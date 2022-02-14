https://arabic.sputniknews.com/20220214/عضو-لجنة-55-لـسبوتنيك-حكومة-الدبيبة-لم-تتخذ-أي-خطوة-لتوحيد-المؤسسة-العسكرية-1058546274.html

عضو لجنة "5+5" لـ"سبوتنيك": حكومة الدبيبة لم تتخذ أي خطوة لتوحيد المؤسسة العسكرية

عضو لجنة "5+5" لـ"سبوتنيك": حكومة الدبيبة لم تتخذ أي خطوة لتوحيد المؤسسة العسكرية

قال الفريق فرج الصوصاع عضو اللجنة العسكرية "5+5"، إن حكومة الوحدة الوطنية برئاسة عبد الحميد الدبيبة لم تقم بأي خطوات من أجل توحيد المؤسسة العسكرية. 14.02.2022, سبوتنيك عربي

2022-02-14T13:45+0000

2022-02-14T13:45+0000

2022-02-14T13:45+0000

أخبار ليبيا اليوم

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/07e5/09/15/1050211907_0:160:3073:1888_1920x0_80_0_0_468f62152b6aaa5bcd79366ab5cb793a.jpg

وأضاف الصوصاع في تصريحات خاصة لـ"سبوتنيك"، أن اللجنة العسكرية لا دخل لها بالأزمة السياسية الحالية بين حكومة الوحدة الوطنية ورئيس الحكومة المكلف.وتابع أن اللجنة تعمل وفق المهام المحددة طبقا لمخرجات مؤتمر برلين، وهي خروج المرتزقة وسحب سلاح المليشيات، وأن اللجنة لا تتدخل في المشهد السياسي.وتطرق إلى الأزمة في طرابلس، وما إن كانت اللجنة العسكرية وضعت احتمالية اندلاع اشتباكات بين الأطراف المساندة من جهة للدبيبة ومن جهة أخرى لرئيس الحكومة المكلف فتحي باشاغا.وفي هذا السياق، أوضح الصوصاع أن اللجنة خاطبت المجلس الرئاسي والحكومة في وقت سابق بضرورة تفكيك سلاح المليشيات، إلا أن الحكومة الحالية لم تتخذ أي خطوة بشأن هذا الأمر.وفيما يتعلق بموقف حكومة الوحدة الوطنية من مطالب اللجنة العسكرية بوضع خطة لسحب سلاح المجموعات العسكرية غير النظامية أوضح الصوصاع: "الحكومة لم تتخذ أي خطوة إيجابية بشأن خطة تفكيك سلاح المليشيات، بل أنها واقعة تحت سيطرة المليشيات".وأشار إلى أن اللجنة العسكرية تسعى لتوحيد المؤسسة العسكرية، إلا أن الخطوة تتطلب قرارا سياديا، وأن الأمل يتعلق بالحكومة الجديدة، بحكومة فتحي باشاغا، وعليها أن تقوم بالخطوة التي أخفقت فيها حكومة الدبيبة، حيث تراهن اللجنة على قيام باشاغا بخطوة توحيد المؤسسات العسكرية والأمنية وسحب سلاح المليشيات.وقال رئيس حكومة الوحدة الوطنية الليبية، عبد الحميد الدبيبة، اليوم الاثنين، إن حكومته تجهز لمشروع قانون لإجراء الانتخابات في شهر يونيو/ حزيران المقبل، في تأكيد لرفضه قرار البرلمان تكليف رئيس جديد للحكومة.وأضاف الدبيبة خلال اجتماع للحكومة في طرابلس: "أجد من المهم أن أنوه للقرار الصادر بتشكيل لجنة وزارية برئاسة وزيرة العدل، تتولى اختيار فريق قانوني وطني مستقل لصياغة مقترح قانون الانتخابات ضمن خطة عودة الأمان للشعب، وذلك لانطلاق العملية الانتخابية في يونيو المقبل".

https://arabic.sputniknews.com/20220214/برلماني-ليبي-يتوقع-تسليم-السلطة-بشكل-سلمي-لحكومة-باشاغا-1058541361.html

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2022

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

الأخبار

ar_EG

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

أخبار ليبيا اليوم