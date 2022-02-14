https://arabic.sputniknews.com/20220214/كاف-يحدد-موعد-مباراة-بيراميدز-وزاناكو-في-كأس-الكونفدرالية-1058553758.html
"كاف" يحدد موعد مباراة بيراميدز وزاناكو في كأس الكونفدرالية
"كاف" يحدد موعد مباراة بيراميدز وزاناكو في كأس الكونفدرالية
حدد الاتحاد الأفريقي لكرة القدم (كاف) موعد مباراة فريقي "بيراميدز" المصري و"زاناكو" الزامبي، التي من المقرر إقامتها في 20 فبراير/ شباط الجاري. 14.02.2022, سبوتنيك عربي
2022-02-14T15:47+0000
2022-02-14T15:47+0000
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رياضة
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ذكرت ذلك صحيفة "المصري اليوم" المصرية، اليوم الاثنين، مشيرة إلى أن "كاف" حدد أيضا حكام المباراة خلال إخطار بهذا الشأن لنادي "بيراميدز".وتنطلق المباراة في الثالثة عصرا يوم الـ 20 من فبراير، في إطار الجولة الثانية بدور المجموعات لبطولة كأس الكونفدرالية الأفريقية، بحسب ما ذكرته الصحيفة.ومن المقرر إقامة المباراة على استاد "هيروز الوطني" في مدينة لوساكا، عاصمة زامبيا.وبحسب "كاف" سيتولى إدارة المباراة طاقم تحكيم يقوده الحكم بيير أتشو، من الجابون، إضافة إلى مساعد أول من الجابون هو بوريس ديستوجا، ومساعد ثاني هو ستيفين مويو والحكم الرابع جيسي موفوتو وكلاهما من الكونغو.
https://arabic.sputniknews.com/20220210/فيفا-يحدد-حكم-نهائي-كأس-العالم-للأندية-1058323383.html
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رياضة, الدوري المصري الممتاز
"كاف" يحدد موعد مباراة بيراميدز وزاناكو في كأس الكونفدرالية
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حدد الاتحاد الأفريقي لكرة القدم (كاف) موعد مباراة فريقي "بيراميدز" المصري و"زاناكو" الزامبي، التي من المقرر إقامتها في 20 فبراير/ شباط الجاري.
ذكرت ذلك صحيفة "المصري اليوم" المصرية، اليوم الاثنين، مشيرة إلى أن "كاف" حدد أيضا حكام المباراة خلال إخطار بهذا الشأن لنادي "بيراميدز".
وتنطلق المباراة في الثالثة عصرا يوم الـ 20 من فبراير، في إطار الجولة الثانية بدور المجموعات
لبطولة كأس الكونفدرالية الأفريقية، بحسب ما ذكرته
الصحيفة.
ومن المقرر إقامة المباراة
على استاد "هيروز الوطني" في مدينة لوساكا، عاصمة زامبيا.
وبحسب "كاف" سيتولى إدارة المباراة طاقم تحكيم
يقوده الحكم بيير أتشو، من الجابون، إضافة إلى مساعد أول من الجابون هو بوريس ديستوجا، ومساعد ثاني هو ستيفين مويو والحكم الرابع جيسي موفوتو وكلاهما من الكونغو.