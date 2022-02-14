https://arabic.sputniknews.com/20220214/فرنسا-ضباط-شرطة-يقتلون-رجلا-هاجمهم-بسكين-في-محطة-قطار-باريس-1058531882.html
فرنسا... ضباط شرطة يقتلون رجلا هاجمهم بسكين في محطة قطار باريس
فرنسا... ضباط شرطة يقتلون رجلا هاجمهم بسكين في محطة قطار باريس
قتلت الشرطة الفرنسية، اليوم الاثنين، شخصا، قالت إنه هاجم عناصرها بسكين في إحدى محطات القطارات في العاصمة باريس. 14.02.2022, سبوتنيك عربي
2022-02-14T09:34+0000
2022-02-14T09:34+0000
2022-02-14T09:34+0000
أخبار فرنسا
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وقال وزير النقل الفرنسي جان بابتيست جيباري لراديو "آر.إم.سي"، إن شخصا هاجم أفراد الشرطة بسكين في محطة جار دو نور في العاصمة باريس، بحسب "رويترز".واستبعد جيباري أن يكون للحادث علاقة بالإرهاب، مضيفا أن "المهاجم لقي مصرعه على الفور، فيما أصيب رجلا شرطة بجروح طفيفة".وأضاف أن المهاجم معروف بالفعل للشرطة لأنه كان يتسكع في محطة جار دو نور، مشيرا إلى أن الحادث تسبب في تعطيل حركة المرور بشكل كبير صباح اليوم الاثنينوفي وقت سابق من اليوم الاثنين، قال وزير الداخلية الفرنسي جيرالد دارمانان على تويتر، إن الحادث وقع في حوالي الساعة السابعة صباح اليوم ولم يسفر عن إصابات.وتعد محطة جار دو نور واحدة من أكبر محطات القطارات في أوروبا وتنطلق منها خدمات القطارات الدولية التي تربط فرنسا ببريطانيا وبلجيكا.
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سبوتنيك عربي
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MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
أخبار فرنسا
فرنسا... ضباط شرطة يقتلون رجلا هاجمهم بسكين في محطة قطار باريس
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قتلت الشرطة الفرنسية، اليوم الاثنين، شخصا، قالت إنه هاجم عناصرها بسكين في إحدى محطات القطارات في العاصمة باريس.
وقال وزير النقل الفرنسي جان بابتيست جيباري لراديو "آر.إم.سي"، إن شخصا هاجم أفراد الشرطة بسكين في محطة جار دو نور في العاصمة باريس، بحسب "رويترز
".
واستبعد جيباري أن يكون للحادث علاقة بالإرهاب، مضيفا أن "المهاجم لقي مصرعه على الفور، فيما أصيب رجلا شرطة بجروح طفيفة".
وأضاف أن المهاجم معروف بالفعل للشرطة لأنه كان يتسكع في محطة جار دو نور، مشيرا إلى أن الحادث تسبب في تعطيل حركة المرور بشكل كبير صباح اليوم الاثنين
وفي وقت سابق من اليوم الاثنين، قال وزير الداخلية الفرنسي جيرالد دارمانان على تويتر، إن الحادث وقع في حوالي الساعة السابعة صباح اليوم ولم يسفر عن إصابات.
وتعد محطة جار دو نور واحدة من أكبر محطات القطارات في أوروبا وتنطلق منها خدمات القطارات الدولية التي تربط فرنسا ببريطانيا وبلجيكا.