https://arabic.sputniknews.com/20220214/كرنفال-الأمل-يعود-إلى-البندقية-1058526291.html

كرنفال الأمل يعود إلى البندقية

كرنفال الأمل يعود إلى البندقية

انطلق كرنفال البندقية يوم 12 فبراير/ شباط، بشعار هذا العام الجديد "تذكر المستقبل"، ويستمر إلى 1 مارس/ آذار. 14.02.2022, سبوتنيك عربي

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تقرر عقد الكرنفال الحالي تحت شعار "تذكر المستقبل"، بعد رفع بعض قيود فيروس كورونا، بما في ذلك شرط ارتداء الكمامات في الشوارع في الأماكن المزدحمة، وذلك مع تناقص معدل الإصابات الجديدة في إيطاليا في الأسابيع الأخيرة .وأفادت الشرطة المحلية أن "ما يقرب من 50 ألف من محبي التنكر والحفلات الملونة من جميع أنحاء العالم وصلوا إلى البندقية لحضور الكرنفال السنوي".قال كريستيان سكاليز، أحد سكان البندقية: يقام كرنفال البندقية في الفترة المحددة بإشراف الإدارة الفنية لماسيمو سيكتو، مصمم المسرح في مسرح "لا فينيس".يُذكر أنه في عام 2020 تم إلغاء كرنفال البندقية في 23 فبراير، بعد ثلاثة أيام من تأكيد إيطاليا أول حالة وفاة بفيروس كورونا. وفي عام 2021، أقيم الكرنفال على الإنترنت بسبب قيود فيروس كورونا.كرنفال البندقية هو مهرجان أزياء سنوي يقام في البندقية في شهر فبراير. آخر يوم من الكرنفال يطلق عليه الثلاثاء البدين، يليه صيام لمدة أربعين يومًا قبل عيد الفصح. يعود تاريخ كرنفال البندقية إلى القرن الرابع عشر على الأقل. بمرور الوقت ، حاول حكام المدينة مرارًا وتكرارًا إلغاءها. الاحتفال في شكله الحديث يقام الآن منذ 100 عام.

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