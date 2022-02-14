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كرنفال الأمل يعود إلى البندقية
كرنفال الأمل يعود إلى البندقية
انطلق كرنفال البندقية يوم 12 فبراير/ شباط، بشعار هذا العام الجديد "تذكر المستقبل"، ويستمر إلى 1 مارس/ آذار. 14.02.2022, سبوتنيك عربي
2022-02-14T12:23+0000
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تقرر عقد الكرنفال الحالي تحت شعار "تذكر المستقبل"، بعد رفع بعض قيود فيروس كورونا، بما في ذلك شرط ارتداء الكمامات في الشوارع في الأماكن المزدحمة، وذلك مع تناقص معدل الإصابات الجديدة في إيطاليا في الأسابيع الأخيرة .وأفادت الشرطة المحلية أن "ما يقرب من 50 ألف من محبي التنكر والحفلات الملونة من جميع أنحاء العالم وصلوا إلى البندقية لحضور الكرنفال السنوي".قال كريستيان سكاليز، أحد سكان البندقية: يقام كرنفال البندقية في الفترة المحددة بإشراف الإدارة الفنية لماسيمو سيكتو، مصمم المسرح في مسرح "لا فينيس".يُذكر أنه في عام 2020 تم إلغاء كرنفال البندقية في 23 فبراير، بعد ثلاثة أيام من تأكيد إيطاليا أول حالة وفاة بفيروس كورونا. وفي عام 2021، أقيم الكرنفال على الإنترنت بسبب قيود فيروس كورونا.كرنفال البندقية هو مهرجان أزياء سنوي يقام في البندقية في شهر فبراير. آخر يوم من الكرنفال يطلق عليه الثلاثاء البدين، يليه صيام لمدة أربعين يومًا قبل عيد الفصح. يعود تاريخ كرنفال البندقية إلى القرن الرابع عشر على الأقل. بمرور الوقت ، حاول حكام المدينة مرارًا وتكرارًا إلغاءها. الاحتفال في شكله الحديث يقام الآن منذ 100 عام.
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фото, صور, وسائط متعددة

كرنفال الأمل يعود إلى البندقية

12:23 GMT 14.02.2022
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انطلق كرنفال البندقية يوم 12 فبراير/ شباط، بشعار هذا العام الجديد "تذكر المستقبل"، ويستمر إلى 1 مارس/ آذار.
© REUTERS / Manuel Silvestri

المحتفلون يرتدون أقنعة وأزياء كرنفال للاحتفال بكرنفال البندقية، في البندقية، إيطاليا، 12 فبراير 2022

المحتفلون يرتدون أقنعة وأزياء كرنفال للاحتفال بكرنفال البندقية، في البندقية، إيطاليا، 12 فبراير 2022 - سبوتنيك عربي
1/15
© REUTERS / Manuel Silvestri

المحتفلون يرتدون أقنعة وأزياء كرنفال للاحتفال بكرنفال البندقية، في البندقية، إيطاليا، 12 فبراير 2022

© REUTERS / Manuel Silvestri

المحتفلون يرتدون أقنعة وأزياء كرنفال للاحتفال بكرنفال البندقية، في قناة البندقية، إيطاليا، 12 فبراير 2022

المحتفلون يرتدون أقنعة وأزياء كرنفال للاحتفال بكرنفال البندقية، في قناة البندقية، إيطاليا، 12 فبراير 2022 - سبوتنيك عربي
2/15
© REUTERS / Manuel Silvestri

المحتفلون يرتدون أقنعة وأزياء كرنفال للاحتفال بكرنفال البندقية، في قناة البندقية، إيطاليا، 12 فبراير 2022

© REUTERS / Manuel Silvestri

المحتفلون يرتدون أقنعة وأزياء كرنفال للاحتفال بكرنفال البندقية، في البندقية، إيطاليا، 12 فبراير 2022

المحتفلون يرتدون أقنعة وأزياء كرنفال للاحتفال بكرنفال البندقية، في البندقية، إيطاليا، 12 فبراير 2022 - سبوتنيك عربي
3/15
© REUTERS / Manuel Silvestri

المحتفلون يرتدون أقنعة وأزياء كرنفال للاحتفال بكرنفال البندقية، في البندقية، إيطاليا، 12 فبراير 2022

© REUTERS / Manuel Silvestri

المحتفلون يرتدون أقنعة وأزياء كرنفال للاحتفال بكرنفال البندقية، في البندقية، إيطاليا، 12 فبراير 2022

المحتفلون يرتدون أقنعة وأزياء كرنفال للاحتفال بكرنفال البندقية، في البندقية، إيطاليا، 12 فبراير 2022 - سبوتنيك عربي
4/15
© REUTERS / Manuel Silvestri

المحتفلون يرتدون أقنعة وأزياء كرنفال للاحتفال بكرنفال البندقية، في البندقية، إيطاليا، 12 فبراير 2022

© Sputnik . Luca Zanon / الذهاب إلى بنك الصور

المحتفلون يرتدون أقنعة وأزياء كرنفال للاحتفال بكرنفال البندقية، في البندقية، إيطاليا، 12 فبراير 2022

المحتفلون يرتدون أقنعة وأزياء كرنفال للاحتفال بكرنفال البندقية، في البندقية، إيطاليا، 12 فبراير 2022 - سبوتنيك عربي
5/15
© Sputnik . Luca Zanon
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المحتفلون يرتدون أقنعة وأزياء كرنفال للاحتفال بكرنفال البندقية، في البندقية، إيطاليا، 12 فبراير 2022

© AFP 2022 / Tiziana Fabi

المحتفلون يرتدون أقنعة وأزياء كرنفال للاحتفال بكرنفال البندقية، في ميدان سان ماركو، إيطاليا، 12 فبراير 2022

المحتفلون يرتدون أقنعة وأزياء كرنفال للاحتفال بكرنفال البندقية، في ميدان سان ماركو، إيطاليا، 12 فبراير 2022 - سبوتنيك عربي
6/15
© AFP 2022 / Tiziana Fabi

المحتفلون يرتدون أقنعة وأزياء كرنفال للاحتفال بكرنفال البندقية، في ميدان سان ماركو، إيطاليا، 12 فبراير 2022

© Sputnik . Luca Zanon / الذهاب إلى بنك الصور

المحتفلون يرتدون أقنعة وأزياء كرنفال للاحتفال بكرنفال البندقية، في ميدان سان ماركو، إيطاليا، 12 فبراير 2022

المحتفلون يرتدون أقنعة وأزياء كرنفال للاحتفال بكرنفال البندقية، في ميدان سان ماركو، إيطاليا، 12 فبراير 2022 - سبوتنيك عربي
7/15
© Sputnik . Luca Zanon
/
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المحتفلون يرتدون أقنعة وأزياء كرنفال للاحتفال بكرنفال البندقية، في ميدان سان ماركو، إيطاليا، 12 فبراير 2022

© Sputnik . Luca Zanon / الذهاب إلى بنك الصور

المحتفلون يرتدون أقنعة وأزياء كرنفال للاحتفال بكرنفال البندقية، في ميدان سان ماركو، إيطاليا، 12 فبراير 2022

المحتفلون يرتدون أقنعة وأزياء كرنفال للاحتفال بكرنفال البندقية، في ميدان سان ماركو، إيطاليا، 12 فبراير 2022 - سبوتنيك عربي
8/15
© Sputnik . Luca Zanon
/
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المحتفلون يرتدون أقنعة وأزياء كرنفال للاحتفال بكرنفال البندقية، في ميدان سان ماركو، إيطاليا، 12 فبراير 2022

© REUTERS / Manuel Silvestri

المحتفلون يرتدون أقنعة وأزياء كرنفال للاحتفال بكرنفال البندقية، في ميدان سان ماركو، إيطاليا، 12 فبراير 2022

المحتفلون يرتدون أقنعة وأزياء كرنفال للاحتفال بكرنفال البندقية، في ميدان سان ماركو، إيطاليا، 12 فبراير 2022 - سبوتنيك عربي
9/15
© REUTERS / Manuel Silvestri

المحتفلون يرتدون أقنعة وأزياء كرنفال للاحتفال بكرنفال البندقية، في ميدان سان ماركو، إيطاليا، 12 فبراير 2022

© Sputnik . Luca Zanon / الذهاب إلى بنك الصور

المحتفلون يرتدون أقنعة وأزياء كرنفال للاحتفال بكرنفال البندقية، في ميدان سان ماركو، إيطاليا، 12 فبراير 2022

المحتفلون يرتدون أقنعة وأزياء كرنفال للاحتفال بكرنفال البندقية، في ميدان سان ماركو، إيطاليا، 12 فبراير 2022 - سبوتنيك عربي
10/15
© Sputnik . Luca Zanon
/
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المحتفلون يرتدون أقنعة وأزياء كرنفال للاحتفال بكرنفال البندقية، في ميدان سان ماركو، إيطاليا، 12 فبراير 2022

© REUTERS / Manuel Silvestri

المحتفلون يرتدون أقنعة وأزياء كرنفال للاحتفال بكرنفال البندقية، في البندقية، إيطاليا، 12 فبراير 2022

المحتفلون يرتدون أقنعة وأزياء كرنفال للاحتفال بكرنفال البندقية، في البندقية، إيطاليا، 12 فبراير 2022 - سبوتنيك عربي
11/15
© REUTERS / Manuel Silvestri

المحتفلون يرتدون أقنعة وأزياء كرنفال للاحتفال بكرنفال البندقية، في البندقية، إيطاليا، 12 فبراير 2022

© Sputnik . Luca Zanon / الذهاب إلى بنك الصور

المحتفلون يرتدون أقنعة وأزياء كرنفال للاحتفال بكرنفال البندقية، في البندقية، إيطاليا، 12 فبراير 2022

المحتفلون يرتدون أقنعة وأزياء كرنفال للاحتفال بكرنفال البندقية، في البندقية، إيطاليا، 12 فبراير 2022 - سبوتنيك عربي
12/15
© Sputnik . Luca Zanon
/
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المحتفلون يرتدون أقنعة وأزياء كرنفال للاحتفال بكرنفال البندقية، في البندقية، إيطاليا، 12 فبراير 2022

© Sputnik . Luca Zanon / الذهاب إلى بنك الصور

المحتفلون يرتدون أقنعة وأزياء كرنفال للاحتفال بكرنفال البندقية، في ميدان سان ماركو، إيطاليا، 12 فبراير 2022

المحتفلون يرتدون أقنعة وأزياء كرنفال للاحتفال بكرنفال البندقية، في ميدان سان ماركو، إيطاليا، 12 فبراير 2022 - سبوتنيك عربي
13/15
© Sputnik . Luca Zanon
/
الذهاب إلى بنك الصور

المحتفلون يرتدون أقنعة وأزياء كرنفال للاحتفال بكرنفال البندقية، في ميدان سان ماركو، إيطاليا، 12 فبراير 2022

© REUTERS / Manuel Silvestri

المحتفلون يرتدون أقنعة وأزياء كرنفال للاحتفال بكرنفال البندقية، في البندقية، إيطاليا، 12 فبراير 2022

المحتفلون يرتدون أقنعة وأزياء كرنفال للاحتفال بكرنفال البندقية، في البندقية، إيطاليا، 12 فبراير 2022 - سبوتنيك عربي
14/15
© REUTERS / Manuel Silvestri

المحتفلون يرتدون أقنعة وأزياء كرنفال للاحتفال بكرنفال البندقية، في البندقية، إيطاليا، 12 فبراير 2022

© REUTERS / Manuel Silvestri

المحتفلون يرتدون أقنعة وأزياء كرنفال للاحتفال بكرنفال البندقية، في البندقية، إيطاليا، 12 فبراير 2022

المحتفلون يرتدون أقنعة وأزياء كرنفال للاحتفال بكرنفال البندقية، في البندقية، إيطاليا، 12 فبراير 2022 - سبوتنيك عربي
15/15
© REUTERS / Manuel Silvestri

المحتفلون يرتدون أقنعة وأزياء كرنفال للاحتفال بكرنفال البندقية، في البندقية، إيطاليا، 12 فبراير 2022

تقرر عقد الكرنفال الحالي تحت شعار "تذكر المستقبل"، بعد رفع بعض قيود فيروس كورونا، بما في ذلك شرط ارتداء الكمامات في الشوارع في الأماكن المزدحمة، وذلك مع تناقص معدل الإصابات الجديدة في إيطاليا في الأسابيع الأخيرة .
وأفادت الشرطة المحلية أن "ما يقرب من 50 ألف من محبي التنكر والحفلات الملونة من جميع أنحاء العالم وصلوا إلى البندقية لحضور الكرنفال السنوي".
قال كريستيان سكاليز، أحد سكان البندقية:

هذا كرنفال الأمل. الجائحة تنتهي، ونحن نأمل أن نعود إلى حياتنا الطبيعية.

يقام كرنفال البندقية في الفترة المحددة بإشراف الإدارة الفنية لماسيمو سيكتو، مصمم المسرح في مسرح "لا فينيس".
يُذكر أنه في عام 2020 تم إلغاء كرنفال البندقية في 23 فبراير، بعد ثلاثة أيام من تأكيد إيطاليا أول حالة وفاة بفيروس كورونا. وفي عام 2021، أقيم الكرنفال على الإنترنت بسبب قيود فيروس كورونا.
كرنفال البندقية هو مهرجان أزياء سنوي يقام في البندقية في شهر فبراير. آخر يوم من الكرنفال يطلق عليه الثلاثاء البدين، يليه صيام لمدة أربعين يومًا قبل عيد الفصح. يعود تاريخ كرنفال البندقية إلى القرن الرابع عشر على الأقل. بمرور الوقت ، حاول حكام المدينة مرارًا وتكرارًا إلغاءها. الاحتفال في شكله الحديث يقام الآن منذ 100 عام.
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