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كردستان العراق ينفي اتهامات تصدير النفط إلى إسرائيل
كردستان العراق ينفي اتهامات تصدير النفط إلى إسرائيل
أكد عضو لجنة الثروات الطبيعية في برلمان إقليم كردستان العراق جهاد حسن، اليوم الاثنين، على عدم وجود أي علاقات للإقليم مع إسرائيل في الملف النفطي. 14.02.2022, سبوتنيك عربي
2022-02-14T09:26+0000
2022-02-14T09:26+0000
العالم العربي
إقليم كردستان العراق
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وبحسب بغداد اليوم، قال حسن إن "الإقليم لديه الشفافية الكاملة في ملف النفط، وهو يصدره عبر ميناء جيهان التركي عبر شركات عالمية ومعروفة، ومن هناك يذهب للدول المستوردة".وأضاف أنه "ليس لدينا أي تعامل مع إسرائيل في الملف النفطي، وهذه المعلومات تثار بهدف الاستهداف السياسي، خاصة في ظل تعقد ملف تشكيل الحكومة الجديدة في العراق".من جهة ثانية، كان عضو برلمان كردستان العراق علي حمه صالح، قد أعلن في وقت سابق، أن الإقليم يحتل المرتبة السابعة عالمياً في تصنيف أكبر احتياطي للغاز الطبيعي، بعد السعودية.
https://arabic.sputniknews.com/20220122/إقليم-كردستان-السابع-عالمياً-في-أكبر-احتياطي-للغاز-الطبيعي-1056836183.html
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العالم العربي, إقليم كردستان العراق

كردستان العراق ينفي اتهامات تصدير النفط إلى إسرائيل

09:26 GMT 14.02.2022
© Sputnik . Nazek Mohammedمدينة دهوك التاريخية الجبلية، في إقليم كردستان العراق
مدينة دهوك التاريخية الجبلية، في إقليم كردستان العراق - سبوتنيك عربي, 1920, 14.02.2022
© Sputnik . Nazek Mohammed
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أكد عضو لجنة الثروات الطبيعية في برلمان إقليم كردستان العراق جهاد حسن، اليوم الاثنين، على عدم وجود أي علاقات للإقليم مع إسرائيل في الملف النفطي.
وبحسب بغداد اليوم، قال حسن إن "الإقليم لديه الشفافية الكاملة في ملف النفط، وهو يصدره عبر ميناء جيهان التركي عبر شركات عالمية ومعروفة، ومن هناك يذهب للدول المستوردة".
مدينة دهوك التاريخية الجبلية، في إقليم كردستان العراق - سبوتنيك عربي, 1920, 22.01.2022
إقليم كردستان العراق.. السابع عالمياً في أكبر احتياطي للغاز الطبيعي
22 يناير, 11:33 GMT
وأضاف أنه "ليس لدينا أي تعامل مع إسرائيل في الملف النفطي، وهذه المعلومات تثار بهدف الاستهداف السياسي، خاصة في ظل تعقد ملف تشكيل الحكومة الجديدة في العراق".
من جهة ثانية، كان عضو برلمان كردستان العراق علي حمه صالح، قد أعلن في وقت سابق، أن الإقليم يحتل المرتبة السابعة عالمياً في تصنيف أكبر احتياطي للغاز الطبيعي، بعد السعودية.
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