كرنفال الأمل يعود إلى البندقية
المحتفلون يرتدون أقنعة وأزياء كرنفال للاحتفال بكرنفال البندقية، في البندقية، إيطاليا، 12 فبراير 2022
المحتفلون يرتدون أقنعة وأزياء كرنفال للاحتفال بكرنفال البندقية، في البندقية، إيطاليا، 12 فبراير 2022
المحتفلون يرتدون أقنعة وأزياء كرنفال للاحتفال بكرنفال البندقية، في قناة البندقية، إيطاليا، 12 فبراير 2022
المحتفلون يرتدون أقنعة وأزياء كرنفال للاحتفال بكرنفال البندقية، في قناة البندقية، إيطاليا، 12 فبراير 2022
المحتفلون يرتدون أقنعة وأزياء كرنفال للاحتفال بكرنفال البندقية، في البندقية، إيطاليا، 12 فبراير 2022
المحتفلون يرتدون أقنعة وأزياء كرنفال للاحتفال بكرنفال البندقية، في البندقية، إيطاليا، 12 فبراير 2022
المحتفلون يرتدون أقنعة وأزياء كرنفال للاحتفال بكرنفال البندقية، في البندقية، إيطاليا، 12 فبراير 2022
المحتفلون يرتدون أقنعة وأزياء كرنفال للاحتفال بكرنفال البندقية، في البندقية، إيطاليا، 12 فبراير 2022
المحتفلون يرتدون أقنعة وأزياء كرنفال للاحتفال بكرنفال البندقية، في البندقية، إيطاليا، 12 فبراير 2022
المحتفلون يرتدون أقنعة وأزياء كرنفال للاحتفال بكرنفال البندقية، في البندقية، إيطاليا، 12 فبراير 2022
المحتفلون يرتدون أقنعة وأزياء كرنفال للاحتفال بكرنفال البندقية، في ميدان سان ماركو، إيطاليا، 12 فبراير 2022
المحتفلون يرتدون أقنعة وأزياء كرنفال للاحتفال بكرنفال البندقية، في ميدان سان ماركو، إيطاليا، 12 فبراير 2022
المحتفلون يرتدون أقنعة وأزياء كرنفال للاحتفال بكرنفال البندقية، في ميدان سان ماركو، إيطاليا، 12 فبراير 2022
المحتفلون يرتدون أقنعة وأزياء كرنفال للاحتفال بكرنفال البندقية، في ميدان سان ماركو، إيطاليا، 12 فبراير 2022
المحتفلون يرتدون أقنعة وأزياء كرنفال للاحتفال بكرنفال البندقية، في ميدان سان ماركو، إيطاليا، 12 فبراير 2022
المحتفلون يرتدون أقنعة وأزياء كرنفال للاحتفال بكرنفال البندقية، في ميدان سان ماركو، إيطاليا، 12 فبراير 2022
المحتفلون يرتدون أقنعة وأزياء كرنفال للاحتفال بكرنفال البندقية، في ميدان سان ماركو، إيطاليا، 12 فبراير 2022
المحتفلون يرتدون أقنعة وأزياء كرنفال للاحتفال بكرنفال البندقية، في ميدان سان ماركو، إيطاليا، 12 فبراير 2022
المحتفلون يرتدون أقنعة وأزياء كرنفال للاحتفال بكرنفال البندقية، في ميدان سان ماركو، إيطاليا، 12 فبراير 2022
المحتفلون يرتدون أقنعة وأزياء كرنفال للاحتفال بكرنفال البندقية، في ميدان سان ماركو، إيطاليا، 12 فبراير 2022
المحتفلون يرتدون أقنعة وأزياء كرنفال للاحتفال بكرنفال البندقية، في البندقية، إيطاليا، 12 فبراير 2022
المحتفلون يرتدون أقنعة وأزياء كرنفال للاحتفال بكرنفال البندقية، في البندقية، إيطاليا، 12 فبراير 2022
المحتفلون يرتدون أقنعة وأزياء كرنفال للاحتفال بكرنفال البندقية، في البندقية، إيطاليا، 12 فبراير 2022
المحتفلون يرتدون أقنعة وأزياء كرنفال للاحتفال بكرنفال البندقية، في البندقية، إيطاليا، 12 فبراير 2022
المحتفلون يرتدون أقنعة وأزياء كرنفال للاحتفال بكرنفال البندقية، في ميدان سان ماركو، إيطاليا، 12 فبراير 2022
المحتفلون يرتدون أقنعة وأزياء كرنفال للاحتفال بكرنفال البندقية، في ميدان سان ماركو، إيطاليا، 12 فبراير 2022
المحتفلون يرتدون أقنعة وأزياء كرنفال للاحتفال بكرنفال البندقية، في البندقية، إيطاليا، 12 فبراير 2022
المحتفلون يرتدون أقنعة وأزياء كرنفال للاحتفال بكرنفال البندقية، في البندقية، إيطاليا، 12 فبراير 2022
المحتفلون يرتدون أقنعة وأزياء كرنفال للاحتفال بكرنفال البندقية، في البندقية، إيطاليا، 12 فبراير 2022
المحتفلون يرتدون أقنعة وأزياء كرنفال للاحتفال بكرنفال البندقية، في البندقية، إيطاليا، 12 فبراير 2022
هذا كرنفال الأمل. الجائحة تنتهي، ونحن نأمل أن نعود إلى حياتنا الطبيعية.