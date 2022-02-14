https://arabic.sputniknews.com/20220214/فرنسا-مصرع-7-أشخاص-إثر-حريق-جنوب-غربي-البلاد-1058544954.html
فرنسا... مصرع 7 أشخاص إثر حريق جنوب غربي البلاد
فرنسا... مصرع 7 أشخاص إثر حريق جنوب غربي البلاد
لقى ما لا يقل عن سبعة أشخاص مصرعهم، بينهم طفلان، فى حريق اندلع في وقت مبكر من صباح اليوم، في مبنيين سكنيين فى بلدة بالقرب من مدينة بربنيون جنوب غربي فرنسا. 14.02.2022, سبوتنيك عربي
2022-02-14T13:24+0000
2022-02-14T13:24+0000
2022-02-14T13:24+0000
أخبار فرنسا
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/104050/11/1040501131_0:62:1820:1086_1920x0_80_0_0_1d931a977d1b13141012aaf2b566887a.jpg
وقالت وكالة الأنباء الفرنسية "فرانس برس"، إن انفجارا مجهول المصدر وقع قبل اندلاع الحريق الذي أدى أيضا إلى إصابة 30 شخصا.وتحدث وزير الداخلية الفرنسي، جيرالد دارمانين، الذي ذهب إلى موقع الحادث عن "مأساة حقيقية" وقدم دعمه لعائلات الضحايا.ووقع الانفجار في حوالي الساعة 1:30 صباحا في شارع سان لوران دو لا سالانك الرئيسي بالقرب من محل بقالة، وأعقبته حرائق في مبان مجاورة.وقال المدعي العام لوكالة فرانس برس إنه تم فتح تحقيق لمعرفة أسباب الانفجار الغامض، مشيرا إلى أن عدد الضحايا، الذي لا يزال مؤقتا، قد بلغ الآن سبعة قتلى، بينهم طفلان، وأن الغموض ما زال يحيط بمصير شخص أو شخصين.من جانبها، أشارت صحيفة "ليبراسيون" إلى أنه تم العثور على إسطوانات غاز في مكان الحادث.فيما أشارت شبكة "فرانس بلو" وهي جزء من مجموعة الإذاعة العامة الوطنية إلى أن الانفجار وقع على ما يبدو في الطابق الأرضي من المبنى، على مستوى محل لبيع الشطائر.وأضافت أنه تم العثور على إسطوانات غاز بالقرب من المبنى المتضرر دون أن يكون من الممكن في الوقت الحالي تحديد ما إذا كانت هي السبب أم أنها أدت إلى تفاقم الانفجار.
أخبار فرنسا
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2022
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
الأخبار
ar_EG
https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/104050/11/1040501131_146:0:1675:1147_1920x0_80_0_0_ffe15ea9f0ad01cc3f0bf37218f475f2.jpg
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
أخبار فرنسا
فرنسا... مصرع 7 أشخاص إثر حريق جنوب غربي البلاد
تابعنا عبر
لقى ما لا يقل عن سبعة أشخاص مصرعهم، بينهم طفلان، فى حريق اندلع في وقت مبكر من صباح اليوم، في مبنيين سكنيين فى بلدة بالقرب من مدينة بربنيون جنوب غربي فرنسا.
وقالت وكالة الأنباء الفرنسية "فرانس برس"، إن انفجارا مجهول المصدر وقع قبل اندلاع الحريق الذي أدى أيضا إلى إصابة 30 شخصا.
وتحدث وزير الداخلية الفرنسي، جيرالد دارمانين، الذي ذهب إلى موقع الحادث عن "مأساة حقيقية" وقدم دعمه لعائلات الضحايا.
ووقع الانفجار في حوالي الساعة 1:30 صباحا في شارع سان لوران دو لا سالانك الرئيسي بالقرب من محل بقالة، وأعقبته حرائق في مبان مجاورة.
وقال المدعي العام لوكالة فرانس برس
إنه تم فتح تحقيق لمعرفة أسباب الانفجار الغامض، مشيرا إلى أن عدد الضحايا، الذي لا يزال مؤقتا، قد بلغ الآن سبعة قتلى، بينهم طفلان، وأن الغموض ما زال يحيط بمصير شخص أو شخصين.
من جانبها، أشارت صحيفة "ليبراسيون" إلى أنه تم العثور على إسطوانات غاز في مكان الحادث.
فيما أشارت شبكة "فرانس بلو" وهي جزء من مجموعة الإذاعة العامة الوطنية إلى أن الانفجار وقع على ما يبدو في الطابق الأرضي من المبنى، على مستوى محل لبيع الشطائر.
وأضافت أنه تم العثور على إسطوانات غاز بالقرب من المبنى المتضرر دون أن يكون من الممكن في الوقت الحالي تحديد ما إذا كانت هي السبب أم أنها أدت إلى تفاقم الانفجار.