. على العكس من ذلك، كان على المشاركين الآخرين أن يعيشوا أثناء النهار في ظلام تقريبا، وفي المساء في ضوء ساطع.في كلتا الجلستين، كان المشاركون ينامون في الظلام ويأكلون بانتظام للحفاظ على السعرات الحرارية ومغذيات أجسامهم، بحسب ما ذكر موقع "eatthis".حدد الأطباء مستوى الدهون الثلاثية والأنسولين والميلاتونين والجلوكوز، والتي تلعب دورًا كبيرًا في عملية التمثيل الغذائي.وبحسب نتائج الدراسة، سيؤدي تغيير ظروف الإضاءة الطبيعية في منزلك وتنفيذ دورة الضوء الطبيعي والظلام إلى تحسين عملية التمثيل الغذائي لديك.في وقت سابق، قالت خبيرة التغذية هوليا كاغاتاي إن الفلفل الأحمر يمكن أن يثبط الشهية ويحرق السعرات الحرارية ويسرع عملية الأيض.
https://arabic.sputniknews.com/20211020/10-طرق-لزيادة-التمثيل-الغذائي-الخاص-بك-1050490460.html
https://arabic.sputniknews.com/20211009/تناول-هذه-الفاكهة-يوميا-يحسن-عملية-التمثيل-الغذائي-1050382931.html
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مجتمع

طبيب تغذية يكشف سرا غير متوقع لتحسين التمثيل الغذائي

05:30 GMT 14.02.2022
© Photo / Pixabayالصحة فقدان الوزن رياضة
الصحة فقدان الوزن رياضة - سبوتنيك عربي, 1920, 14.02.2022
© Photo / Pixabay
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قال جان فريدر هارمسين، خبير التغذية في جامعة ماستريخت في هولندا، إن النشاط خلال ساعات النهار والراحة في الليل يؤديان إلى تحسين التمثيل الغذائي.
درس العلماء بيانات 14 رجلاً وامرأة يعانون من السمنة المفرطة تتراوح أعمارهم بين 40 و75، مجموعة واحدة أعطيت ضوءا ساطعا خلال النهار وضوءا خافتا في المساء. على العكس من ذلك، كان على المشاركين الآخرين أن يعيشوا أثناء النهار في ظلام تقريبا، وفي المساء في ضوء ساطع.
في كلتا الجلستين، كان المشاركون ينامون في الظلام ويأكلون بانتظام للحفاظ على السعرات الحرارية ومغذيات أجسامهم، بحسب ما ذكر موقع "eatthis".
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حدد الأطباء مستوى الدهون الثلاثية والأنسولين والميلاتونين والجلوكوز، والتي تلعب دورًا كبيرًا في عملية التمثيل الغذائي.
وبحسب نتائج الدراسة، سيؤدي تغيير ظروف الإضاءة الطبيعية في منزلك وتنفيذ دورة الضوء الطبيعي والظلام إلى تحسين عملية التمثيل الغذائي لديك.
في وقت سابق، قالت خبيرة التغذية هوليا كاغاتاي إن الفلفل الأحمر يمكن أن يثبط الشهية ويحرق السعرات الحرارية ويسرع عملية الأيض.
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