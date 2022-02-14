عربي
https://arabic.sputniknews.com/20220214/كاف-يحدد-موعد-مباراة-بيراميدز-وزاناكو-في-كأس-الكونفدرالية-1058553758.html
"كاف" يحدد موعد مباراة بيراميدز وزاناكو في كأس الكونفدرالية
"كاف" يحدد موعد مباراة بيراميدز وزاناكو في كأس الكونفدرالية
حدد الاتحاد الأفريقي لكرة القدم (كاف) موعد مباراة فريقي "بيراميدز" المصري و"زاناكو" الزامبي، التي من المقرر إقامتها في 20 فبراير/ شباط الجاري. 14.02.2022, سبوتنيك عربي
2022-02-14T15:47+0000
2022-02-14T15:47+0000
رياضة
الدوري المصري الممتاز
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/07e5/04/14/1048746309_0:106:3170:1889_1920x0_80_0_0_95b9a9f0f28396e05933b67e0d37a0c3.jpg
ذكرت ذلك صحيفة "المصري اليوم" المصرية، اليوم الاثنين، مشيرة إلى أن "كاف" حدد أيضا حكام المباراة خلال إخطار بهذا الشأن لنادي "بيراميدز".وتنطلق المباراة في الثالثة عصرا يوم الـ 20 من فبراير، في إطار الجولة الثانية بدور المجموعات لبطولة كأس الكونفدرالية الأفريقية، بحسب ما ذكرته الصحيفة.ومن المقرر إقامة المباراة على استاد "هيروز الوطني" في مدينة لوساكا، عاصمة زامبيا.وبحسب "كاف" سيتولى إدارة المباراة طاقم تحكيم يقوده الحكم بيير أتشو، من الجابون، إضافة إلى مساعد أول من الجابون هو بوريس ديستوجا، ومساعد ثاني هو ستيفين مويو والحكم الرابع جيسي موفوتو وكلاهما من الكونغو.
https://arabic.sputniknews.com/20220210/فيفا-يحدد-حكم-نهائي-كأس-العالم-للأندية-1058323383.html
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2022
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
الأخبار
ar_EG
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/07e5/04/14/1048746309_439:0:3170:2048_1920x0_80_0_0_e91a2f1c396a22ecd4aff4d4158297b4.jpg
1920
1920
true
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
رياضة, الدوري المصري الممتاز

"كاف" يحدد موعد مباراة بيراميدز وزاناكو في كأس الكونفدرالية

15:47 GMT 14.02.2022
© AFP 2022 / KARIM JAAFAR اللاعب المصري، رمضان صبحي، نجم فريق بيراميدز
 اللاعب المصري، رمضان صبحي، نجم فريق بيراميدز - سبوتنيك عربي, 1920, 14.02.2022
© AFP 2022 / KARIM JAAFAR
تابعنا عبرGoogle news
حدد الاتحاد الأفريقي لكرة القدم (كاف) موعد مباراة فريقي "بيراميدز" المصري و"زاناكو" الزامبي، التي من المقرر إقامتها في 20 فبراير/ شباط الجاري.
ذكرت ذلك صحيفة "المصري اليوم" المصرية، اليوم الاثنين، مشيرة إلى أن "كاف" حدد أيضا حكام المباراة خلال إخطار بهذا الشأن لنادي "بيراميدز".
وتنطلق المباراة في الثالثة عصرا يوم الـ 20 من فبراير، في إطار الجولة الثانية بدور المجموعات لبطولة كأس الكونفدرالية الأفريقية، بحسب ما ذكرته الصحيفة.
ومن المقرر إقامة المباراة على استاد "هيروز الوطني" في مدينة لوساكا، عاصمة زامبيا.
رئيس فيفا جاني إنفانتينيو ، 20 أبريل 2021 - سبوتنيك عربي, 1920, 10.02.2022
"فيفا" يحدد حكم نهائي كأس العالم للأندية
10 فبراير, 13:59 GMT
وبحسب "كاف" سيتولى إدارة المباراة طاقم تحكيم يقوده الحكم بيير أتشو، من الجابون، إضافة إلى مساعد أول من الجابون هو بوريس ديستوجا، ومساعد ثاني هو ستيفين مويو والحكم الرابع جيسي موفوتو وكلاهما من الكونغو.
العالم العربي
روسيا
العالم
رصد عسكري
اقتصاد
مجتمع
وسائط متعددة
App StoreGoogle play
2022 Sputnik © جميع الحقوق محفوظة. +18
شريط الأخبار
0
الجديد أولاًالقديم أولاً
loader
بث مباشر
Заголовок открываемого материала
للمشاركة في المناقشة
قم بتسجيل الدخول أو تسجيل
loader
المحادثات
Заголовок открываемого материала